Будут ли магнитные бури 2 августа

Сегодня, во вторник, 2 августа, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии, поэтому магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне, информирует Центр прогнозирования космической погоды США.
Подтверждается прогноз и данными Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины: сегодня, 2 августа будет спокойная геомагнитная обстановка.
По прогнозам, первая магнитная буря августа ожидается ориентировочно 3 числа. В эти дни возможны незначительные геомагнитные колебания.
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Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Наиболее их влиянию подвержены пожилые люди, беременные женщины, а также те, чье состояние сильно зависит от погодных капризов. Также особенно внимательными к своему здоровью в этот период нужно быть людям со склонностью к повышенному артериальному давлению и сердечно-сосудистыми недугами
Чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь на организм, следует:
- всегда иметь под рукой необходимые препараты на случай обострения хронических болезней;
- соблюдать правила здорового образа жизни: правильно питаться, много гулять пешком;
- полноценно отдыхать и спать;
- пить больше обычной негазированной воды (особенно актуально летом), травяного чая. А от кофе и особенно алкоголя на период магнитных бурь лучше отказаться;
- избегать стресса (насколько это возможно в условиях войны).