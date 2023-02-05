Будет ли магнитная буря в воскресенье 5 февраля?

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Они могут оказать негативное влияние на наше самочувствие. Нас могут мучить головные боли, высокое или низкое давление, проблемы со сном. Но если подготовиться к магнитным бурям заранее, то эти явления пройдут легче.

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 5 февраля 2023 года, геомагнитная обстановка будет спокойная. Впрочем, не исключено, что это затишье перед очередным космическим «штормом», и поэтому людям с хроническими заболеваниями и зависимыми от погодных капризов следует держать под рукой нужные лекарства.

Отметим, что в период ориентировочно с 6 по 10 февраля специалисты прогнозируют магнитную бурю средней интенсивности.

В эти дни желательно проводить больше времени на свежем воздухе, а также избегать стрессовых ситуаций и тяжелой физической работы.