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Будет ли магнитная буря в субботу, 2 июля?

Будет ли магнитная буря в субботу, 2 июля?

Специалисты по геомагнитной обстановке утверждают, что в первые дни июля 2022 года серьезных магнитных бурь можно не опасаться. Но некоторые все же прогнозируют небольшой космический шторм.
Каков же прогноз на субботу, 2 июля?

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

Между тем, американские ученые утверждают, что в течение последних суток солнечная активность была на низком уровне, а значит существенных магнитных бурь не ожидается.

Первую магнитную бурю июля 2022 года прогнозируют ориентировочно на 8-11 июля.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний. Также считается, что магнитные бури воздействуют и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует включить в свой рацион разжижающие кровь продукты. Также специалисты советуют пить много воды либо травяного чая и хотя бы на время отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя.

Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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