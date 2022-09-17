Будет ли магнитная буря в субботу, 17 сентября

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. Поэтомусущественных магнитных бурь не ожидается.

В субботу, 17 сентября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается.В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

Так, по данным специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидаются лишь отдельные возмущенные периоды геомагнитной активности.

Тем не менее для подстраховки лучше прислушиваться к своему здоровью, чтобы своевременно принять меры, если возникнут проблемы.