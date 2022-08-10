Будет ли магнитная буря в среду, 10 августа?

Магнитные бури могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для обладателей хронических заболеваний и тех, кто страдает от гипертонии и болезней сердца и сосудов. «Одесская жизнь» узнавала, ждать ли магнитной бури сегодня, 10 августа 2022 года?

По информации старшего научного сотрудника Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаила Рябова, сегодня сильной магнитной бури не предвидится, однако возможны отдельные возмущенные периоды.

А специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США сообщают, что в среду, 10 августа, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь также не прогнозируют.

Напомним, одну из самых мощных магнитных бурь этого месяца ожидают ориентировочно с 16 по 22 августа.

Особенно часто из-за магнитных бурь болит голова и повышается артериальное давление.

Чтобы избежать негативных последствий от магнитной бури, следует систематически соблюдать правила здорового образа жизни:

пить меньше и хотя бы на время полностью отказаться от алкоголя;

не употреблять сильно острую, кислую, соленую пищу;

есть больше овощей, отварной, тушеной или запеченной пищи;

чаще бывать на свежем воздухе;

не отказывать себе в полноценном отдыхе и сне;

избегать стресса (насколько это, конечно, возможно в условиях войны).