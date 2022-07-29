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Будет ли магнитная буря в пятницу, 29 июля?

Будет ли магнитная буря в пятницу, 29 июля?

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в пятницу, 29 июля, существенных магнитных бурь не ожидается: солнечная активность была на низком уровне.

В свою очередь специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины сообщают, что сегодня повышенная геомагнитная активность и возможны периоды штормовой космической погоды.

По прогнозам, в последние дни июля нас ждет еще одна слабая магнитная буря.

Обычно магнитные бури влияют на метеозависимых, пожилых людей и беременных женщин.

Во время магнитной бури могут наблюдаться:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • тошнота;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышение или снижение артериального давления;
  • сильная усталость;
  • боль в спине;
  • бессонница.

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:

  • заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;
  • помнить о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;
  • полноценно отдыхать и спать ночью (для взрослых людей это около 8 часов в сутки);
  • пить негазированную воду, травяной чай, временно отказаться от кофе и алкоголя.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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