Будет ли магнитная буря в пятницу, 29 июля?

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в пятницу, 29 июля, существенных магнитных бурь не ожидается: солнечная активность была на низком уровне.
В свою очередь специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины сообщают, что сегодня повышенная геомагнитная активность и возможны периоды штормовой космической погоды.
По прогнозам, в последние дни июля нас ждет еще одна слабая магнитная буря.
Обычно магнитные бури влияют на метеозависимых, пожилых людей и беременных женщин.
Во время магнитной бури могут наблюдаться:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- обострение хронических заболеваний;
- повышение или снижение артериального давления;
- сильная усталость;
- боль в спине;
- бессонница.
Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:
- заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;
- помнить о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;
- полноценно отдыхать и спать ночью (для взрослых людей это около 8 часов в сутки);
- пить негазированную воду, травяной чай, временно отказаться от кофе и алкоголя.