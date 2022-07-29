Будет ли магнитная буря в пятницу, 29 июля?

Магнитные бури: заштормит ли в четверг, 28 июля? Сегодня, в четверг, 28 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. По крайней мере, так утверждают в Центре прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США. ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури: какой будет среда, 27 июля? Магнитные бури, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут представлять угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для обладателей хронических заболеваний. И поэтому очень важно знать, в какие дни ожидается магнитный «шторм», а какие будут относительно спокойными.

Итак, чего следует ждать от среды, 27 июля 2022 года? ПОДРОБНЕЕ