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Будет ли магнитная буря в пятницу, 23 сентября

Будет ли магнитная буря в пятницу, 23 сентября

В пятницу, 23 сентября, 2022 года, на Земле ожидается слабая магнитная буря, предупреждают специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США.

Магнитная буря такой силы может являться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых и пожилых людей, и поэтому им нужно быть осторожными.

В Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины также отмечают, что сегодня возможна повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды.

Ранее сообщалось, что мощная магнитная буря накроет Землю 26 сентября.

В то же время стоит отметить, что у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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