Будет ли магнитная буря 7 июня?

Заботиться о своем здоровье во время войны не менее важно, чем в мирное время, и даже – особенно важно. А зная, в какие дни нас «накроет» магнитная буря, можно заранее подготовить свой организм к космическому «шторму». Каков же прогноз космической погоды на вторник, 7 июня 2022 года?

Как сообщил «Одесской жизни» старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаиа Рябов, сегодня, 7 июня, «большой» магнитной бури не ожидается, однако возможны отдельные возмущенные периоды.

Отметим, что люди, не имеющие серьезных проблем со здоровьем, могут в это время ничего не почувствовать, а вот метеозависимые люди и те, кто имеет хронические заболевания, могут испытывать головные боли, слабость, боли в спине и мышцах, также может повыситься артериальное давление и одолеть бессонница.

Также особенно внимательными к своему здоровью в дни магнитных бурь следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Чтобы защитить себя от негативного воздействия геомагнитного поля Земли необходимо полноценно отдыхать, гулять на свежем воздухе, правильно питаться, на время отказаться от кофе, сигарет, спиртного и энергетиков, но при этом пить много воды, травяного чая, снизить физические и психологические нагрузки.

Как уже сообщалось, в этом месяце специалисты прогнозируют четыре магнитных бури, правда, обещают, что они не будут сильно мощными.

Первая магнитная буря июня 2022 года ожидается 10-12 июня. Ее пик придется на 11 июня.