Новости Одессы и Одесской области

Будет ли магнитная буря 7 июня?

Будет ли магнитная буря 7 июня?

Заботиться о своем здоровье во время войны не менее важно, чем в мирное время, и даже – особенно важно. А зная, в какие дни нас «накроет» магнитная буря, можно заранее подготовить свой организм к космическому «шторму».
Каков же прогноз космической погоды на вторник, 7 июня 2022 года?

Как сообщил «Одесской жизни» старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаиа Рябов, сегодня, 7 июня, «большой» магнитной бури не ожидается, однако возможны отдельные возмущенные периоды.

Отметим, что люди, не имеющие серьезных проблем со здоровьем, могут в это время ничего не почувствовать, а вот метеозависимые люди и те, кто имеет хронические заболевания, могут испытывать головные боли, слабость, боли в спине и мышцах, также может повыситься артериальное давление и одолеть бессонница.

Также особенно внимательными к своему здоровью в дни магнитных бурь следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Чтобы защитить себя от негативного воздействия геомагнитного поля Земли необходимо полноценно отдыхать, гулять на свежем воздухе, правильно питаться, на время отказаться от кофе, сигарет, спиртного и энергетиков, но при этом пить много воды, травяного чая, снизить физические и психологические нагрузки.

Как уже сообщалось, в этом месяце специалисты прогнозируют четыре магнитных бури, правда, обещают, что они не будут сильно мощными.

Первая магнитная буря июня 2022 года ожидается 10-12 июня. Ее пик придется на 11 июня.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить