Будет ли магнитная буря 5 мая?

Уже третий месяц украинцы живут в условиях войны и военного положения, из-за чего пребывают в состоянии хронического стресса, так как постоянно боятся как за свои жизни, так и за своих родных и близких. И в эти тяжелые дни немаловажно знать, когда будут очередные магнитные бури, чтобы подготовить организм и мобилизовать все его ресурсы для того чтобы выжить в столь непростое время. «Одесская жизнь» снова будет информировать своих читателей о благоприятной и не очень космической погоде. Итак, чего ждать от сегодняшнего дня?

Сегодня, в четверг, 5 мая 2022 года, ожидается спокойная геомагнитная обстановка, сообщает сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов.

В целом, по прогнозам специалистов, в мае этого года будет много магнитных бурь, и некоторые обещают быть довольно интенсивными.

Так, мощная магнитная буря прошла 1-3 мая, а следующая ожидается в период с 7 по 9 мая – она может задеть не только метеочувствительных, но и вполне здоровых людей.

Людям, имеющим хронические заболевания, следует заблаговременно приобрести препараты, которые помогут поддержать нормальное состояние организма.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также могут иметь разную интенсивность. Они влияют на работу систем связи, могут вызвать технические сбои.

Геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. У них могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.