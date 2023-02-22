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Будет ли магнитная буря 22 февраля?

Будет ли магнитная буря 22 февраля?

Февраль 2023 года отметился несколькими магнитными бурями, способными повлиять на наше самочувствие. Но будет ли опасной для метеочувствительных людей эта среда, 22 февраля?

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня полноценной магнитной бури не ожидается, но возможны отдельные возмущенные периоды, так что людям, ощущающим на себе последствия геомагнитных колебаний, особенно обладателям хронических болезней, желательно держать под рукой нужные лекарства.

А вот в Центре прогнозирования космической погоды заверили, что в течение последних суток солнечная активность была на низком уровне, и поэтому существенных магнитных бурь в среду, 22 февраля, не ожидается.

По предварительным прогнозам, сильных магнитных бурь до конца этого месяца не будет.

Напомним, в дни магнитных бурь рекомендуется избегать тяжелых физических нагрузок – лучше обойтись легкой утренней гимнастикой. Рекомендуются контрастный душ, расслабляющие ванны, прогулки на свежем воздухе. Также лучше отказаться от кофе, алкоголя, курения и жирной пищи, предпочитая травяные чаи, соки и легкие блюда.

Преодолеть негативные последствия магнитных бурь поможет здоровый сон, чему может способствовать проветривание помещения, а также легкая влажная уборка квартиры.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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