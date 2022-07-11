Будет ли магнитная буря 11 июля?

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в понедельник, 11 июля 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается: в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

А вот в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины информируют, что сегодня возможны отдельные возмущенные периоды. Впрочем, серьезного вреда нашему здоровью они, скорее всего, не нанесут.

Специалисты прогнозируют: в отличие от спокойного в геомагнитном плане июня, июль 2022 года будет довольно богат на магнитные бури. Как ожидается, до конца месяца нас ждут еще три магнитных шторма разной силы.

Напомним, магнитные бури могут негативно влиять на работу систем связи, а также на здоровье людей. Наиболее сильно это влияние могут ощутить на себе метеозависимые люди, старики, беременные женщины и обладатели хронических заболеваний. Они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, бессонницу, боли в мышцах и прочие неприятные симптомы.

Кроме того, считается, что магнитные бури воздействуют и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь медики называют полноценный отдых, а также правильное питание и ведение здорового образа жизни. Также желательно снизить физические и психологические нагрузки, пить много воды либо травяного чая, по возможности избегать стрессов. А обладателем хронических болезней следует заранее позаботиться о наличии необходимых лекарств.