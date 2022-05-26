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Будет ли 26 мая магнитная буря?

Будет ли 26 мая магнитная буря?

Сегодня, в четверг, 26 мая 2022 года, специалисты прогнозируют слабую, но ощутимую для людей магнитную бурю. Ее воздействие могут почувствовать на себе пожилые люди, беременные женщины, те, кто страдает от хронических заболеваний, а также те, чей организм чувствителен к погодным колебаниям.

Как сообщил «Одесской жизни» Старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов, сегодня возможны отдельные возмущенные периоды.

Напомним, что во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь специалисты называют здоровый сон и отдых. Кроме того, необходимо чаще гулять пешком на свежем воздухе, пить много воды, а от кофе, алкоголя и энергетиков по возможности отказаться, снизить физические и психологические нагрузки.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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