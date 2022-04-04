Бучанская резня: реакция в Украине и мире

2 мая стране сообщили, что российские войска вышли Киевской области. Украинцы вздохнули чуть спокойнее, но лишь на время. На следующий день весь мир увидел ужасающие картины — последствий войны.

Небольшой город Буча в Киевской области, который пережил одни из самых ожесточенных боев с начала войны, российская армия занимала почти месяц. После ее отступления весь мир увидел, что оставила Россия после себя в этом городе и других населенных пунктах под Киевом.

На улицах и во дворах десятки тел с завязанными за спиной руками, раздавленные военной техникой автомобили вместе с людьми, пытавшимися спастись от обстрелов. Расстрелянные в подвале дома гражданские, так и застывшие на коленях. Повсюду на улицах застреленные животные.

Некоторые тела явно пытались уничтожить — по одному или по несколько. На это указывают обгоревшая одежда и обугленные конечности. В ряде случаях тела были обложены автомобильными покрышками, которые, как известно, долго и хорошо горят. Некоторые тела были оставлены гнить как есть.

Большинство домов повреждены, причем большая часть зданий полностью разрушена.

Журналисты команды Си-Эн-Эн, одними из первых вошли в этот город. Вот, что они говорят.

Братская могила обнаружена в городе Буча на окраине украинской столицы Киева. Как рассказали местные жители, тела были захоронены в могиле, на территории церкви Андрея Первозванного и Всех Святых, в первые дни войны. CNN видел по меньшей мере дюжину тел в мешках для трупов, сваленных в могилу. По их словам, они в основном принадлежат мирным жителям, погибшим в боях под Бучей. (https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-3-22/index.html)

Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил AFP, что разрушенный город «усеян трупами»; людей, по его словам, убивали выстрелом в затылок. Он также отметил, что украинские власти похоронили 280 человек в братских могилах в Буче, после того как вернули контроль над территориями. В интервью Reuters он оценил число погибших более чем в 300 человек. При этом Федорук сообщил, что останки смогут убрать только «через три-четыре дня», когда саперы закончат работы в городе. — https://twitter.com/AFP/status/1510311348151861248

Команда Би-би-си смогла добраться до Бучи и поговорили с выжившими жителями.

Наша съемочная группа прибыла туда спустя всего 10 часов после того, как украинские военные вытеснили с шоссе россиян.

Повсюду следы боев и интенсивных обстрелов. Заправочные станции и отель, еще недавно известный своим роскошным СПА-комплексом и рестораном, лежат в руинах. Дорога усеяна воронками от снарядов.

Василий:

«Сидели две недели в погребе. Пища была, но не было ни свет ни газа. Было холодно…(останавливается, сдерживает слезы)… на свечах грели воду чтоб согреться. Спали в валенках.»

— (Плачет)… Было очень страшно. Один раз я вышла из комнаты и пуля, через окно попала в шкаф возле меня. Второй раз, осколок снаряда чуть в ногу не попал. Первый раз за 38 дней хлеб вижу», — говорит местная жительница, представившаяся Марией.

Дмитрий Комаров (украинский журналист/путешественник) https://www.facebook.com/1plus1.DmitroKomarov/videos/383787060022355:

Российские войска покинули Бучу, но оставили много заминированных объектов.

«Вот здесь был командный пункт (показывает на один из подъездов многоэтажного дома). Вот видите поставлен стульчик, чтобы заходить через окно, а это значит 90%, что дверь заминирована. Мины оставили и на детских площадках. Очень осторожно сейчас нужно наступать. (Показывает на арку во дворе). Вот здесь они поставили жигули, чтобы заблокировать проход, военные сказали, что дверь авто тоже скорее всего заминирована.

Когда ехали, видели невероятное количество мирных убитых жителей на дороге. Молодые, пожилые. Вот видно, что люди ехали на велосипеде и наезжали на мины.

Пока идет зачистка и разминирование, возвращаться в город опасно.»

https://www.facebook.com/watch/?v=375357387797924

Владимир Зеленский (Президент Украины) https://t.me/V_Zelenskiy_official/1082:

«Я хочу, чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможно? Российские матери, даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами? Вы не могли не знать, что внутри у ваших детей. Вы не могли не заметить, что они лишены всего человеческого. Нет души, нет сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием.

Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы. Вот такие приказы, вот такое исполнение, и солидарная ответственность. За эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, которые лежат на улицах. За выстрелы в затылок связанным людям.

Вот так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ. Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли».

Международная реакция на сообщения об убийствах мирных жителей в Буче:

Антониу Гутерриш (Генеральный секретарь ООН): «Я шокирован изображениями убитых мирных жителей в Буче. Крайне важно провести независимое расследование, за которым последует привлечение к ответственности [виновных]». — https://twitter.com/antonioguterres/status/1510665266954440708

Эммануэль Макрон (Президент Франции): «Кадры, поступающие из Бучи, освобожденного города под Киевом, невыносимы. На улицах были трусливо убиты сотни мирных жителей. Мои соболезнования жертвам, моя солидарность с украинцами». — https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1510614060349509637

Лиз Трас (Глава МИД Британии): «Я возмущена зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о том, что российские войска нападают на невинных мирных жителей, вызывают отвращение.» — https://twitter.com/trussliz/status/1510364624901836805

Олаф Шольтс (канцлер Германии): «Страшные и ужасающие образы доходят до нас из Украины. Расстреляны мирные жители, в том числе женщины, дети и старики, в Буче, который еще несколько дней назад контролировался российскими военными. Я требую, чтобы международным организациям был предоставлен доступ в эти районы для самостоятельного документирования зверств. Мы должны неустанно расследовать преступления российских военных и привлекать виновных к ответственности.»

Йенс Столтенберг (генсек НАТО): «Такой жестокости по отношению к гражданскому населению мы не видели в Европе десятилетиями. И это ужасно и абсолютно неприемлемо, что мирные жители становятся мишенью и их убивают. Это в очередной раз подчеркивает то, что эта война должна закончиться.»

Энтони Блинкен (госсекретарь США): «Нельзя не заметить в этих изображениях удар под дых. Мы считаем, что российские войска совершили военные преступления, и работаем над тем, чтобы задокументировать их, а также предоставить имеющуюся у нас информацию соответствующим организациям. За это должны понести ответственность.»

Тоомас Хендрик Ильвес (бывший президент Эстонии): «Каждое серьезное западное СМИ завтра утром должно спросить, что Шольц, Макрон, Орбан, Байден и другие хотят сказать о резне в Буче. И что они собираются с этим делать.»

Максим Леонидов (российский музыкант): «ФБ спрашивает- Что у вас нового?… Все личные новости не имеют никакого значения с некоторых пор. Новое у нас у всех одно. Сегодня это БУЧА…..»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал убийства в Ирпене и Буче военным преступлением: «Никакое отрицание или дезинформация со стороны Кремля не могут скрыть то, что мы все знаем как правду — Путин в отчаянии, его вторжение проваливается, а решимость Украины никогда не была такой сильной. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уничтожить военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку, а также расширяем пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь нуждающимся на местах».

Правозащитники из Human Rights Watch заявили, что собрали доказательства военных преступлений, совершенных российскими военными в Киевской области. В частности, в Буче зафиксирован один случай внесудебной казни, говорят они.