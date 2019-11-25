Ругался и бросал в окна камни: в Одессе задержали сбежавшего пациента психбольницы

Мужчина неадекватно вел себя на улице Достоевского. Он забрался на гараж, откуда бросал камни в окна окрестных домов, громко и нецензурно ругаясь.

Прибывшие на место патрульные потребовали прекратить. Однако одессит в знак протеста бросил куском шифера в полицейского, который влез на гараж, чтобы его угомонить. В результате оперативник не удержался и упал с крыши гаража. Его отвезли в больницу с травмами.

Дебошира удалось поймать и передать спецбригаде медиков. Выяснилось, что 31-летний одессит находился в розыске за побег из психиатрической лечебницы.

Фото: Патрульная полиция в Одесской области

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