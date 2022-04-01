Британский министр поддержал Украину – показал фото с военными из Одессы

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил поддержку Украине, героически обороняющейся от путинских нацистов. Он поставил обложкой своего профиля в соцсети фото с украинскими военными, сделанное в Одессе.

Как можно увидеть на обложке британского министра на его странице в Twitter, на фото представлен Одесский горсовет, фасад которого в дни войны оформлен в цветах украинского флага.

Стоит отметить, что с начала российского вторжения в Украину Великобритания проявила себя как друг и союзник Украины. Эта страна оказала нашему государству большую как военную, так и дипломатическую и моральную поддержку.

Фото: Twitter Бена Уоллеса