fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Британские рокеры сняли клип в Одессе. При чем тут “обреченная земля”? (видео)

Британские рокеры сняли клип в Одессе. При чем тут “обреченная земля”? (видео)

Рок-группа из Великобритании Black Orchid Empire вчера, 15 мая, представила снятый в Одессе клип на песню «Естественный отбор» (Natural Selection).

В клипе инопланетянин прогуливается по депрессивному мегаполису и раздумывает о целесообразности уничтожения человечества. Но, увидев семью, убирающую мусор на берегу водоема, он отказывается от этого решения.

«Эта песня рассказывает историю инопланетянина, отправленного на обреченную землю, чтобы попытаться исправить ошибки, которые сделали люди. Найдя не только гордыню и жадность, но красоту и чудо, инопланетянин влюбляется в планету, ее людей и решает сойти с корабля», – рассказал об идее клипа гитарист группы.

Режиссер и продюсер клипа – одесситка Алина Гордиенко. Она является амбассадором Одессы в Лондоне.

Напомним, что это уже второй клип Black Orchid Empire, который они сняли в нашем городе. В марте нынешнего года британцы представили клип на песню «Зима согревает нас» (Winter keeps us warm).

 

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить