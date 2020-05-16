Британские рокеры сняли клип в Одессе. При чем тут “обреченная земля”? (видео)

Рок-группа из Великобритании Black Orchid Empire вчера, 15 мая, представила снятый в Одессе клип на песню «Естественный отбор» (Natural Selection).

В клипе инопланетянин прогуливается по депрессивному мегаполису и раздумывает о целесообразности уничтожения человечества. Но, увидев семью, убирающую мусор на берегу водоема, он отказывается от этого решения.

«Эта песня рассказывает историю инопланетянина, отправленного на обреченную землю, чтобы попытаться исправить ошибки, которые сделали люди. Найдя не только гордыню и жадность, но красоту и чудо, инопланетянин влюбляется в планету, ее людей и решает сойти с корабля», – рассказал об идее клипа гитарист группы.

Режиссер и продюсер клипа – одесситка Алина Гордиенко. Она является амбассадором Одессы в Лондоне.

Напомним, что это уже второй клип Black Orchid Empire, который они сняли в нашем городе. В марте нынешнего года британцы представили клип на песню «Зима согревает нас» (Winter keeps us warm).

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