Британские истребители будут патрулировать Черное море

Небо над Черным морем будет охранять эскадрилья истребителей типа “Тайфун” Королевских воздушных сил Великобритании.

Они с начала мая 2021 года будут дислоцироваться на военной базе «Михаил Когалничану» неподалеку от Констанцы в Румынии.

Об этом сообщило воздушное командование НАТО в Раммштайне (Германия).

Патрулировать Черное море авиация стран НАТО начала еще в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым.

Напомним, Великобритания направит в Черное море корабли Королевского флота.

Фото иллюстративное, из открытых источников