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Новости Одессы и Одесской области

Бригаду українських медиків відправлять до Італії для боротьби з COVID-19

Бригаду українських медиків відправлять до Італії для боротьби з COVID-19

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італійській Республіці.

Про це йдеться на сайті президента.

Документом передбачається, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом. Частина лікарів буде визначена Міністерством охорони здоров’я України, інші – Міністерством внутрішніх справ.

– Українські фахівці отримають неоціненний досвід, допоки в нас немає піку хвороби. І повернуться, коли будуть найбільш потрібні вдома. Цей досвід не можна нічим замінити. За цей час ми просунемося вперед у лікуванні COVID-19 і матимемо фахівців, які вивчать різні випадки лікування в Італії, – наголосив Президент Володимир Зеленський.

Україна забезпечить оплату та захист лікарям, а італійська сторона – проживання та харчування.

– Лікарі матимуть найкращий захист, усі спецзасоби: найнадійніші захисні костюми, окуляри, достатньо рукавичок, маски. Це взаємна допомога, адже Італія теж надасть свою допомогу. Ми координуємося щодо цього, – зазначив Глава держави.

До того ж наступного тижня планується поставка до Італії медичного спирту, обсяг якої визначатиметься з урахуванням потреб внутрішнього українського ринку.

Фото: РБК

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