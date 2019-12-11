Браконьеры избили егеря в Одесской области: накажут ли виновных? (видео)

Егерь Украинского товарищества охоты и рыбалки Вадим Албул услышал звуки выстрелов на закрепленном за ним участке «Обход №5», где запрещена любая охота. Придя на шум, егерь застал там группу браконьеров с тушей фазана. Правонарушители набросились на Албула и начали бить.

Об этом сообщает издание «Правда за Одессу».

По информации Вадима Албула, «Обход №5» – территория для разведения и увеличения численности имеющейся в угодьях дичи. В этой части охотничьих хозяйств любая охота, нагонка и натаска собак категорически запрещена.

Он рассказал, что услышал там звук выстрела, а затем наткнулся на группу охотников с ружьями и дичью – тушей убитого фазана. Вадим Албул попросил предоставить отсрелочную карту на фазана. Без этого документа нельзя вести охоту на животных, такие действия незаконны, за них предусмотрен штраф.

Вместо диалога браконьеры накинулись на егеря с кулаками и нецензурной бранью. Албул решил снимать происходящее на камеру телефона. По его предположению, двое мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время видеофиксации его начали бить по голове и разбили гаджет.

Рядом с местом, где они пересеклись, стоял УАЗик с еще несколькими членами группы браконьеров. Албул узнал председателя охотничьего коллектива Николая Филюка. На обвинение в незаконной охоте тот ответил, что с помощью ружей отстрел не велся, а фазана поймали собаки, которые вышли прогуляться.

После этого егерь вызвал полицию, чтобы зафиксировать следы побоев и факт браконьерства. Также, как бывший сотрудник ГАИ, он предположил, что номера на машине были перебиты, а водитель был нетрезв.

Но полиция отказалась разбираться с транспортным средством и водителем. А пострадавшему егерю заявили, что не нашли у него следов побоев.

Албул отправился лично в отделение полиции, чтобы написать заявление об указанных выше фактах. Он утверждает, что замначальника отделения препятствовал ему и утверждал, что видеозаписи совершения преступления у Вадима Албула нет. Егерь отметил, что дело перекрутили так, что едва ли не сделали его виновным.

Дело о браконьерстве все же завели, а о нападении на егеря – нет.

Фото, видео: Правда За Одессу

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!