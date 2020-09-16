Новости Одессы и Одесской области

Борьба с вандалами: Возле памятников в Одессе установят видеокамеры

Борьба с вандалами: Возле памятников в Одессе установят видеокамеры

В Одессе планируют установить видеокамеры возле скульптур и памятников, которые чаще всего портят вандалы. В первую очередь камеры появятся у скульптуры «Лаокоон и его сыновья», установленной перед археологическим музеем.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

В Одессе коммунальное учреждение «Центр-077» будет устанавливать видеокамеры возле скульптур, которые регулярно подвергаются актам вандализма. Об этом сообщил глава управления охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета Павел Остапенко.

Так, в течение года видеонаблюдение появится сначала у скульптуры «Лаокоон и его сыновья», а потом возле Воронцовской колоннады и фонтана «Дети и лягушка».

— Надеемся, что в ближайшее время эти объекты будут под наблюдением правоохранителей и видеокамер, — отметил Остапенко.

Напомним, скульптура «Лаокоон и его сыновья» очень часто страдает от рук вандалов. Недавно в очередной раз у одной из фигур отломали пальцы. Также хулиганы периодически калечат фонтан «Дети и лягушка», а Воронцовскую колоннаду регулярно разрисовывают графити. До сих пор ни один из нарушителей задержан не был.

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить