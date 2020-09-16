Борьба с вандалами: Возле памятников в Одессе установят видеокамеры

В Одессе планируют установить видеокамеры возле скульптур и памятников, которые чаще всего портят вандалы. В первую очередь камеры появятся у скульптуры «Лаокоон и его сыновья», установленной перед археологическим музеем.

В Одессе коммунальное учреждение «Центр-077» будет устанавливать видеокамеры возле скульптур, которые регулярно подвергаются актам вандализма. Об этом сообщил глава управления охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета Павел Остапенко.

Так, в течение года видеонаблюдение появится сначала у скульптуры «Лаокоон и его сыновья», а потом возле Воронцовской колоннады и фонтана «Дети и лягушка».

— Надеемся, что в ближайшее время эти объекты будут под наблюдением правоохранителей и видеокамер, — отметил Остапенко.

Напомним, скульптура «Лаокоон и его сыновья» очень часто страдает от рук вандалов. Недавно в очередной раз у одной из фигур отломали пальцы. Также хулиганы периодически калечат фонтан «Дети и лягушка», а Воронцовскую колоннаду регулярно разрисовывают графити. До сих пор ни один из нарушителей задержан не был.