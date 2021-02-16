Борьба с российской пропагандой: в Украине запускают Центр противодействия дезинформации

Об этом рассказал сегодня министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на онлайн-семинаре «Противодействие дезинформации: европейские подходы и стандарты».

Центр совместно с другими украинскими организациями будет противостоять российской пропаганде. Сейчас идет набор команды, утверждается концепция, а также ведутся переговоры с латвийскими специалистами в сфере стратегических коммуникаций и с аналогичными центрами в Европейском Союзе и Финляндии.

Кроме того, Минкультуры вместе с Минцифры и Минобразования работает над проектом медиаграмотности.

«Двигаясь в этих двух направлениях в сотрудничестве с офисом вице-премьера по вопросам европейской интеграции, МИД, СНБО, Минцифры, надеемся в ближайшее время ответить на вызовы российской пропаганды», – сказал министр.

Ткаченко добавил, что, помимо этого, в планах – создать платформу, которая будет выявлять фейки, факты манипуляций и противодействовать им с помощью позитивных украинских событий, а также онлайн-музей российской пропаганды.

«По инициативе президента есть планы по созданию международного хаба совместно с нашими коллегами, который позволил Центру приобрести больший вес и быть эффективным», – заявил министр.

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Фото: Зеркало недели