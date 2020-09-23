Борьба с мусором: в Одессе появилась схема санитарной очистки города

Схема основана на научных данных. В ней есть информация о необходимом количестве мусорных контейнеров для города, где их следует устанавливать и как часто опорожнять. Разрабатывали её полгода сотрудники «Украинского научно-исследовательского института по разработке и внедрению коммунальных программ и проектов», который находится в Харькове. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

«Нам подробно прописали, сколько каждому району нужно контейнеров, в каких локациях они должны быть расположены, сколько техники необходимо для опорожнения, как часто это следует делать. Фактически до сегодняшнего дня расположение контейнеров основывалось на опыте и удобстве для операторов, а не научных разработках», — говорит директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

Цель схемы — добиться того, чтобы мусорные контейнеры не были переполнены, а вокруг них не накапливался мусор. Результаты должны быть уже в течение месяца.

На следующем этапе планируется запустить интерактивную карту мусорных контейнеров.

«Чуда не будет. Это кропотливая и сложная работа, но теперь у нас есть понятная и четкая схема, если операторы рынка будут ее выполнять в полной мере, результат будет. Наша задача — контролировать процесс», — говорит чиновник.

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Фото: пресс-служба Одесского горсовета