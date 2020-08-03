Куда в Одессе вывозить строительный и крупногабаритный мусор?

После ремонта остается самый разнообразный мусор, а заодно и проблема: что с ним делать? Куда вывозить разный хлам, вроде обрывков обоев и кусков штукатурки, мы знаем — для этого в городе оборудованы специальные площадки. А вот если ремонт был капитальным и после него остались доски или старая плитка, подвесные потолки или двери?

Строительный мусор: какой он?

Для начала уточним, что к строительному и крупногабаритному мусору относится: кирпич или доски от разобранных стен, гипсокартон, шифер, плитка, паркет, натяжные и подвесные потолки, старые окна и двери, а также материалы, оставшиеся после разборки каких-либо строений. Такой мусор нельзя просто вынести к альтфатеру. Его нужно правильно утилизировать, и для этого лучше всего обратиться к профессионалам.

Чем вывозим?

Строительные отходы можно вывезти на полигон самостоятельно или заказать специальный контейнер, который на профессиональном языке называется «лодкой». «Лодки» бывают емкостью 8, 15 и 20 кубометров. Кроме того, если возникнет необходимость, вы можете заключить специальный договор с предприятием по вывозу мусора.

В чем вывозим?

Отходы нужно упаковать в плотные пакеты и рассортировать. Если имеются токсичные отходы, их нужно сложить в отдельную тару или мешки.

Сколько платим?

Цена за вывоз мусора зависит от района, объема отходов, этажа, расстояния от вашего дома до карьера и от того, нужны ли услуги грузчиков. Средняя цена по Одессе — 260 гривен за кубический метр мусора.

Где утилизируем?

Вывозятся строительные отходы на Дальницкие мусорные карьеры в Овидиопольском районе. В качестве способа утилизации мусора здесь используют захоронение. Часть материалов (кирпич, доски) может быть использована повторно.

Куда обращаться?

В Одессе вывозом такого мусора занимаются специализированные предприятия:

«Союз»

Адрес: ул. Литературная, 1.

Режим работы: с 9.00 до 18.00.

Вызов машины по тел.: (0482) 30-19-21.

ул. Литературная, 1. с 9.00 до 18.00. (0482) 30-19-21. «Одескоммунтранс»

Адрес: ул. Химическая, 3.

Режим работы: с 9.00 до 17.00.

Вызов машины по тел.: (048) 705-39-34.

Куда вывезти мебель и бытовую технику?

Если вам нужно избавиться от старой мебели, бытовой техники или другого крупногабаритного мусора, вы можете вывезти все это самостоятельно на специальные площадки. Они работают бесплатно и расположены по адресам: ул. Варненская, 27а; ул. Инглези, 7б; пер. Крайний, 1а; 1-й Полевой переулок, 1; ул. Героев обороны Одессы, 78.

Напомним, в Одессе заработала первая сортировочная станция для мусора.

Фото: Checkpoint