Борьба с коронавирусом: сколько потратили в Одесской области?

Об этом на онлайн-брифинге рассказал исполнительный директор ОО «Антикоррупционный штаб» Сергей Мыткалик.

Больше всего средств выделил городской бюджет — 269 млн грн, из областного бюджета направили 193 млн грн, и 47 млн грн пошли от региональных структурных подразделений органов центральной власти.

Так, городская инфекционка потратила 93 млн грн, Одесская областная больница — 66 млн грн, городская больница №5 — 28 млн грн, городская больница №10 — 27 млн, городская больница №1 — 20 млн.

Все эти данные можно проверить с помощью «Карты коронавирусных закупок». «Антикоррупционный штаб» запустил её в мае. На этом онлайн-ресурсе отмечены все учреждения с информацией о том, что они закупали за бюджетные средства на борьбу с COVID-19 и сколько денег на это потратили. Любой желающий может найти интересующую больницу и проверить информацию о том, что она приобретала, в каком количестве и сколько это стоило, а также узнать, кто поставщик и оставить жалобу. За время работы карты было зафиксировано более 50 обращений граждан и удалось вернуть в бюджет 1,4 млн грн.

«Жители не знают, что нужно покупать в аптеке, а чем государство обеспечивает. Для этого мы и создали карту коронавирусных закупок, где отражаются все траты на борьбу с пандемией. Мы собираем все жалобы, которые касаются коррупции, в том числе и коррупции в больницах, а также отслеживаем факты нарушений и сообщаем об этом в контролирующие органы», — говорит Мыткалик.

Ранее мы сообщали о том, как одесситы с подозрением на COVID-19 ждут в скорых госпитализации по несколько часов.