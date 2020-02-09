Большегруз близ Одессы въехал в столб-ограничитель высоты (фото)

Об этом сообщает pushkinska.net со ссылкой на очевидцев.

Грузовик с прицепом двигался в направлении Черноморска.

Под мостом он не смог перестроиться на нужную полосу и выехав на центр дороги, врезался в столб. В результате оказалась повреждена конструкция, ограничивающая высоту.

Проезд был осложнен. Пострадал ли водитель, пока неизвестно.

Фото: pushkinska.net

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