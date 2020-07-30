Больничные и декретные будут выплачивать в течение суток – подробности

Фонд социального страхования перевел финансирование больничных и декретных в оперативный режим – выплаты осуществляются в течение одного рабочего дня.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Застрахованные украинцы будут получать выплаты по больничным и декретным в течение одного дня. Раньше эти деньги нужно было ждать порядка десяти дней. В частности, в оперативном режиме финансируются пособия по временной потере трудоспособности (оплата по больничным), по беременности и родам, «похоронные», из-за травмы на производстве.

Фонд соцстрахования направил 44,9 миллиона гривен на эти цели, из них на:

помощь по временной потере трудоспособности – 26,05 млн. гривен;

пособие по беременности и родам – 18,2 млн. гривен;

пособие на погребение – 0,21 млн. гривен;

пособие по временной нетрудоспособности, связанной с производством, – 0,44 млн. гривен.

Теперь эти выплаты должны быть профинансированы в течение одного рабочего дня.