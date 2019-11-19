Болен – сиди дома: в Одессе родителей просят не приводить заболевших детей в школы и сады

Восемь классов в одесских школах все еще закрыты на карантин.

Об этом сообщила глава департамента образования и науки Елены Буйневич после аппаратного совещания в мэрии.

По ее информации, такая ситуация связана с тем, что в этих классах заболело более 30% детей. Она подчеркнула, что дети болеют не только простудными заболеваниями, но также был диагностирован вирус Коксаки.

Эта болезнь относится к категории респираторных вирусных инфекций. Однако главное отличие вируса Коксаки от обычного ОРВИ – наличие сыпи на ладонях ребенка.

Вирус быстро распространяется, но вакцины от него нет. Поэтому помочь обезопасить себя от болезни могут элементарные правила гигиены: мыть руки после туалета и перед едой.

Чиновница убедительно попросила родителей не водить детей в школы и сады, если у них есть признаки ОРВИ. При этом если учитель обнаружит в классе больного ребенка, то его могут отстранить от уроков и отвести в медпункт до прибытия родителей в школу.

Видео: пресс-служба Одесского горсовета

Фото: babycompy.com

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