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Новости Одессы и Одесской области

Более 40% одесситов не смотрят телевидение

Более 40% одесситов не смотрят телевидение

Украинский социологический портал провел в июне социологическое исследование в Одессе.

Об этом сообщается на сайте портала.

На вопрос «Какие центральные телеканалы вы смотрите чаще всего?», 27,5% опрошенных одесситов ответили, что смотрят «1 + 1», 20,3% – «Интер», 13,6% – «112 канал», 12,9% – «NewsOne», 12,1% – «СТБ», 11,5% – «ICTV», 10,4% – ТРК «Украина».

При этом 41,1% респондентов ответили, что вообще не смотрят ни один телеканал.

На такой же вопрос, но уже в отношении местных телеканалов, 11,2% одесситов ответили, что смотрят «Репортер», еще 10,1% – «7 канал», другие местные телеканалы смотрят менее 7% респондентов. А в целом не смотрят местное телевидение 60,7% опрошенных.

Исследование проходило с 24 по 27 июня 2019 года. Всего опрошено 2200 респондентов в Одессе. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2%.

Фото: minsknews.by

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