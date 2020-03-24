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Новости Одессы и Одесской области

Более 20 граждан США эвакуировали из Одессы

Более 20 граждан США эвакуировали из Одессы

Группу граждан США из 22 человек эвакуировали из Одессы специальным бортом. 

Как сообщает “Укринформ”, американцы отправились домой во избежание инфицирования коронавирусом Covid-19.

Самолет ВВС США C-40A Clipper вылетел на одну из американских военно-морских баз в Европе.

По состоянию на утро 24 марта, в мире зарегистрировали 382 тыс. 366 случаев заражения коронавирусом, из них 102 тыс. 505 человек выздоровели и 16 тыс. 568 человек умерли.

Фото: military-informant.com

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