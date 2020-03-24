Более 20 граждан США эвакуировали из Одессы

Группу граждан США из 22 человек эвакуировали из Одессы специальным бортом.

Как сообщает “Укринформ”, американцы отправились домой во избежание инфицирования коронавирусом Covid-19.

Самолет ВВС США C-40A Clipper вылетел на одну из американских военно-морских баз в Европе.

По состоянию на утро 24 марта, в мире зарегистрировали 382 тыс. 366 случаев заражения коронавирусом, из них 102 тыс. 505 человек выздоровели и 16 тыс. 568 человек умерли.

Фото: military-informant.com

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