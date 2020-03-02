Боксер из Одесской области стал лучшим в рейтинге авторитетного спортивного портала

Уроженца Белгорода-Днестровского Василия Ломаченко поместили на верхушку рейтинга лучших в мире боксеров.
Топ составило авторитетное спортивное издание espn.com и опубликовало на своем сайте.
Так, Ломаченко стал первым в рейтинге профессионалов.
К слову, формируя список лучших, портал не учитывал их весовую категорию.
Отметим, что Василий Ломаченко – многократный чемпион мира – выступает в легком весе.
Кстати, на седьмом месте рейтинга оказался еще один украинский боксер, кум Ломаченко Александр Усик.
Фото: espn.com, 24tv.ua
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