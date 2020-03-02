Боксер из Одесской области стал лучшим в рейтинге авторитетного спортивного портала

Денис Беринчик сменил тренера перед боем Большие боксерские турниры проходят в Украине нечасто, поэтому каждое такое событие вызывает чрезвычайный интерес у спортивных болельщиков. Вечер большого бокса, который пройдет 22 февраля в Броварах, обещает собрать и аншлаг в зале, и большую зрительскую аудиторию у телеэкранов. Трансляция главных поединков турнира с участием Дениса Беринчика и Дмитрия Митрофанова состоится на телеканале «Интер». Накануне прошла открытая тренировка боксеров, на которой побывала съемочная группа «Утра с Интером». ПОДРОБНЕЕ

Рейтинг одесских аптек: где купить лекарства дешевле Сегодня в Одессе работает более десятка сетей аптек. Каждая из них удобно располагается в любом районе города и имеет свои преимущества: большинство работает круглосуточно, предоставляет консультации специалистов, предлагает выгодные скидки и акции. Наша редакция решила проверить известные аптечные сети и сравнить стоимость популярных препаратов. Мы выяснили, где на самом деле дешевле и выгоднее приобретать лекарства. ПОДРОБНЕЕ