Боевые потери армии России в Украине за 7 дней

Укрзализныця делает все рейсы с востока и юга в направлении запада Украины эвакуационными и закрывает продажу билетов на них.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского: «Каждый оккупант должен знать: они получат от украинцев лютое сопротивление. Такое, что навсегда запомнят, что мы своего не отдадим!»

Мы подготовили для вас спецвыпуск газеты «Одесская жизнь», в котором собрали полезную информацию о том, как выжить во время войны. Газета распространяется бесплатно почтальонами в Одессе, есть в почтовых отделениях, ее можно взять в магазинах сетей Таврия В, Копейка, Сильпо.

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