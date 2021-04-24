Блокбастер по-одесски: на Объездной копы стреляли в BMW с пьяным неадекватом

Сегодня на Объездной дороге под Одессой патрульные полицейские ловили автомобиль с пьяным водителем.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, патрульные обратили внимание на автомобиль BMW, игнорировавший правила дорожного движения. На требование инспекторов остановиться водитель не отреагировал и продолжал ехать в сторону поселка Котовского, а потом и вовсе протаранил полицейский Toyota Prius.

Началась погоня. Патрульные несколько раз пытались заблокировать автомобиль, но водителя это не останавливало. И тогда полицейские были вынуждены стрелять по колесам BMW, после чего водитель заехал на территорию гаражного кооператива, где патрульным наконец удалось заблокировать его и задержать.

Выяснилось, что 30-летний мужчина был пьян. Во время проверки на алкотестере он «надул» 2,13 промилле алкоголя.

Обстоятельства происшествия выясняли оперативники.

Пострадавших нет.

Фото пресс-службы Патрульной полиции Одесской области