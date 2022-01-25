Блэкаут в Одессе: кто останется без света 26 января

Завтра, во вторник, 25 января 2022 года, без электроснабжения останутся множество улиц и домов во всех районах Одессы.

Завтра, в понедельник, 24 января 2022 года, без электроснабжения останутся множество улиц и домов во всех районах Одессы.

Вы дотронулись рукой до вилки стиральной машины или бойлера, а она горячая. Это не нормально, так быть не должно. Вам нужно как можно скорее устранить эту проблему.

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