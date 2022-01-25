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Блэкаут в Одессе: кто останется без света 26 января

Блэкаут в Одессе: кто останется без света 26 января

Завтра, в среду, 26 января 2022 года, в Одессе грядет очередной блэкаут: без света на день останутся жители более 40 улиц.

Рецепты

Об этом сообщает сайт «Блэкаут» со ссылкой на данным компании «ДТЭК Одесские электросети».

В частности, без электричества останутся такие адреса:

  • 2-й Деревообделочный переулок

25, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 38А, 40

С 09:00 до 20:00;

  • 3-й Деревообделочный переулок

5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 12Б, 16А, 31Б, 16Б, 33А, 42А, 42Б, 44, 14А, 71Б, 46А, 55А, 50А, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91

С 09:00 до 20:00;

  • 4-й Деревообделочный переулок

50А, 61

С 09:00 до 20:00;

  • Выставочная улица

2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 11

С 08:30 до 19:00;

  • Гагарина проспект

15, 23, 23А

С 09:00 до 19:00;

  • Гагаринский переулок

31

С 08:00 до 17:00;

  • Гайдара улица

40, 74Б

С 09:00 до 17:00;

  • Гаршина улица

9

С 09:00 до 17:00;

  • Генерала Петрова улица

47, 49/, корп. 1, корп. 2

С 09:00 до 17:00;

  • Гончарова улица

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7А, 4А, 10, 2А, 23А, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

С 08:30 до 19:00;

  • Дачная улица

7, 7А, 9

С 09:00 до 17:00;

  • Жаботинского улица

56А, 56А-, 56А*, 56А

С 09:00 до 17:00;

  • Зоринская улица

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

С 08:30 до 19:00;

  • Каманина улица

1А, 1, 21, 22, 23, 24, 19А, 19А/1, 20А, 1Е, 25, 22/, корп. 4, корп. 8, корп. 9, 1Б, 22А, 22В, 22Н, 1/, 23/, корп. 3, 23Б, 23В, 23Д, корп. 27, 24/, корп. 1, 24А, 24Б, 22/1

С 08:00 до 17:00;

  • Клубничная улица

6, 20

С 08:00 до 17:00;

  • Клубничный переулок

1А, 24А, 3, 3/, корп. 1, 4, 5, 5А, 6, 6А, 6Б, 7, 7А, 1, 9, 11, 12А, 13, 15А, 20, 21, 21-23, 24/2, 24/3, 24/4, 8А

С 08:00 до 17:00;

  • Кольцевая улица

8, 8А

С 08:00 до 17:00;

  • Курортный переулок

2/, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 5

С 08:00 до 17:00;

  • Львовская улица

1, 28А, корп. 10, 1А, 1В, 1Г, 2, 2/1, 2А, 2Б, 2В, 4, 6, 7, 8, 9, 9/6, 10, 10/, 1/, 10А, 10Б, 11, 12А, 13, 14А, 15, 18, 18А, 18Б, 20, 20А, 20Б, 22, 22А, 24, 26, 28, корп. 1

С 09:00 до 17:00;

  • Люстдорфская дорога

55/*, 55Ж, 55/-, 55/., 55/:, корп.6, 55//, 55/+, 55/>, 55Е, 55/^

С 09:00 до 17:00;

  • Морской переулок

2, 12, 29

С 08:00 до 17:00;

  • Одесская улица

1, 48А, 3, 4, 4А, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 19А, 20, 22, 23, 23А, 24, 25, 2, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 36А, 37, 38, 38/А, 39, 39А, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 27

С 08:30 до 19:00;

  • Парковая улица

9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 1А, 11А, 14А, 30А, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39

С 08:30 до 19:00;

  • Педагогическая улица

2, 5, 7, 52

С 08:00 до 17:00;

  • Педагогическая улица

22, 24

С 09:00 до 18:00;

  • Педагогический переулок

5, 5А

С 08:00 до 17:00;

  • переулок Каманина

1/2, 2, 2В, 3, 4

С 08:00 до 17:00;

  • Посмитного улица

1/, 5, 7, 9, 7А, корп.1, 9/, 9В, 10/12, 20, 22

С 08:00 до 17:00;

  • Почтовая улица

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 26, 28, 3А, 2А, 5А, 5Г, 5Д, 5Ж, 30, 6А, 3/, 1А, корп. 3, 28А, 7А

С 08:30 до 19:00;

  • Почтовый переулок

6

С 08:30 до 19:00;

  • Промышленная улица

127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 149А, 149Б, 149В, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195

С 09:00 до 20:00;

  • Промышленный переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12А, 36А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38

С 09:00 до 20:00;

  • Радужная улица

26, 28, 30, 32, 33, 28А/3, 34, 30А, 30А, 30Б, 28А, корп. 1, 28А/2, 41В, 41Б, корп. 2, 38А, 39А, 41А, 41/Г, 35, 36, 38, 41, 43

С 09:00 до 19:00;

  • Северный переулок

3, 4А, 8, 10, 12

С 08:00 до 17:00;

  • Сегедская улица

5

С 09:00 до 19:00;

  • Тенистая улица

24, 26, 28, 30Б, 32

С 08:00 до 17:00;

  • Тополевая улица

1, корп. 5, 3, 5, 7, 9, 17

С 08:00 до 17:00;

  • Тургенева улица

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10А, 7А, 3А, 6А, 22А, 20А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

С 08:30 до 19:00;

  • Университетский переулок

1, 2, 4, 4Б

С 08:00 до 17:00;

  • Фонтанская дорога

25Г, 25Д

С 09:00 до 19:00;

  • Фонтанская дорога

59, 59А, 31, 59/, корп. 1, 59А, 61, 63

С 08:00 до 17:00;

  • Фонтанская дорога

88, 88А, 90

С 09:00 до 17:00;

  • Хрустальный переулок

1, 1/8, 1, 2, 4, 6, 2А, корп. 3, корп. 9, корп. 1, корп. 2, корп. 7, 1А, 2Б, 10

С 08:00 до 17:00;

  • Черняховского улица

1, 1А, 4

С 09:00 до 19:00.

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