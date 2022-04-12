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Блэкаут в Одессе: часть Таирова без света из-за «аварийного отключения»

Блэкаут в Одессе: часть Таирова без света из-за «аварийного отключения»

Сегодня днем, 12 апреля 2022 года, в Одессе осталась без электроснабжения часть микрорайона Таирова.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно» со ссылкой на «ДТЭК Одесские электросети».

В частности, без света остались:

  • просп. Академика Глушко;
  • ул. Академика Королева;
  • ул. Левитана

и ряд прилегающим к ним улиц.

По данным ДТЭК, причина – «аварийное отключение линии».

Электроснабжение обещают восстановить сегодня в течение дня.

Проверить свой адрес можно по ссылке.

Также можно оставить заявку в чат-ботах:

либо позвонив в Колл-центр:

  • (095) 750-90-90;
  • (068) 750-90-90;
  • (048) 705-90-90;
  • (073) 750-90-90.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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