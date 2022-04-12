Блэкаут в Одессе: часть Таирова без света из-за «аварийного отключения»

Сегодня днем, 12 апреля 2022 года, в Одессе осталась без электроснабжения часть микрорайона Таирова.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно» со ссылкой на «ДТЭК Одесские электросети».
В частности, без света остались:
- просп. Академика Глушко;
- ул. Академика Королева;
- ул. Левитана
и ряд прилегающим к ним улиц.
По данным ДТЭК, причина – «аварийное отключение линии».
Электроснабжение обещают восстановить сегодня в течение дня.
Проверить свой адрес можно по ссылке.
Также можно оставить заявку в чат-ботах:
либо позвонив в Колл-центр:
- (095) 750-90-90;
- (068) 750-90-90;
- (048) 705-90-90;
- (073) 750-90-90.