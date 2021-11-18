“Черная пятница” по-одесски: 19 ноября полгорода ждет массовый блэкаут

Завтра, в пятницу, 19 ноября, одесситов ждет очередной массовый “плановый” блэкаут: без электроснабжения останутся более 400 улиц во всех районах города и несколько тысяч домов.

Такие данные приводит сайт “Блэкаут” со ссылкой на компанию “ДТЭК Одесские электросети”.

Так, с 09:00 до 19:00 часов света не будет по следующим адресам:

1-й Балтский переулок

1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

1-й Деревообделочный переулок

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 6а, 9а, 2а, 1а, 25г, 13а, 25б, 25а, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 27

1-й Известковый переулок

1, 11а, 3, 4, 5, 5а, 2, 7а, 8, 9, 9а, 11, 7

1-й Керченский переулок

3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 9а, 11

1-й Ключевой переулок

1а, 1, 2, 4, 5, 17

1-й Локомотивный переулок

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20

1-й Лузановский переулок

1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2а, 7, 7а, 8б, 8, 9, 10, 11, 12, 14

1-й Наличный переулок

3, 3а, 5, 5а, 5б, 7

1-й Орловский

2, 4, 6

1-й Первомайский переулок

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 24а, 18а

С 09:00 до 19:00

1-й Пересыпский переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8а, 5а, 10а, 3а, 19, 12а, 7а, 1/1, 3/1, 7б

1-й переулок 8 Марта

3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10

1-й переулок Нефтяников

1а, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13

1-й Полевой переулок

2, 4, 6, 10, 12, 14

1-й Соляной переулок

1а, 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 10а, 3а, 8а, 2а, 20, 1б, 39а, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 47

С 09:00 до 19:00

1-й Стекольный переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

1-й Студенческий переулок

1, 19а, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 2, 11, 11а, 11б, 12, 12б, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 10а

1-й Февральский переулок

1, 3, 5, 7

1-й Флотский переулок

5, 7, 7а

1-й Химический переулок

1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 28а, 28б, 46, 18а, 18б, 12а, 12б, 20а, 8б, 22а, 2а, 38а, 38б, 38в, 14а, 39а, 14б, 6а, 6б, 27в, 22б

1-й Черноморский переулок

3, 44а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 4, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32/2, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 42б, 44, 18

1-й Юбилейный переулок

1, 3, 4, 5, 3а, 6, 1а, 9а, 9, 10, 11, 12

1-я Виноградная улица

2, 37а, 4, 6, 7, 9, 10, 10а, 11, 12, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 2а, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 33, 36, 36а, 37, 20а

1-я линия 8 Марта

1, 24а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 2, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9а

1-я Пересыпская улица

1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24

1-я Садовая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14а, 16, 1а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39

1-я Сортировочная улица

24, 34а, 36, 38а/с, 40, 42, 42а, 44

10-я Линия на жилом массиве

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 15а, 19б, 11а, 35а, 34а, 29а, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37

10-й Черноморский переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5б, 9, 6а, 5а, 7а, 1а, 13а, 10а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

10-я Пересыпская улица

11, 12, 13, 16, 17

11-я Линия на жилом массиве

7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 9а, 33в, 33б, 26а, 26б, 33а, 28а, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35

11-й Черноморский переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1а, 14а, 18а, 16а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28

12-й Черноморский переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 9а, 3а, 18а, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30

12-я Суворовская улица

14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 17/1, 21а, 14а, 24, 19а

13-я Линия на жилом массиве

1, 2, 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12

13-й Черноморский переулок

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3а, 10а, 5а, 11а, 22, 39а, 31а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

14-я Линия на жилом массиве

13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23

15-я Линия на жилом массиве

1, 3, 5, 7, 9

19-я Линия на жилом массиве

1, 2, 3, 3а

2-й Балтский переулок

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10а, 12а, 14, 1а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32

2-й Воронежский переулок

1

2-й Деревообделочный переулок

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 12а, 12б, 13а, 20, 6а, 38а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40

2-й Известковый переулок

3, 4/6

2-й Керченский переулок

1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13а, 15

2-й Ключевой переулок

1, 15а, 3, 5, 6, 8, 9, 2, 11, 11а, 13, 13/1, 15, 9а

2-й Локомотивный переулок

3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

2-й Лузановский переулок

1, 3, 4, 5

2-й Наличный переулок

1, 12а, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 2, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 12, 8

2-й Первомайский переулок

3, 40а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 4а, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38а, 40, 19/2

2-й Пересыпский переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4а, 10, 9а, 2а, 15а, 13б, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23

2-й переулок 8 Марта

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а

2-й переулок Дунаевского

1, 12в, 2б, 4, 6, 2/а, 8, 10, 12, 12а, 6а

2-й переулок Нефтяников

1, 2, 3, 4, 5

2-й Соляной переулок

3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19

2-й Стекольный переулок

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 5а, 5Б, 11а, 9, 10, 11, 12, 13, 15

С 09:00 до 19:00

2-й Студенческий переулок

1, 19а, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 9, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 10

2-й Февральский переулок

1, 1а, 5, 7, 7а

2-й Флотский переулок

3, 4, 8

2-й Хаджибеевский переулок

10

2-й Химический переулок

1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7б

2-й Черноморский переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 3а, 16а, 1а, 26а, 18а, 22а, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34

2-й Юбилейный переулок

2, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 14

2-я Виноградная улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10а, 5а, 11а, 13, 1а, 15а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 34

2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6а, 20б, 20а, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22

2-я линия 8 Марта

1, 109а, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 109, 109/1, 109/2, 9

2-я Пересыпская улица

3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 4/6, 15, 15/4, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34

2-я Суворовская улица

7, 15, 15а, 6, 8, 11, 13, 13а, 18, 22

22-я Линия на жилом массиве

2, 4

23-я Линия на жилом массиве

2, 4, 6

24-я Линия на жилом массиве

1, 3, 5, 7

25-я Линия на жилом массиве

2, 24а, 6, 8, 10, 12, 4, 18, 20, 20а, 22, 24, 16

26-я Линия на жилом массиве

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 3а, 10а, 12, 11а, 1а, 19а, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27

27-я Линия на жилом массиве

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 9а, 13, 4а, 3а, 8а, 17а, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

28-я Линия на жилом массиве

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7а, 9, 8/2, 1а, 15/1, 13а, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22

29-я Линия на жилом массиве

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7а, 11, 5/2, 11б, 16а, 12а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51

3-й Балтский переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3а, 5а, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

3-й Деревообделочный переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 16б, 46а, 71б, 12б, 6а, 31б, 14а, 50а, 33а, 42б, 91, 55а, 16а, 42а

3-й Железнодорожный переулок

2/1, 6

3-й Известковый переулок

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 171

3-й Керченский переулок

3, 4, 6

3-й Локомотивный переулок

1, 2, 3, 4, 5, 8

3-й Наличный переулок

1, 3, 4, 5, 6, 4а, 6а, 7, 8, 9, 12

3-й переулок 8 Марта

4, 5, 6, 8, 10

3-й переулок Дунаевского

1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16

3-й переулок Нефтяников

4, 6, 8, 10, 12, 16, 18

3-й Стекольный переулок

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7а, 7в, 6а, 11в, 11а, 11б, 10, 12, 13, 14, 15, 16

3-й Студенческий переулок

2, 4, 6, 8

3-й Ступенчатый переулок

4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 7б, 20, 7а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 37

3-й Флотский переулок

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

3-й Хаджибеевский переулок

1, 1а, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17

3-й Химический переулок

1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 8б, 16, 5а, 8а, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

3-й Черноморский переулок

31а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 5а, 5б, 24а, 32а, 34, 16а

3-я Виноградная улица

3, 4, 9, 18

3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1б, 3/3, 3А, 9, 2А, 2Б, 2В, 2г, 1А, 13Б, 11А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

3-я линия 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

3-я Пересыпская улица

5, 7, 11, 13, 13а, 15, 19, 21, 23, 25, 27

3-я Садовая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 9в, 2а, 18А, 11а, 25а, 25б, 25в, 49, 8а, 8а1, 8а2, 9А, 3а, 9а, 9б, 15а, 4а

30-я Линия на жилом массиве

1а, 1, 3, 5, 7, 3А, 8, 8а, 8Б, 10, 12, 14

32-я линия

1, 16А, 4а, 9, 10, 10А, 4, 11а, 12, 14, 16/1, 11

33-я линия

2, 3

36-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 59а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/2, 26, 27, 28, 29, 2, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 30

37-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3а, 6а, 3г, 18а, 20, 3/В, 39а, 31а, 30/1, 29/3, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 43

38-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 3, 3А, 6, 8, 9, 12, 14, 16а

39-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 30а/1, 2, 3, 4, 4А, 4а1, 5, 6, 7, 1а, 8А, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30, 8

4-й Балтский переулок

2, 4, 5, 6, 6/3, 8, 9/11, 10, 11, 12, 14

С 09:00 до 19:00

4-й Деревообделочный переулок

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 20Б, 45А, 45Б, 6А, 6Б, 23Б, 14а, 50А, 51, 93а, 73А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117

4-й Материальный переулок

1А, 5, 8, 9, 11, 11Б, 12

4-й Наличный переулок

2, 3, 4, 6А, 7А, 7Б

4-й переулок 8 Марта

2, 4, 6, 8, 10

4-й переулок Александра Невского

1а, 58а, 2, 2а, 2б, 3, 4а, 4, 5, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 25, 25а, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 1, 32а, 32б, 32В, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 35а, 36, 36а, 36б, 37, 38, 38а, 38б, 39, 40, 40а, 40б, 42, 42а, 42б, 44, 44а, 46, 46а, 46б, 46В, 48, 48а, 48б, 48в, 50, 50а, 50б, 50в, 50г, 52, 58, 32

4-й Соляной переулок

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 9В, 6а

4-й Студенческий переулок

1, 15А, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 10, 11, 13, 13а, 15, 9

4-й Ступенчатый переулок

1, 29, 30, 30А, 31, 32

4-й Флотский переулок

1

4-й Черноморский переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 14а, 15А, 2А, 20, 10А, 41/А, 32/А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1Б, 50/3, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 2, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26, 26а, 29, 31, 31/1, 33, 50, 50/1, 15

4-я линия 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2а, 2А1, 1а, 14а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

4-я Пересыпская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 11в, 17а, 8-10, 28, 5а, 2б, 2а, 1а, 24а, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

4-я Садовая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4А, 4Б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38

40-я Линия на жилом массиве

1, 3, 5

40-летия Обороны Одессы улица

2, 4, 8

41-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26

42-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 10А, 6А

43-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 11а, 13, 12а, 8а, 14а, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

44-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18а, 43а, 35/1, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51

45-я Линия на жилом массиве

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8а, 1А, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

46-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11А, 2а, 4А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35

47-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15/1, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 31

48-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10а, 9а, 13, 2/Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

С 09:00 до 19:00

49-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9а, 11а, 20а, 16а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

5-й Балтский переулок

7, 8, 10, 12, 13, 15, 12а, 19а, 17, 19, 21, 23, 25

5-й Деревообделочный переулок

2а, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 41А, 30а, 9А, 44А, 44Б, 32А, 19Е, 46б, 9Б, 4а, 4б, 29А, 51А, 51Б, 52А, 52Б, 29б, 56, 40А, 3а, 137Б, 137А, 129в, 129А, 107Б, 105Б, 93А, 63а, 63б, 85А, 83Б, 66А, 66б, 83А, 77Б, 74а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 147

5-й Наличный переулок

1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А

5-й переулок 8 Марта

4, 6, 8, 9

5-й Соляной переулок

5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17

5-й Студенческий переулок

1, 3, 5, 7, 9, 10а, 12

5-й Черноморский переулок

1, 19/10, 3, 4, 5, 2, 7, 8, 11, 13, 6

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5А, 18а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 30, 32, 34

5-я линия 8 Марта

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

50-я Линия на жилом массиве

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 3а, 15, 15а, 23а, 16д, 20а, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28

51-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3/2, 13, 8А, 3/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27

52-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 9а, 1А, 24а, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30

53-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 8а, 14, 6а, 4Б, 12А, 3А, 27А, 18А, 16а, 17в, 17А, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291

54-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 3, 5, 7, 15

55-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 3, 5, 7

6-й Балтский переулок

1, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 16А, 21/а, 23, 18А, 31б, 31А, 29А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

6-й Наличный переулок

2, 9а, 3а, 4, 5, 5А, 3, 7, 7а, 7Б, 9, 6

6-й переулок 8 Марта

4, 8, 9, 10, 11

6-й Соляной переулок

3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10

6-й Черноморский переулок

1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 13/2, 18, 17А, 13/1, 33Б, 22а, 33/2, 32А, 25/1, 26а, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36

6-я Пересыпская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2А, 11а, 16А, 12/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20

7-й Балтский переулок

1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 9а, 12а, 8А

7-й Наличный переулок

4, 10В, 5, 5А, 6, 6Б, 4А, 8Б, 10, 10а, 10б, 8

7-й переулок 8 Марта

5, 6, 7, 8, 9

7-й Соляной переулок

4, 14, 20а, 20Б, 22, 24

7-й Черноморский переулок

1, 2, 3, а, б, 2а, 1а, 6А, 4, 5, 6, 7, 8

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 36А, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1А, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 17

7-я Пересыпская улица

6, 50а, 9, 9А, 10, 10а, 11, 12, 13, 13А, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31А, 32, 33, 36, 38, 42, 42А, 46, 46А, 48, 50, 24

7-я Суворовская улица

15, 43, 49, 51

8 Марта улица

1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 37/2, 37А, 37Б, 37В, 21/2, 21А, 29А, 80, 7/1, 43А, 23а, 67А, 67Б, 14А, 71а, 45А, 9А, 46А, 74а, 74Б, 15а, 47А, 76/78, 76-78, 35а, 77/1, 77/5, 77в, 77Д, 77Е, 77к, 20А, 37/1, 80А, 187Б, 81А, 181а, 82а, 179А, 177А, 171А, 85А, 169А, 145А, 143А, 139А, 131А, 125а, 122А, 122/1, 113В, 111Б, 95А, 111А, 109В, 105А, 99А, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 149, 151, 153, 157, 161, 163, 165, 169, 171, 173, 177, 179, 183, 185, 771, 774, 776

8-я Линия на жилом массиве

1, 35А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 23/, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 18А

8-й Балтский переулок

1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11

8-й переулок 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

8-й Черноморский переулок

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 1а, 19а, 34а, 28а, 9а, б, 44а, 44А/1, 44б, 36а, 9В, 25/1, 38а, 27а

8-я Пересыпская улица

1, 4, 8, 10, 12, 14, 16

С 09:00 до 19:00

9-й переулок 8 Марта

1, 47/1, 4, 5, 6, 7, 2, 10, 15, 17, 47, 8

9-й Черноморский переулок

2, 4, 4/2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5А, 17а, 4А, 18а, 20, 16А, 20А, 35А, 33А, 31А, 29а, 26а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

9-я Пересыпская улица

3, 14а, 4, 6, 7, 8, 8/2, 9, 9/2, 3а, 9а1, 9б, 9в, 10, 11, 11 а, 12, 13/35, 9а

Авангардная улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 26а, 25б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Авдеева-Черноморского улица

1

Аграрная улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5а, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Агрономическая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 210, 212, 214, 217, 220, 221, 223, 119в, 72А, 23 а, 73а, 122а, 122б, 122в, 122г, 122д, 122Е, 122н, 73б, 37а, 124а, 124б, 124г, 23а, 125а, 23б, 126а, 126б, 126в, 76а, 76б, 128а, 128б, 16 а, 24 а, 130а, 24б, 43 б2, 132а, 132Б, 132г, 43А, 16а, 25 а, 83А, 45 а, 138а, 138Б, 138г, 84А, 25 б, 140/1, 140а, 140Х, 25в, 86А, 142а, 86б, 143а, 143б, 47а, 144а, 87а, 4а, 1181, 147/А, 89а, 148а, 27а, 149а, 51а, 2а, 151а, 29 а, 152а, 54а, 153А, 154а, 29 в, 29Б, 57а, 97А, 97Б, 160а, 160Б, 160В, 29Г, 29Е, 99а, 163А, 59а, 164/А, 164Б, 9а, 30а, 166/Б, 166а, 102А, 102Б, 103А, 169а, 169В, 61а, 61б, 171а, 171б, 105а, 14 а, 173А, 173в, 173Г, 106а, 174а, 174б, 174В, 174з, 31 а, 107А, 176а, 176б, 63Б, 177/2, 108а, 31а, 179а, 179в, 31Б, 110а, 110в, 110г, 183А, 183Б, 110д, 65А, 21а, 187а, 112а, 189а, 189б, 189В, 66А, 9б, 114а, 22 а, 115а, 69а, 195а, 116/1, 196а, 22б, 197а, 197б, 116/3, 116а, 199б, 116б, 116в, 116г, 70А, 117А, 35А, 118/3, 118а, 210А, 211д, 118а/, 212б, 212е, 118б, 118В, 219а, 118г, 6а, 119Б, 116/2

Агрономический переулок

1, 8а, 1б, 1В, 1Г, 2, 2а, 1а, 4, 5, 6, 6а, 8, 3

Академика Воробьёва улица

5, 48А, 16, 18, 18а, 20, 20А, 20Б, 20В, 26, 28, 28А, 14, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 30

Академика Заболотного улица

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 79, 332, 541, 56/4, 56А, 18А, 57/1, 57/2, 39А, 542, 59/1, 59/2, 33/1, 54/1, 54/2, 63/1, 41А, 66/1, 66/2, 13А, 67/1, 67/2, 71/1, 71/2, 56/1, 56/2, 56/3, 43А

Академика Панкратовой улица

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 26а, 26б, 5а, 27А, 27б, 5Б, 5В, 29а, 5г, 30а, 17а, 31а, 3Б, 18/1, 3в, 34а, 3г, 10а, 21а, 10б, 39а, 39в, 22а, 61, 23А, 11а, 24а, 49А, 4А, 51а, 24В, 53а, 24г, 12А, 3А, 24Б

Альпинистов улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24

Ананьевская улица

1, 26а, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 10, 11, 12а, 13, 2, 14А, 15, 16, 16а, 16б, 18, 18/А, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24б, 26, 14

Андреевского улица

8, 10/12, 16

Атамана Головатого улица

1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 44, 45, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 43б, 63, 25/27, 135В, 64а, 64б, 64в, 135Б, 135а, 73б, 73А, 64, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 79, 81, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 137, 139, 141, 143, 145

С 09:00 до 19:00

Атамана Чепиги улица

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9А, 9Б, 16, 18, 19, 20, 22, 32, 33, 35, 48, 50, 52, 83, 104

Балтская дорога

8, 84а, 10, 10а, 11, 11А, 14, 14а, 16, 16А, 18, 18А, 18Б, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 8а, 38, 46, 58А, 60, 62, 67, 153, 40, 40а, 43, 45, 47, 59, 62/1, 64, 64А, 66, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 37

Баркасный переулок

1, 1а, 2, 4

Безымянный переулок

22а

Бехтерева улица

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 32а, 44, 21а, 19а

Битумная улица

2, 21а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21/2, 10

Большая Садовая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 9/11, 17а, 12а, 50а, 38А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52

Большевистский переулок

3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 10

Бугаевская улица

56/4А, 566, 567, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/1, 56/7, 56/8, 56/9, 568, 56/10, 56/6

Ветрогонная улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 9а, 12а, 18б, 32а, 3а, 33а, 19а, 44, 14а, 11а, 38а, 16а, 27а, 11б, 18а

Вишнёвая улица

1, 43а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43, 22

С 09:00 до 19:00

Вишнёвый переулок

2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 14А

Владимира Винниченко улица

5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 9а, 9б, 32, 54/38, 49а, 46б, 46а, 44а, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59

Владимира Высоцкого улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5/1, 11А, 12, 23а, 22/1, 16а, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25

Владимира Хавкина улица

1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 13а, 5а, 14а, 1г, 6а, 17б, 2а, 18а, 2б, 8а, 1д, 9а, 9б, 3а, 25а, 3б, 11а, 27а, 27б, 1ж, 28а, 1б, 29а, 68а, 64а, 51а, 47г, 47а, 47/, 35а, 45б, 36а, 44А, 37а, 43б, 43а, 41б, 41а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74

Воронежская улица

6, 20а, 8, 8/2, 9, 10, 7, 12а, 14, 16, 20, 12

С 09:00 до 19:00

Высокая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

Выставочная улица

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 4а, 30а, 26а, 20б, 20а, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Вячеслава Кириллова улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 4а, 1б, 32б, 19а, 1а, 9а, 3а, 14а

Газовая улица

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Гарина улица

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 12а, 20а, 9А, 22, 41б, 41а, 37а, 35А, 33В, 29а, 29б, 33б, 33А, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 176

Генерала Бочарова улица

1, 75 кв209, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21, 21А, 22, 22а, 23, 24/26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 2, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49а, 52, 53, 55, 57А, 57Б, 57В, 61А, 61Б, 61в, 65, 69, 71, 71/1, 71/2, 71/3, 75, 75 кв166, 75 кв169, 75 кв206, 35

Генерала Гудовича улица

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 10а, 22а, 6а, 37а, 37б, 17/а, 38а, 19а

Генерала Плиева улица

1Б, 1В

Геологическая улица

9, 9А, 23а

Героев обороны Одессы улица

14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 52, 54, 52А, 56, 14/1, 58, 60, 62, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Гимназическая улица

23, 25

Главная улица

1а, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 13а, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 14А, 23а, 7а, 3а, 17а, 9а, 27А, 1б, 5/5а, 33, 18б

Гладкова улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 44, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 72, 74, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 114, 118, 12а, 33/1, 72а, 33а, 3А, 3б, 7в, 2а, 42А, 43а, 4А, 10а, 49в, 19А, 120, 11а, 112б, 5а, 64а, 118а, 64б, 305а, 299б, 124а, 299а, 277а, 153б, 263а, 161а, 259а, 201а, 171а, 122, 124, 135, 149, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 305, 307, 309, 319

Гончарова улица

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7а, 4а, 10, 2а, 23а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Грибоедова улица

1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 1а, 16а, 14а, 15а, 14, 15, 16, 19, 20

Давида Ойстраха улица

1, 24/3, 3, 4, 5, 6, 7А, 8, 10, 2, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 24/2, 13

Дальневосточная улица

1, 60Б, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 4б, 5, 5А, 6, 6Б, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 17А, 18, 19б, 20, 21, 21а, 22, 22а, 22А1, 23/а, 23а, 23б, 25, 26, 27, 27б, 28, 29, 29А, 2, 30а, 31, 31б, 32, 33а, 33б, 34, 35, 35Б, 36, 37, 37/а, 38, 39, 40, 40а, 41, 41а, 41в, 42, 43, 44, 46, 47а, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53Б, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 60а, 30

Декабристов улица

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 7б, 28а, 17а, 17б, 30а, 5б, 31а, 18А, 18б, 50, 20а, 20б, 36А, 5а, 37б, 6а, 39а, 39б, 22а, 6б, 41а, 7а, 24а, 43а, 43б, 44а, 44б, 45а, 45б, 24б, 46а, 13а, 15а, 15б, 26а/б

Демьянова улица

1, 13а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 2, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 8

Деревообделочная улица

1, 92б, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6а, 6б, 7, 7а, 8а, 8б, 9, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 13, 14б, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 25а, 27а, 27б, 27в, 29а, 29б, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 2, 36, 37, 38, 39а, 39б, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49а, 54, 56, 58, 60, 62а, 62б, 64б, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78а, 78б, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92а, 35

Державина улица

1гар, 2, 2а, 3, 11, 13, 15, 17, 164

Дерибасовская улица

13

Десантный бульвар

1, 4, 6, 14, 16, 18

Днепровская улица

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 27а, 24А, 20А, 25А, 23а, 50А, 46а, 33А, 38А, 37а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

Добровольского проспект

1а, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 73А, 85, 40а, 75А, 3а, 33А, 77А, 24/1, 11а, 79А, 25А, 25б, 81А, 71А, 46А, 57/1, 1Б, 151/5, 151/4, 151/3, 151/2, 151/1, 149/4, 149/3, 149/2, 149/1, 148А, 147/2, 147/1, 139 А, 130/5, 130/4, 130/3, 130/2, 128А, 126/1, 122/1, 109А, 110б, 114/1, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159

Долинская улица

3, 33/4, 3б, 5, 6, 7, 7/9, 8, 10, 11, 11а, 3а, 14, 14а, 17, 17/3, 19, 21, 25, 27, 33, 33/1, 13

Донецкая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8Б, 12А, 18, 13А, 1А, 10А, 15а, 5А, 11А, 1/1, 35а, 19А, 28А, 27А, 26А, 22А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Дорожная улица

1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 10а, 2б, 2в, 26а, 12а, 2в1, 2г, 1б, 1Г, 1д, 1е, 1Ж, 1з, 40, 1в, 21А, 38а, 38Б, 2а, 14а

Жевахова гора

17, 22, 30, 72, 81, 87, 103, 111

Жевахова улица

4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 21а, 11/1, 7-9, 4а, 37/39, 61а, 53/3, 53/2, 43/1, 49/1, 45/2, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 92, 94

Железнодорожная улица

5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 43/45, 100, 44/1, 31А, 68А, 21А, 39А, 50а

Жолио-Кюри улица

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 60, 62, 64, 68, 70, 13/1, 33а/с524, 33а/c, 13А, 72, 17а, 22а, 37а, 17а/с5, 14гар, 2А, 31/2, 31а, 43а, 44А, 31Б, 31г, 31д, 31Е, 55А, 31ж, 31з, 31к, 24А, 32а/с, 70авт34, 31/1

Закарпатская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 26а, 8а, 27А, 28, 29/1, 52а, 38б, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209

Звонкая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 7а, 28А, 26а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32

Зелёный проспект

1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 2а, 6б, 1а, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 25, 27, 29, 31, 16а

Зоринская улица

2, 34А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 24, 24а, 26, 26А, 28, 30, 30/1, 32, 34, 22

Ивана Мазепы улица

1а, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10б, 2а, 6а, 6б, 20, 3а, 8а, 16а, 3Б, 1в, 10а, 1б, 37В, 37а, 22а, 36а, 34а, 33а, 32а, 26А, 29а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43

Известковая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 6А, 13/15, 22А, 29, 12А, 69А, 55А, 55/, 36А, 34Б, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 69, 73, 75, 77, 81

Испанская улица

1, 36а, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 3в, 8, 10, 12, 13, 1/3, 15, 16, 17, 18а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 14

Испанский переулок

1/1, 1/2, 1/3, 2а, 17, 17А

Итальянский бульвар

2, 4, 11

Кавказская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 38а, 26а, 24а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Кавказский переулок

1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8

Капитана Кузнецова улица

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 30А, 7А, 39А, 31А, 32/1, 32А, 42А, 22В, 33А, 48, 29А, 26А, 37А, 48а, 91Б, 91А, 89а, 76/1, 71Б, 54А, 71А, 55Б, 67А, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 108, 110, 112, 114

Карьерная улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17А, 15а, 15Б, 16а, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25

Керченская улица

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 36А, 37а, 18Б, 62а, 62Б, 63а, 70, 39А, 19А, 12А, 18а, 59А, 118А, 109А, 72А, 108а, 106А, 105А, 91Б, 76а, 91а, 77А, 87Б, 84А, 82а, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 131, 188

Килевой переулок

1, 9а, 2а, 2б, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 9, 4А

Кишинёвская улица

2, 4, 6, 8, 10, 11, 4А, 13, 14, 16, 18, 20, 24

Ключевой переулок

3, 7, 9, 11, 13, 15/а, 19, 21, 21а, 152

Коблевская улица

1, 2, 2/4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 24

Ковильный переулок

1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3а, 7а, 9б, 9, 11, 13, 15, 17

Кольцевая улица

2, 7, 10, 12

Конноармейская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 19/1, 28, 5А, 21а, 3А, 23а, 23Б, 23В, 10А, 2а, 18А, 7А, 1а, 47/1, 39а, 30А, 37А, 31а, 36А, 34А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

Котляревского улица

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 3в, 8а, 8б, 1б, 1а, 9б, 9в, 23, 5а, 5а1, 12а, 12б, 12в, 12г, 12д, 5б, 13а, 5в, 14а, 5г, 15а, 3а, 6а, 6б, 3б, 21А, 9а

Коцюбинского улица

1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4а, 12А, 12Б, 4б, 14А, 14Б, 8Б, 9А, 9б, 21, 6Б, 6в, 10б

Красная улица

2, 3, 5, 7, 8, 9, 15

Краснослободская улица

2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/5, 21, 14Б, 10/2, 7А, 7Б, 17/4, 18/1, 2А, 80/1, 68а, 53А, 53/Б, 50/1, 23, 28, 37, 41, 43, 45, 52, 58, 59, 60, 62, 64, 78, 84, 86

Краснослободской переулок

1, 3, 4, 5, 6, 5А, 7, 5/1, 9/1, 8, 9, 11, 12, 13, 14

Кривобалковская улица

1, 3232а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 10, 12, 13, 14, 14в, 15, 17, 19, 20, 1а, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 32А, 33, 35, 36А, 36Б, 37, 38А, 38Б, 21

Круговая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 3А, 14А, 14б, 1Б, 15а, 15Б, 10А, 10Б, 17А, 17Б, 24, 18А, 18Б, 11А, 7А, 12А, 12Б, 22А, 4а, 23а, 23Б, 1А, 56А, 55А, 54А, 53А, 50Б, 50А, 48д, 48В, 33А, 48Б, 35/37, 48А, 40В, 40Б, 40А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 381

Круговой переулок

1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 7в, 6А, 13, 10А, 4А, 7Б, 7А

Крушельницкой улица

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 4А, 2А, 11а, 3а, 12а, 6б, 3Б, 14а, 17, 8А, 16а, 8Б, 35б, 35а, 19а, 30а, 29к, 29а, 22а, 28А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37

Крыжановский переулок

1а, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 7а, 7б, 7В, 4а, 5а, 20а, 18а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Крылова улица

1, 52А, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 13, а, 14, 14а, 14б, 17, 18, 18/2, 18/4, 19, 19/2, 20, 20/1, 21, 21/2, 22, 22/1, 22/а, 22а, 4, 24, 24А, 24Б, 24в, 25, 25а, 25а1, 26, 26а, 27, 27/, 28, 30, 32, 32/б, 34, 36, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 23

Крымская улица

37, 54, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 72А, 70, 71, 72, 74, 80, 82, 84

Куницы улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6а, 8, 4а, 8а, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17

Курская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 8а, 16а, 53б, 11а, 44а, 7а, 45а, 18а, 58а, 9а, 19а, 64, 15а, 30а, 51а, 64а, 167б, 161а, 161/1, 67А, 155А, 147а, 69б, 139г, 70А, 123а, 113а, 107а, 99а, 89а, 75а, 81а, 80А, 77а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 165, 167, 671, 672

Лавочная улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 32а, 24б, 14б, 34а, 5а, 35а, 25б, 36а, 20а, 27а, 27б, 45, 29а, 14а, 18а, 18б, 25а

Латвийский спуск

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 3а, 2а, 18а, 18б, 8г, 1а, 20б, 5а, 21б, 27, 15а, 10а, 13б

Льва Симиренко улица

1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 2Д, 29, 11а, 3а, 24а, 3б, 2/1, 28б, 5А, 29б, 51а, 30а, 49б, 31а, 49а, 33а, 33б, 47а, 41а, 37Б, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 57

Левадная улица

1, 5, 7, 8, 9, 1В, 7А, 10, 5А, 1А, 22А, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 26

Левитана улица

123Б

Леси Украинки улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 31А, 35, 32а, 19А, 12А, 1А, 86а, 84А, 82Б, 80Б, 64А, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122

Лесная улица

2, 4, 6, 8, 12

Летняя улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10., 11, 12, 13, 14, 15, 16, 5а, 13а, 13б, 5б, 2а, 15а, 4а, 29а, 18а, 28б, 28а, 27а, 25а, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 39, 41

Лизы Чайкиной улица

1, 19А, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 2, 9а, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 19, 9

Лиманная улица

2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 36А, 16А, 26/2, 69А, 78, 17а, 32А, 43а, 52А, 52Б, 15а, 64А, 18а, 162А, 139а, 135А, 125а, 102А, 93а, 84А, 91А, 87/А, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 150, 160, 162, 164

Лиманный переулок

3, 5, 9, 13, 15, 17, 5А, 19, 3А, 17а, 11А

Лиственный переулок

1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1б, 10б, 10а, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Локомотивная улица

1а, 1, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27

Ломоносова улица

1, 58б, 3, 4, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20, 21, 21а, 21б, 23, 24, 24а, 25, 25а, 25б, 26, 27, 29а, 29б, 30, 31, 32, 32а, 33а, 1а, 34, 35, 36а, 36б, 37, 37а, 38, 39а, 39б, 40а, 40б, 41, 42, 42а, 44, 45, 45б, 47а, 47б, 48а, 48б, 49а, 49б, 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 53а, 53б, 53в, 54, 54б, 55, 56, 56а, 56б, 56в, 58а, 33б

Лузановская улица

2/4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 82, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 82/84, 84а, 84б, 84в, 16А, 37/39, 90А, 20А, 57/1, 94А, 94Б, 20Б, 110, 12А, 18а, 5А, 19А, 35А

Луцкая улица

1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 85А, 135, 59а, 95А, 119а, 97/1, 97/2, 121а, 121б, 41а, 7а, 29а, 129а, 25А, 133а, 61а

Льва Симиренко улица

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Любашевский переулок

1, 19/1, 3, 5, 7, 1А, 13, 15, 17, 19, 11

М. Гефта улица

44

Малая Садовая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

Маловского улица

3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 14а, 12а, 3А, 18а, 32А, 20а, 28а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 262

Марсельская улица

1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 18/2, 2а, 46/3, 46/2, 32/3, 32/2, 32/1, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 182, 461, 4814

Мастерский переулок

1а, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6б, 3а, 7а, 2а, 4а, 2б, 10а, 10б, 6а

Матюшенко улица

2, 58а, 3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 25, 26, 27, 27а, 28А, 28Б, 29, 29Б, 30, 30б, 31, 31А, 32а, 32б, 33, 2а, 34Б, 35, 35А, 36, 36а, 37, 38, 39, 39б, 39В, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43, 44/46, 44А, 45, 45А, 46, 46А, 48а, 48б, 49, 49б, 50а, 50б, 51а, 51б, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 34А

Махачкалинская улица

1, 2, 3, 5, 4а, 6, 1А, 9, 10, 11, 17, 18

Мациевской улица

1, 25А, 2, 2а, 4, 4а, 5, 7, 9, 10, 10а, 13, 13а, 14, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 25, 27, 1а, 30А, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 41а, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 60а, 28

Мелитопольская улица

1, 58Б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 20, 1б, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 21

Металлистов улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 9, 12а, 10А, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Мечникова улица

2, 2а, 4, 6а, 7, 12, 14

Мирная улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2б, 14, 1а, 19А, 15а, 16а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29

Михаила Грушевского улица

2, 4, 7, 9, 10, 11, 43А, 39-21, 39/23, 39/1, 39/21, 37а, 21а, 30А, 13/А, 6А, 13, 39/13, 39/14, 39/15, 50а, 12а, 45/3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45, 47, 52

Мицкевича улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 2А, 2Б, 5А, 24А, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 35

Мичурина улица

1, 44А, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 4а, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 7Г, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 15а, 15б, 16, 16а, 16б, 17, 1а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25а, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 17а

Молодёжная улица

1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16а, 6А, 9Б, 18/1, 18а, 2а, 10а, 20а, 36А, 21а, 31/1, 29А, 23б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Молодогвардейская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71

Москети улица

4, 6, 9а, 10, 11а

Москети переулок

6, 6А

Навигационный переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Наклонная улица

1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 12А, 27а, 18А, 3а, 41А, 174, 29/1, 43Б, 14А, 14б, 46А, 46Б, 4/2, 32А, 15А, 24А, 11А, 51а, 4а, 36А, 56А, 26а, 37А, 59А, 59Б, 59В, 28а

Наливная улица

1, 4, 4А

Неждановой улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 30в, 3а, 9А, 49б, 40А, 50а, 2а, 34а, 42а, 54а, 34б, 43/1, 56А, 43а, 14а, 44а, 61, 11а, 145б, 62А, 143а, 139б, 137а, 65а, 119а, 107а, 67А, 95а, 93а, 69а, 69б, 85а, 79а, 71а, 77А, 75г, 73А, 75в, 75Б, 75А, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147

Нерубайская улица

4, 42а, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 21а, 5, 23, 23а, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 34А, 36, 36А, 40, 42, 22

Нечуя-Левицкого улица

4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 11а, 8а, 16, 10а

Никитина улица

1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 23а, 60а, 12б, 39а, 25а, 65а, 25б, 67а, 41б, 12Б/1, 71а, 7а, 43б, 7б, 4в, 119, 46а, 4а, 47а, 31а, 21а, 32б, 21б, 33а, 52/1, 52а, 4б, 34а, 34в, 55а, 22а, 22Б, 36а, 12А, 59а, 43А

Николаевская дорога

130а3, 132, 168, 183, 185, 187, 201, 203, 207, 209, 219, 221, 229, 239, 241, 245, 247, 249, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 2291, 279/35, 168г, 261/1, 287а, 241А, 289а, 162в, 245а, 245б, 267А, 245В, 2415, 301/2, 271а, 229б, 305А, 273/1, 168в, 309А, 257б, 239/1, 263А

Николая Боровского улица

1б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 9а, 19а, 44, 31а, 20а, 21а, 33а, 33г, 33Д, 33е, 33ж, 33з, 33и, 11/19, 34/1, 22а, 5/8, 36/2, 36а, 36з, 36к, 3а, 2а, 38а, 38б, 38в, 38г, 4/12, 26а, 8а, 27а, 5а, 43а, 1в, 36П, 36Г, 36в/1, 1/8, 1/7, 49а, 1/6, 1/5, 1/24, 1/20, 53а, 1/172, 1/171, 1/169, 56а, 1/168, 1/167, 1/166, 1/165, 1/164, 1/163, 62б, 62в, 62г, 62д, 1/162, 1/1610, 1/161, 92а, 75а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 96, 101, 102

Николая Гефта улица

21

Николая Михновского улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 63, 10д, 10е, 2е, 11а, 1б, 12а, 12б, 3А, 13а, 13в, 13Г, 1г, 14А, 4а, 15а, 15б, 15в, 4б, 16а, 16б, 16в, 4в, 17а, 17к, 4г, 18 з, 18а, 18б, 18в, 1а, 18е, 18Є, 18з, 18р, 4д, 4е, 20а, 20б, 4к, 21а, 21б, 21В, 4м, 22а, 22б, 22в, 81, 23а, 23б, 23в, 5а, 24а, 24б, 2/1, 25а, 25Б, 25в, 6а, 27б, 27в, 27г, 27д, 27ж, 6б, 29а, 29б, 29в, 29г, 29е, 29Е/1, 6в, 31в, 31г, 31ж, 6г, 33А, 2а, 35а, 35ж, 2б, 37а, 8а, 39а, 8б, 8в, 8г, 47а, 47б, 47в, 8д, 49а, 49б, 49в, 2в, 9а, 2г, 10а, 10в, 10г, 18г

Николая Плыгуна улица

5

Новомосковская дорога

19

Новосельского улица

14, 16, 17, 24, 28, 30, 32

Новый переулок

1а, 14а, 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5а, 6, 1, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 12, 12а, 12б, 14, 7

Обрывистая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7/1, 7а, 7б, 7в, 7г, 10, 3а, 9а, 2а, 10а, 15а, 14а, 12а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Одария улица

7, 16, 18, 20, 24

Одесская улица

1, 58/9, 3, 4, 4а, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 19а, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 2, 34, 35, 35А, 36, 36А, 37, 38, 38/А, 39, 39а, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 58/1, 58/10, 58/12, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 33

Одесский переулок

3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15

Озёрная улица

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 12-14, 12А, 1г, 29, 16А, 11А, 18А, 1б, 1А, 62А, 54А, 33А, 47А, 46Б, 46А, 41/1, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66

Оранжерейный переулок

1, 43А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 7/А, 7А, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Г, 9Д, 10, 10А, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 2, 16А, 16Б, 17, 18А, 18Б, 18В, 18В1, 18д, 19, 20, 20А, 20В, 22, 22а, 24, 24А, 24Б, 24В, 25, 26, 26А, 27а, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 16

Орловская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 22а, 48а, 59, 42а, 35а, 23а, 31а, 46А, 12а, 47а, 33а

Осенняя улица

1, 2, 3, 4, 5, 3а, 6, 6а, 7, 9, 10, 12

С 09:00 до 19:00

Отечественная улица

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 4б, 7А, 18, 4А, 26А, 22А, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

С 09:00 до 19:00

Павлодарская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 8а, 9а, 28а, 29а, 9б, 40, 6а, 2а, 33а, 12а, 22а, 23а, 7а, 37а, 4Б, 38а, 4в, 1а, 72а1, 72а, 42а, 42Б, 42В, 62а, 59а, 58А, 56а, 46а, 54а, 53в, 53б, 53а, 50а, 50б, 50в, 50г, 50д, 50е, 50ж, 50з, 50и, 52е, 52а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

Парковая улица

4, 59А, 10, 10Б, 11, 11А, 13, 13а, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 9, 30, 30А, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 56, 59, 29

Парковый переулок

1, 2, 3, 8, 62, 65, 66, 67, 68, 2б, 8А, 69, 68А, 3а, 77а, 77/1, 75Е, 75д, 75в, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 79, 81

Пассионарии улица

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 9а, 9б, 3б, 13, 7а, 3а, 17б, 17а, 15а, 15б, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26

Паустовского улица

2, 31гар, 5, 5а, 7, 9, 12б, 13, 15, 17, 19, 21, 3, 23, 23гар, 25, 27, 27/1, 27А, 29, 29гар, 31, 31/1, 31/2, 21гар

Педагогическая улица

46, 46а, 46А

переулок Академика Векслера

1

переулок Александра Пресича

2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 7б, 2а, 24а, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26

переулок Бадаева

1а, 3, 5, 7, 11, 9а, 1б, 13, 15, 17, 19, 21

переулок Бориса Кифоренко

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12а, 15, 4а, 9а, 17б, 16а, 16в, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35

переулок Виктора Дихтиевского

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5а, 7а, 11а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

переулок Владимира Терещенко

7, 13а

переулок Державина

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 5а, 7А, 1А, 21А, 19а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

переулок Дунаевского

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 10А, 4А, 3а, 12а, 35, 9Ж, 14/1, 31А, 23Б, 1В, 33А, 24А, 34а, 1Б, 67Б, 61А, 37А, 61/1, 38А, 59А, 57Б, 40 Б, 40А, 40Б, 56А, 41А, 52а, 51А, 49б, 44А, 49А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69

переулок Игоря Киселева

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 12а, 19а, 33, 13а, 14а

переулок Крушельницкой

1, 1а, 2, 3, 5, 5а

переулок Людмилы Гинзбург

1, 3/1, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4б, 5, 5а, 5б, 6, 8, 8а, 9, 10а, 10б, 10в, 10г, 11, 12, 12б, 14, 15, 1а, 17, 19, 19д, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 25, 25а, 27, 27б, 29, 30, 31, 32, 33, 35к, 37, 39, 41, 43, 15а

переулок Матросская Слободка

2

переулок Неждановой

1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 8

переулок Неплия

1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12

переулок Нефтяников

3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а

переулок Олега Андрийца

1, 3, 6, 7

переулок Олега Стороженко

2, 6, 8, 8а, 10

переулок Павла Кравцова

2, 2б

переулок Пестеля

5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12

переулок Петра Калнышевского

1а, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2а, 8а, 8в, 4а

переулок Юрия Асеева

1, 57а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 1а, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 31

переулок Юрия Касима

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15

Песочная улица

1, 2, 3, 148А, 138А, 126А, 86Б, 80А, 4, 64а, 60А, 58Б, 58а, 48а, 46а, 42а, 36/38, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172

Пестеля улица

1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 20а, 25А, 20б, 49, 6а, 95б, 91А, 81Б, 81А, 71а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105

Петра Ивахненко улица

1, 90а, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33а, 33Б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 3, 42а, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59а, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 66а, 67, 68, 70, 71, 71а, 72, 73, 74, 75, 77, 78а, 78г, 79а, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 86а, 42

площадь Мичурина

2, 29А, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14/1, 14а, 17, 17а, 18, 3, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 19

площадь Молодёжи

2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 9а, 12а, 13, 13а, 17а, 15б, 15а, 14, 15, 16, 19, 21

Победы улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 59А, 87, 45А, 37А, 47б, 21А, 16А, 26а, 26б, 5А, 28а, 79А, 43А, 23А, 44А, 35А

Полевая улица

1, 3, 3а, 5

Посевная улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 21б, 10а, 24, 18а, 50а, 28а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Поселковая улица

1, 35А, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 1-, 18а, 19, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 35, 18

Поселковый переулок

3, 4, 5, 5а, 5Б, 6, 7, 8, 9, 11

Почтовая улица

1, 52А, 2А, 3, 3/3, 3А, 5, 5А, 5Г, 5Д, 6, 6А, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 1а, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 40, 42, 42А, 44, 44/1, 44а, 46, 48, 48А, 50, 52, 26

Почтовый переулок

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Прокатная улица

1а, 12а, 1в, 1, 2, 2а, 3, 3а, 1б, 4а, 5, 6, 8, 10, 12, 4

Промышленная улица

1, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 59, 63, 67, 69, 71, 75, 77, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 32а, 32б, 32в, 32г, 107а, 107б, 32д, 32е, 1б, 4б, 4в, 39а, 4г, 19а, 125а, 125б, 45а, 45б, 19б, 1в, 2а, 6а, 57а, 57В, 23а, 61а, 61б, 149а, 149б, 149в, 7а, 63Б, 7б, 28а, 28б, 1а, 8л, 195, 79а, 79б, 30б, 30в, 85а, 85б, 30г, 30д, 3А, 13/19, 95а, 95б, 97а, 97б, 73б

Промышленный переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12а, 36а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38

Профессора Карышковского улица

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 14А, 23А, 23Б, 8А, 25/27, 17а, 28, 22а, 48а, 47а, А, 30а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60, 1113

Профессора Коровицкого улица

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 49а, 34А, 34б, 51а, 3а, 35а, 53/а, 35б, 11А, 24а, 56а, 71, 57а, 38а, 17а, 39а, 60а, 17в, 12А, 62а, 28А, 63а, 42а, 18а, 9а, 19а, 13а, 4а, 69а, 15а, 34/, 71а, 139а, 138а, 135А, 74а, 134а, 75а, 75Б, 121а, 118а, 77а, 117а/, 78а, 111а, 79А, 100б, 80Б, 100а, 96а, 82А, 82Б, 82В, 82Г, 90а, 89а, 85б, 85а, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 147, 149, 151

Проценко улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 24, 26, 40, 42, 44, 46, 48, 2а, 42а, 501, 44/1, 44а, 1а, 10а, 50/1, 50/2, 50/3, 18/20

Радиальная улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 49, 50, 29в, 30а, 30б, 14б, 21а, 21б, 15а, 34б, 15б, 35б, 53, 37б, 24а, 24в, 13а, 41а, 41б, 41в, 43а, 43б, 43в, 26а, 26б, 46а, 47а, 47б, 48а, 11А, 14а, 51б, 29б, 119А, 113а, 56б, 101А, 97а, 59а, 59б, 93а, 91а, 86а, 63б, 63в, 84б, 84а, 82б, 82а, 68а, 68б, 78а, 77б, 77а, 72б, 75г, 75в, 75а, 75б, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123

Раздольная улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 43а, 2а, 31/А, 53а, 45а, 65/1, 74, 32а, 41/Б, 41А, 69А, 49/А, 3/А, 39а

Ракетная улица

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18

Рачкова улица

4, 5, 6, 7, 6а, 5а, 8, 12а, 9, 10, 11, 12, 14

Рельефная улица

1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12А, 5А, 18а, 17А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Республиканская улица

1, 343а, 1б, 1в, 1ж, 2, 2а, 2Б, 2в, 2г, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7б, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27а, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45а, 47, 47а, 49, 53, 54, 54б, 57, 59, 61, 65, 71, 73, 75, 79, 81, 87, 152, 152а, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 168а, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 182а, 185, 186, 190, 1а, 194, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 210а, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 220а, 222, 223, 224, 225а, 226, 227, 228а, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 275а, 277, 281, 283, 285, 285а, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 305а, 307, 307а, 309, 311, 313, 313а, 313б, 315б, 317, 319, 321, 323, 323а, 325, 327, 329, 331, 337, 192

Рождественская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12

Ростовская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 52/1, 17А, 31А, 57, 51А, 56а, 19А, 107А/1, 103А, 81/1, 68б, 66А, 62а, 65/2, 64А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 129

Рыночная улица

7

Савранская улица

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 2а, 1а, 13а, 24а, 14а, 22а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Садовая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47А, 57А, 47б, 59А, 12/1, 49А, 39А, 65А, 19а, 51А, 1А, 11а, 45А, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71

Салтыкова-Щедрина улица

1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 21а, 25, 22а, 20а, 5б, 24а, 21/26, 25а, 41а, 40а, 27а, 27б, 38а, 36а, 30б, 35а, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44

Самодеятельности улица

1, 34А, 2а, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7а, 8, 9, 9б, 10, 11, 12, 14, 14А, 16, 17, 17А, 2, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 29, 29/А, 30, 30А, 31а, 32, 32А, 34, 19

Сахарова улица

20, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40/1, 40, 42, 44, 46, 48

Саши Хорошенко улица

1а, 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 25б, 4а, 27а, 2а, 12а, 29а, 30А, 30Б, 5а, 32а, 32б, 33а, 13а, 34а, 53, 14а, 6а, 37а, 7а, 39а, 39б, 7б, 40б, 3а, 41а, 8а, 20а, 3Б, 3В, 45а, 10а, 24а, 47а, 47б, 48а, 48б, 24б, 10б, 1б, 25а

Светлая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12а, 9, 10, 11, 12, 14

Севастопольский переулок

2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18

Семена Палия улица

21, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 83/2, 83/3, 70/1, 84/1, 84/2, 77/1, 77/2, 73/1, 96, 74/1, 72/1, 83/1, 126/1, 125/3, 125/2, 125/1, 113б, 113А, 109/3, 109/2, 109/1, 97, 98, 99, 100, 103, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 134

Сергея Ядова улица

1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 13б, 16а, 41а, 58а, 16Б, 43а, 31б, 61а, 61б, 16в, 24а, 63а, 68, 35а, 33в

Серогодского улица

1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 731, 37а, 69а, 15а, 56/58, 39а

Симферопольская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Слободская улица

1, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 24а, 34, 2б, 28а, 23а, 23б, 30а, 14а, 2а, 65а, 62Б, 42а, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 57, 60, 62, 64, 65, 66, 68

Слободской спуск

18, 18и, 27Б, 29, 30

Соляная улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 10а, 2А, 1Б, 21А, 3А, 3Б, 8а, 8В, 25А, 1А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85

Социальная улица

3, 24а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4, 16А, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 16

спуск 8 Марта

1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Старопортофранковская улица

5, 6, 7, 9, 11, 13, 25

Стекольная улица

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 4/Б, 4а, 14а, 21а, 14б, 4в, 10а, 25, 43а, 27А, 28а, 28б, 42г, 42Б, 39б, 39а, 32а, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Стельмаха улица

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 15а, 4А, 7а, 22, 8а, 6а, 14а, 9а, 31а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49

Степовая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27А, 1а, 6а, 10а, 10б, 9А, 17/1, 16б, 16а, 14, 15, 16., 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31

Ступенчатый переулок

1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 12Б, 5Б, 2А, 7Б, 15А, 9/1, 16А, 16Б, 9/2, 9/3, 27, 3А, 11/1, 21/2, 5А, 1А, 12А

Сумская улица

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6б, 10А, 11, 22А, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 28

Тарутинская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2а, 9а, 4а, 4а1, 11а, 13, 6а

Тепличная улица

1, 22а, 3, 3б, 4, 4А, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 2, 12, 13, 13а, 14, 15, 16а, 17, 18, 20, 20а, 22, 11

Тихая улица

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 4А, 42а, 27/1, 52, 24а, 45а, 38/1, 16б, 14а, 17а, 25а

Трасса здоровья

5, 5А, 5б, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18

Тульская улица

1, 3, 3а, 13

Тургенева улица

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10а, 7а, 3А, 6а, 22А, 20а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Украинская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5а, 15а, 4А, 1а, 17а, 20, 9а

Усатовская улица

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8а, 15а, 2а, 13а, 27а, 18а, 25а, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Училищная улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 23/6, 11а, 17а, 11в, 42А, 35а, 28а, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Февральская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2а, 23а, 20/6, 32, 13а, 1а, 55а, 33а, 33б, 54а, 34а, 49а, 42Б, 42А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

Флотская улица

2, 29а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 2А, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 13

Хаджибеевская дорога

2, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 59, 67, 69, 79, 87, 93, 99, 105, 133, 135, 137, 143, 145, 147, 151, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 123а, 265а, 267а, 27в, 14а, 271а, 305, 239а, 189/191, 277а, 241а, 241б, 8А, 24/1, 217а, 193а, 17а, 27а, 255а, 151а, 39/1, 107а, 515а, 307а, 493а, 491а, 311а, 487а, 485а, 315а, 315в, 481а, 317а, 473а, 467а, 453а, 429а, 427а, 379а, 377а, 365а, 335а, 361а, 357б, 357а, 341а, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 495, 497, 499, 501, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 523

Химическая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 29а, 46б, 29б, 47б, 47г, 15а, 30а, 30в, 30г, 31а, 58а, 58б, 31б, 31в, 31г, 32а, 15б, 7а, 24а, 24б, 36б, 4а, 6а, 41а, 27а, 27б, 90а, 90б, 90д, 92, 232а, 96а, 96б, 228а, 226б, 226а, 218б, 218а, 200б, 200а, 114а, 179а, 160б, 160а, 156а, 154б, 154а, 128а, 128б, 142б, 94, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 156, 158, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 179, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 200, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216, 220, 222, 224, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242

Холмистая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Хуторская улица

1, 105в, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5б, 5в, 6, 6/3, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 9Б, 10, 10а, 10б, 11а, 11б, 11в, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 13б2, 13в, 14, 15а, 15в, 16, 16а, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 25, 25а, 27, 27б, 29, 63, 2а, 2б, 2г, 2д, 2ж, 4а, 4б, 4в, 5а, 7а, 7б, 9а, 11, 12б, 15, 18а, 23, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30, 30А, 31, 32, 32а, 33, 33а, 33б, 34, 34А, 35, 36, 36а, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 42б, 42г, 42д, 43, 44, 44а, 44б, 44в, 44г, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 47б, 47е, 47ж, 47к, 48, 48а, 1а, 49а, 49б, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 57в, 57г, 57Д, 57е, 57з, 58, 58в, 59, 59а, 59б, 60, 60А, 60б, 61, 61а, 61б, 61В, 62, 62а, 63а, 63б, 63г, 63д, 64, 65, 65а, 65б, 66, 67, 69, 69А, 69б, 69в, 69г, 69е, 69ж, 71, 73, 73а, 75, 75а, 75б, 75в, 75г, 75е, 75ж, 77, 77а, 77б, 77в, 77г, 77д, 77ж, 79, 79а, 81, 81а, 81б, 81в, 81г, 81д, 81е, 81з, 81з/1, 81к, 81Л, 83, 83а, 83б, 83в, 83г, 83д, 85, 85а, 85б, 86Г, 87, 87а, 89, 89а, 91, 93, 93б, 93г, 93д, 93е, 93ж, 93к, 94, 94а, 95, 95а, 95б, 95в, 95г, 95Д, 95Е, 95ж, 95з, 97, 97в, 99, 99/Б1, 99а, 103г, 49

Цебриковская улица

1а, 13а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 1, 6г, 7, 7а, 8, 8а, 9, 13, 6

Цементный переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6А, 5а, 9, 16а, 14б, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17

Центральная улица

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 3А, 3Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38

Церковная улица

3, 8, 29

Цимлянская улица

1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 11А, 40А, 20А, 38А, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 46

Черноморского Казачества улица

1, 173/1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 24, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 47, 49, 51, 51-53, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 67, 70, 71, 73, 75, 79/81, 83, 2, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 100/1, 100/3, 100а, 100б, 102, 102а, 104, 106, 107/109, 110, 110/298а, 114, 116, 123, 123/1, 123а, 123б, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 167, 169, 171, 173, 85.