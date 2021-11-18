“Черная пятница” по-одесски: 19 ноября полгорода ждет массовый блэкаут

Завтра, в пятницу, 19 ноября, одесситов ждет очередной массовый “плановый” блэкаут: без электроснабжения останутся более 400 улиц во всех районах города и несколько тысяч домов.
Такие данные приводит сайт “Блэкаут” со ссылкой на компанию “ДТЭК Одесские электросети”.
Так, с 09:00 до 19:00 часов света не будет по следующим адресам:
1-й Балтский переулок
1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11
1-й Деревообделочный переулок
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 6а, 9а, 2а, 1а, 25г, 13а, 25б, 25а, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 27
1-й Известковый переулок
1, 11а, 3, 4, 5, 5а, 2, 7а, 8, 9, 9а, 11, 7
1-й Керченский переулок
3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 9а, 11
1-й Ключевой переулок
1а, 1, 2, 4, 5, 17
1-й Локомотивный переулок
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20
1-й Лузановский переулок
1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2а, 7, 7а, 8б, 8, 9, 10, 11, 12, 14
1-й Наличный переулок
3, 3а, 5, 5а, 5б, 7
1-й Орловский
2, 4, 6
1-й Первомайский переулок
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 24а, 18а
С 09:00 до 19:00
1-й Пересыпский переулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8а, 5а, 10а, 3а, 19, 12а, 7а, 1/1, 3/1, 7б
1-й переулок 8 Марта
3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10
1-й переулок Нефтяников
1а, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13
1-й Полевой переулок
2, 4, 6, 10, 12, 14
1-й Соляной переулок
1а, 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 10а, 3а, 8а, 2а, 20, 1б, 39а, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 47
С 09:00 до 19:00
1-й Стекольный переулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
1-й Студенческий переулок
1, 19а, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 2, 11, 11а, 11б, 12, 12б, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 10а
1-й Февральский переулок
1, 3, 5, 7
1-й Флотский переулок
5, 7, 7а
1-й Химический переулок
1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 28а, 28б, 46, 18а, 18б, 12а, 12б, 20а, 8б, 22а, 2а, 38а, 38б, 38в, 14а, 39а, 14б, 6а, 6б, 27в, 22б
1-й Черноморский переулок
3, 44а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 4, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32/2, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 42б, 44, 18
1-й Юбилейный переулок
1, 3, 4, 5, 3а, 6, 1а, 9а, 9, 10, 11, 12
1-я Виноградная улица
2, 37а, 4, 6, 7, 9, 10, 10а, 11, 12, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 2а, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 33, 36, 36а, 37, 20а
1-я линия 8 Марта
1, 24а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 2, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9а
1-я Пересыпская улица
1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24
1-я Садовая улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14а, 16, 1а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39
1-я Сортировочная улица
24, 34а, 36, 38а/с, 40, 42, 42а, 44
10-я Линия на жилом массиве
1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 15а, 19б, 11а, 35а, 34а, 29а, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37
10-й Черноморский переулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5б, 9, 6а, 5а, 7а, 1а, 13а, 10а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
10-я Пересыпская улица
11, 12, 13, 16, 17
11-я Линия на жилом массиве
7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 9а, 33в, 33б, 26а, 26б, 33а, 28а, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35
11-й Черноморский переулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1а, 14а, 18а, 16а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28
12-й Черноморский переулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 9а, 3а, 18а, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30
12-я Суворовская улица
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 17/1, 21а, 14а, 24, 19а
13-я Линия на жилом массиве
1, 2, 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12
13-й Черноморский переулок
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3а, 10а, 5а, 11а, 22, 39а, 31а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121
14-я Линия на жилом массиве
13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23
15-я Линия на жилом массиве
1, 3, 5, 7, 9
19-я Линия на жилом массиве
1, 2, 3, 3а
2-й Балтский переулок
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10а, 12а, 14, 1а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
2-й Воронежский переулок
1
2-й Деревообделочный переулок
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 12а, 12б, 13а, 20, 6а, 38а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40
2-й Известковый переулок
3, 4/6
2-й Керченский переулок
1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13а, 15
2-й Ключевой переулок
1, 15а, 3, 5, 6, 8, 9, 2, 11, 11а, 13, 13/1, 15, 9а
2-й Локомотивный переулок
3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
2-й Лузановский переулок
1, 3, 4, 5
2-й Наличный переулок
1, 12а, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 2, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 12, 8
2-й Первомайский переулок
3, 40а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 4а, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38а, 40, 19/2
2-й Пересыпский переулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4а, 10, 9а, 2а, 15а, 13б, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23
2-й переулок 8 Марта
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а
2-й переулок Дунаевского
1, 12в, 2б, 4, 6, 2/а, 8, 10, 12, 12а, 6а
2-й переулок Нефтяников
1, 2, 3, 4, 5
2-й Соляной переулок
3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19
2-й Стекольный переулок
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 5а, 5Б, 11а, 9, 10, 11, 12, 13, 15
С 09:00 до 19:00
2-й Студенческий переулок
1, 19а, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 9, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 10
2-й Февральский переулок
1, 1а, 5, 7, 7а
2-й Флотский переулок
3, 4, 8
2-й Хаджибеевский переулок
10
2-й Химический переулок
1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7б
2-й Черноморский переулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 3а, 16а, 1а, 26а, 18а, 22а, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34
2-й Юбилейный переулок
2, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 14
2-я Виноградная улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10а, 5а, 11а, 13, 1а, 15а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 34
2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6а, 20б, 20а, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22
2-я линия 8 Марта
1, 109а, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 109, 109/1, 109/2, 9
2-я Пересыпская улица
3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 4/6, 15, 15/4, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34
2-я Суворовская улица
7, 15, 15а, 6, 8, 11, 13, 13а, 18, 22
22-я Линия на жилом массиве
2, 4
23-я Линия на жилом массиве
2, 4, 6
24-я Линия на жилом массиве
1, 3, 5, 7
25-я Линия на жилом массиве
2, 24а, 6, 8, 10, 12, 4, 18, 20, 20а, 22, 24, 16
26-я Линия на жилом массиве
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 3а, 10а, 12, 11а, 1а, 19а, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27
27-я Линия на жилом массиве
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 9а, 13, 4а, 3а, 8а, 17а, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
28-я Линия на жилом массиве
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7а, 9, 8/2, 1а, 15/1, 13а, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22
29-я Линия на жилом массиве
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7а, 11, 5/2, 11б, 16а, 12а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51
3-й Балтский переулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3а, 5а, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
3-й Деревообделочный переулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 16б, 46а, 71б, 12б, 6а, 31б, 14а, 50а, 33а, 42б, 91, 55а, 16а, 42а
3-й Железнодорожный переулок
2/1, 6
3-й Известковый переулок
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 171
3-й Керченский переулок
3, 4, 6
3-й Локомотивный переулок
1, 2, 3, 4, 5, 8
3-й Наличный переулок
1, 3, 4, 5, 6, 4а, 6а, 7, 8, 9, 12
3-й переулок 8 Марта
4, 5, 6, 8, 10
3-й переулок Дунаевского
1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16
3-й переулок Нефтяников
4, 6, 8, 10, 12, 16, 18
3-й Стекольный переулок
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7а, 7в, 6а, 11в, 11а, 11б, 10, 12, 13, 14, 15, 16
3-й Студенческий переулок
2, 4, 6, 8
3-й Ступенчатый переулок
4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 7б, 20, 7а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 37
3-й Флотский переулок
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
3-й Хаджибеевский переулок
1, 1а, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17
3-й Химический переулок
1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 8б, 16, 5а, 8а, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
3-й Черноморский переулок
31а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 5а, 5б, 24а, 32а, 34, 16а
3-я Виноградная улица
3, 4, 9, 18
3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1б, 3/3, 3А, 9, 2А, 2Б, 2В, 2г, 1А, 13Б, 11А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
3-я линия 8 Марта
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
3-я Пересыпская улица
5, 7, 11, 13, 13а, 15, 19, 21, 23, 25, 27
3-я Садовая улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 9в, 2а, 18А, 11а, 25а, 25б, 25в, 49, 8а, 8а1, 8а2, 9А, 3а, 9а, 9б, 15а, 4а
30-я Линия на жилом массиве
1а, 1, 3, 5, 7, 3А, 8, 8а, 8Б, 10, 12, 14
32-я линия
1, 16А, 4а, 9, 10, 10А, 4, 11а, 12, 14, 16/1, 11
33-я линия
2, 3
36-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1, 59а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/2, 26, 27, 28, 29, 2, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 30
37-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3а, 6а, 3г, 18а, 20, 3/В, 39а, 31а, 30/1, 29/3, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 43
38-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1, 2, 3, 3А, 6, 8, 9, 12, 14, 16а
39-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1, 30а/1, 2, 3, 4, 4А, 4а1, 5, 6, 7, 1а, 8А, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30, 8
4-й Балтский переулок
2, 4, 5, 6, 6/3, 8, 9/11, 10, 11, 12, 14
С 09:00 до 19:00
4-й Деревообделочный переулок
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 20Б, 45А, 45Б, 6А, 6Б, 23Б, 14а, 50А, 51, 93а, 73А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117
4-й Материальный переулок
1А, 5, 8, 9, 11, 11Б, 12
4-й Наличный переулок
2, 3, 4, 6А, 7А, 7Б
4-й переулок 8 Марта
2, 4, 6, 8, 10
4-й переулок Александра Невского
1а, 58а, 2, 2а, 2б, 3, 4а, 4, 5, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 25, 25а, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 1, 32а, 32б, 32В, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 35а, 36, 36а, 36б, 37, 38, 38а, 38б, 39, 40, 40а, 40б, 42, 42а, 42б, 44, 44а, 46, 46а, 46б, 46В, 48, 48а, 48б, 48в, 50, 50а, 50б, 50в, 50г, 52, 58, 32
4-й Соляной переулок
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 9В, 6а
4-й Студенческий переулок
1, 15А, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 10, 11, 13, 13а, 15, 9
4-й Ступенчатый переулок
1, 29, 30, 30А, 31, 32
4-й Флотский переулок
1
4-й Черноморский переулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 14а, 15А, 2А, 20, 10А, 41/А, 32/А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43
4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1Б, 50/3, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 2, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26, 26а, 29, 31, 31/1, 33, 50, 50/1, 15
4-я линия 8 Марта
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2а, 2А1, 1а, 14а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
4-я Пересыпская улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 11в, 17а, 8-10, 28, 5а, 2б, 2а, 1а, 24а, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
4-я Садовая улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4А, 4Б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38
40-я Линия на жилом массиве
1, 3, 5
40-летия Обороны Одессы улица
2, 4, 8
41-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
42-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 10А, 6А
43-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 11а, 13, 12а, 8а, 14а, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
44-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18а, 43а, 35/1, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51
45-я Линия на жилом массиве
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8а, 1А, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
46-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11А, 2а, 4А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
47-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15/1, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 31
48-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10а, 9а, 13, 2/Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
С 09:00 до 19:00
49-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9а, 11а, 20а, 16а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
5-й Балтский переулок
7, 8, 10, 12, 13, 15, 12а, 19а, 17, 19, 21, 23, 25
5-й Деревообделочный переулок
2а, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 41А, 30а, 9А, 44А, 44Б, 32А, 19Е, 46б, 9Б, 4а, 4б, 29А, 51А, 51Б, 52А, 52Б, 29б, 56, 40А, 3а, 137Б, 137А, 129в, 129А, 107Б, 105Б, 93А, 63а, 63б, 85А, 83Б, 66А, 66б, 83А, 77Б, 74а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 147
5-й Наличный переулок
1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А
5-й переулок 8 Марта
4, 6, 8, 9
5-й Соляной переулок
5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17
5-й Студенческий переулок
1, 3, 5, 7, 9, 10а, 12
5-й Черноморский переулок
1, 19/10, 3, 4, 5, 2, 7, 8, 11, 13, 6
5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5А, 18а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 30, 32, 34
5-я линия 8 Марта
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
50-я Линия на жилом массиве
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 3а, 15, 15а, 23а, 16д, 20а, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28
51-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3/2, 13, 8А, 3/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
52-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 9а, 1А, 24а, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30
53-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 8а, 14, 6а, 4Б, 12А, 3А, 27А, 18А, 16а, 17в, 17А, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291
54-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1, 3, 5, 7, 15
55-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1, 3, 5, 7
6-й Балтский переулок
1, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 16А, 21/а, 23, 18А, 31б, 31А, 29А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
6-й Наличный переулок
2, 9а, 3а, 4, 5, 5А, 3, 7, 7а, 7Б, 9, 6
6-й переулок 8 Марта
4, 8, 9, 10, 11
6-й Соляной переулок
3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10
6-й Черноморский переулок
1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10
6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 13/2, 18, 17А, 13/1, 33Б, 22а, 33/2, 32А, 25/1, 26а, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36
6-я Пересыпская улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2А, 11а, 16А, 12/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20
7-й Балтский переулок
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 9а, 12а, 8А
7-й Наличный переулок
4, 10В, 5, 5А, 6, 6Б, 4А, 8Б, 10, 10а, 10б, 8
7-й переулок 8 Марта
5, 6, 7, 8, 9
7-й Соляной переулок
4, 14, 20а, 20Б, 22, 24
7-й Черноморский переулок
1, 2, 3, а, б, 2а, 1а, 6А, 4, 5, 6, 7, 8
7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1, 36А, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1А, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 17
7-я Пересыпская улица
6, 50а, 9, 9А, 10, 10а, 11, 12, 13, 13А, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31А, 32, 33, 36, 38, 42, 42А, 46, 46А, 48, 50, 24
7-я Суворовская улица
15, 43, 49, 51
8 Марта улица
1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 37/2, 37А, 37Б, 37В, 21/2, 21А, 29А, 80, 7/1, 43А, 23а, 67А, 67Б, 14А, 71а, 45А, 9А, 46А, 74а, 74Б, 15а, 47А, 76/78, 76-78, 35а, 77/1, 77/5, 77в, 77Д, 77Е, 77к, 20А, 37/1, 80А, 187Б, 81А, 181а, 82а, 179А, 177А, 171А, 85А, 169А, 145А, 143А, 139А, 131А, 125а, 122А, 122/1, 113В, 111Б, 95А, 111А, 109В, 105А, 99А, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 149, 151, 153, 157, 161, 163, 165, 169, 171, 173, 177, 179, 183, 185, 771, 774, 776
8-я Линия на жилом массиве
1, 35А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 23/, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 18А
8-й Балтский переулок
1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11
8-й переулок 8 Марта
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
8-й Черноморский переулок
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 1а, 19а, 34а, 28а, 9а, б, 44а, 44А/1, 44б, 36а, 9В, 25/1, 38а, 27а
8-я Пересыпская улица
1, 4, 8, 10, 12, 14, 16
С 09:00 до 19:00
9-й переулок 8 Марта
1, 47/1, 4, 5, 6, 7, 2, 10, 15, 17, 47, 8
9-й Черноморский переулок
2, 4, 4/2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5А, 17а, 4А, 18а, 20, 16А, 20А, 35А, 33А, 31А, 29а, 26а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
9-я Пересыпская улица
3, 14а, 4, 6, 7, 8, 8/2, 9, 9/2, 3а, 9а1, 9б, 9в, 10, 11, 11 а, 12, 13/35, 9а
Авангардная улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 26а, 25б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Авдеева-Черноморского улица
1
Аграрная улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5а, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Агрономическая улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 210, 212, 214, 217, 220, 221, 223, 119в, 72А, 23 а, 73а, 122а, 122б, 122в, 122г, 122д, 122Е, 122н, 73б, 37а, 124а, 124б, 124г, 23а, 125а, 23б, 126а, 126б, 126в, 76а, 76б, 128а, 128б, 16 а, 24 а, 130а, 24б, 43 б2, 132а, 132Б, 132г, 43А, 16а, 25 а, 83А, 45 а, 138а, 138Б, 138г, 84А, 25 б, 140/1, 140а, 140Х, 25в, 86А, 142а, 86б, 143а, 143б, 47а, 144а, 87а, 4а, 1181, 147/А, 89а, 148а, 27а, 149а, 51а, 2а, 151а, 29 а, 152а, 54а, 153А, 154а, 29 в, 29Б, 57а, 97А, 97Б, 160а, 160Б, 160В, 29Г, 29Е, 99а, 163А, 59а, 164/А, 164Б, 9а, 30а, 166/Б, 166а, 102А, 102Б, 103А, 169а, 169В, 61а, 61б, 171а, 171б, 105а, 14 а, 173А, 173в, 173Г, 106а, 174а, 174б, 174В, 174з, 31 а, 107А, 176а, 176б, 63Б, 177/2, 108а, 31а, 179а, 179в, 31Б, 110а, 110в, 110г, 183А, 183Б, 110д, 65А, 21а, 187а, 112а, 189а, 189б, 189В, 66А, 9б, 114а, 22 а, 115а, 69а, 195а, 116/1, 196а, 22б, 197а, 197б, 116/3, 116а, 199б, 116б, 116в, 116г, 70А, 117А, 35А, 118/3, 118а, 210А, 211д, 118а/, 212б, 212е, 118б, 118В, 219а, 118г, 6а, 119Б, 116/2
Агрономический переулок
1, 8а, 1б, 1В, 1Г, 2, 2а, 1а, 4, 5, 6, 6а, 8, 3
Академика Воробьёва улица
5, 48А, 16, 18, 18а, 20, 20А, 20Б, 20В, 26, 28, 28А, 14, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 30
Академика Заболотного улица
1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 79, 332, 541, 56/4, 56А, 18А, 57/1, 57/2, 39А, 542, 59/1, 59/2, 33/1, 54/1, 54/2, 63/1, 41А, 66/1, 66/2, 13А, 67/1, 67/2, 71/1, 71/2, 56/1, 56/2, 56/3, 43А
Академика Панкратовой улица
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 26а, 26б, 5а, 27А, 27б, 5Б, 5В, 29а, 5г, 30а, 17а, 31а, 3Б, 18/1, 3в, 34а, 3г, 10а, 21а, 10б, 39а, 39в, 22а, 61, 23А, 11а, 24а, 49А, 4А, 51а, 24В, 53а, 24г, 12А, 3А, 24Б
Альпинистов улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24
Ананьевская улица
1, 26а, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 10, 11, 12а, 13, 2, 14А, 15, 16, 16а, 16б, 18, 18/А, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24б, 26, 14
Андреевского улица
8, 10/12, 16
Атамана Головатого улица
1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 44, 45, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 43б, 63, 25/27, 135В, 64а, 64б, 64в, 135Б, 135а, 73б, 73А, 64, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 79, 81, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 137, 139, 141, 143, 145
С 09:00 до 19:00
Атамана Чепиги улица
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9А, 9Б, 16, 18, 19, 20, 22, 32, 33, 35, 48, 50, 52, 83, 104
Балтская дорога
8, 84а, 10, 10а, 11, 11А, 14, 14а, 16, 16А, 18, 18А, 18Б, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 8а, 38, 46, 58А, 60, 62, 67, 153, 40, 40а, 43, 45, 47, 59, 62/1, 64, 64А, 66, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 37
Баркасный переулок
1, 1а, 2, 4
Безымянный переулок
22а
Бехтерева улица
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 32а, 44, 21а, 19а
Битумная улица
2, 21а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21/2, 10
Большая Садовая улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 9/11, 17а, 12а, 50а, 38А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52
Большевистский переулок
3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 10
Бугаевская улица
56/4А, 566, 567, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/1, 56/7, 56/8, 56/9, 568, 56/10, 56/6
Ветрогонная улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 9а, 12а, 18б, 32а, 3а, 33а, 19а, 44, 14а, 11а, 38а, 16а, 27а, 11б, 18а
Вишнёвая улица
1, 43а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43, 22
С 09:00 до 19:00
Вишнёвый переулок
2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 14А
Владимира Винниченко улица
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 9а, 9б, 32, 54/38, 49а, 46б, 46а, 44а, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59
Владимира Высоцкого улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5/1, 11А, 12, 23а, 22/1, 16а, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25
Владимира Хавкина улица
1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 13а, 5а, 14а, 1г, 6а, 17б, 2а, 18а, 2б, 8а, 1д, 9а, 9б, 3а, 25а, 3б, 11а, 27а, 27б, 1ж, 28а, 1б, 29а, 68а, 64а, 51а, 47г, 47а, 47/, 35а, 45б, 36а, 44А, 37а, 43б, 43а, 41б, 41а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74
Воронежская улица
6, 20а, 8, 8/2, 9, 10, 7, 12а, 14, 16, 20, 12
С 09:00 до 19:00
Высокая улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
Выставочная улица
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 4а, 30а, 26а, 20б, 20а, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32
Вячеслава Кириллова улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 4а, 1б, 32б, 19а, 1а, 9а, 3а, 14а
Газовая улица
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Гарина улица
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 12а, 20а, 9А, 22, 41б, 41а, 37а, 35А, 33В, 29а, 29б, 33б, 33А, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 176
Генерала Бочарова улица
1, 75 кв209, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21, 21А, 22, 22а, 23, 24/26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 2, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49а, 52, 53, 55, 57А, 57Б, 57В, 61А, 61Б, 61в, 65, 69, 71, 71/1, 71/2, 71/3, 75, 75 кв166, 75 кв169, 75 кв206, 35
Генерала Гудовича улица
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 10а, 22а, 6а, 37а, 37б, 17/а, 38а, 19а
Генерала Плиева улица
1Б, 1В
Геологическая улица
9, 9А, 23а
Героев обороны Одессы улица
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 52, 54, 52А, 56, 14/1, 58, 60, 62, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
Гимназическая улица
23, 25
Главная улица
1а, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 13а, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 14А, 23а, 7а, 3а, 17а, 9а, 27А, 1б, 5/5а, 33, 18б
Гладкова улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 44, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 72, 74, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 114, 118, 12а, 33/1, 72а, 33а, 3А, 3б, 7в, 2а, 42А, 43а, 4А, 10а, 49в, 19А, 120, 11а, 112б, 5а, 64а, 118а, 64б, 305а, 299б, 124а, 299а, 277а, 153б, 263а, 161а, 259а, 201а, 171а, 122, 124, 135, 149, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 305, 307, 309, 319
Гончарова улица
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7а, 4а, 10, 2а, 23а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
Грибоедова улица
1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 1а, 16а, 14а, 15а, 14, 15, 16, 19, 20
Давида Ойстраха улица
1, 24/3, 3, 4, 5, 6, 7А, 8, 10, 2, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 24/2, 13
Дальневосточная улица
1, 60Б, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 4б, 5, 5А, 6, 6Б, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 17А, 18, 19б, 20, 21, 21а, 22, 22а, 22А1, 23/а, 23а, 23б, 25, 26, 27, 27б, 28, 29, 29А, 2, 30а, 31, 31б, 32, 33а, 33б, 34, 35, 35Б, 36, 37, 37/а, 38, 39, 40, 40а, 41, 41а, 41в, 42, 43, 44, 46, 47а, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53Б, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 60а, 30
Декабристов улица
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 7б, 28а, 17а, 17б, 30а, 5б, 31а, 18А, 18б, 50, 20а, 20б, 36А, 5а, 37б, 6а, 39а, 39б, 22а, 6б, 41а, 7а, 24а, 43а, 43б, 44а, 44б, 45а, 45б, 24б, 46а, 13а, 15а, 15б, 26а/б
Демьянова улица
1, 13а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 2, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 8
Деревообделочная улица
1, 92б, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6а, 6б, 7, 7а, 8а, 8б, 9, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 13, 14б, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 25а, 27а, 27б, 27в, 29а, 29б, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 2, 36, 37, 38, 39а, 39б, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49а, 54, 56, 58, 60, 62а, 62б, 64б, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78а, 78б, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92а, 35
Державина улица
1гар, 2, 2а, 3, 11, 13, 15, 17, 164
Дерибасовская улица
13
Десантный бульвар
1, 4, 6, 14, 16, 18
Днепровская улица
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 27а, 24А, 20А, 25А, 23а, 50А, 46а, 33А, 38А, 37а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Добровольского проспект
1а, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 73А, 85, 40а, 75А, 3а, 33А, 77А, 24/1, 11а, 79А, 25А, 25б, 81А, 71А, 46А, 57/1, 1Б, 151/5, 151/4, 151/3, 151/2, 151/1, 149/4, 149/3, 149/2, 149/1, 148А, 147/2, 147/1, 139 А, 130/5, 130/4, 130/3, 130/2, 128А, 126/1, 122/1, 109А, 110б, 114/1, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159
Долинская улица
3, 33/4, 3б, 5, 6, 7, 7/9, 8, 10, 11, 11а, 3а, 14, 14а, 17, 17/3, 19, 21, 25, 27, 33, 33/1, 13
Донецкая улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8Б, 12А, 18, 13А, 1А, 10А, 15а, 5А, 11А, 1/1, 35а, 19А, 28А, 27А, 26А, 22А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Дорожная улица
1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 10а, 2б, 2в, 26а, 12а, 2в1, 2г, 1б, 1Г, 1д, 1е, 1Ж, 1з, 40, 1в, 21А, 38а, 38Б, 2а, 14а
Жевахова гора
17, 22, 30, 72, 81, 87, 103, 111
Жевахова улица
4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 21а, 11/1, 7-9, 4а, 37/39, 61а, 53/3, 53/2, 43/1, 49/1, 45/2, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 92, 94
Железнодорожная улица
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 43/45, 100, 44/1, 31А, 68А, 21А, 39А, 50а
Жолио-Кюри улица
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 60, 62, 64, 68, 70, 13/1, 33а/с524, 33а/c, 13А, 72, 17а, 22а, 37а, 17а/с5, 14гар, 2А, 31/2, 31а, 43а, 44А, 31Б, 31г, 31д, 31Е, 55А, 31ж, 31з, 31к, 24А, 32а/с, 70авт34, 31/1
Закарпатская улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 26а, 8а, 27А, 28, 29/1, 52а, 38б, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
Звонкая улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 7а, 28А, 26а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
Зелёный проспект
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 2а, 6б, 1а, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 25, 27, 29, 31, 16а
Зоринская улица
2, 34А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 24, 24а, 26, 26А, 28, 30, 30/1, 32, 34, 22
Ивана Мазепы улица
1а, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10б, 2а, 6а, 6б, 20, 3а, 8а, 16а, 3Б, 1в, 10а, 1б, 37В, 37а, 22а, 36а, 34а, 33а, 32а, 26А, 29а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43
Известковая улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 6А, 13/15, 22А, 29, 12А, 69А, 55А, 55/, 36А, 34Б, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 69, 73, 75, 77, 81
Испанская улица
1, 36а, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 3в, 8, 10, 12, 13, 1/3, 15, 16, 17, 18а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 14
Испанский переулок
1/1, 1/2, 1/3, 2а, 17, 17А
Итальянский бульвар
2, 4, 11
Кавказская улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 38а, 26а, 24а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
Кавказский переулок
1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
Капитана Кузнецова улица
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 30А, 7А, 39А, 31А, 32/1, 32А, 42А, 22В, 33А, 48, 29А, 26А, 37А, 48а, 91Б, 91А, 89а, 76/1, 71Б, 54А, 71А, 55Б, 67А, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 108, 110, 112, 114
Карьерная улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17А, 15а, 15Б, 16а, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25
Керченская улица
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 36А, 37а, 18Б, 62а, 62Б, 63а, 70, 39А, 19А, 12А, 18а, 59А, 118А, 109А, 72А, 108а, 106А, 105А, 91Б, 76а, 91а, 77А, 87Б, 84А, 82а, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 131, 188
Килевой переулок
1, 9а, 2а, 2б, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 9, 4А
Кишинёвская улица
2, 4, 6, 8, 10, 11, 4А, 13, 14, 16, 18, 20, 24
Ключевой переулок
3, 7, 9, 11, 13, 15/а, 19, 21, 21а, 152
Коблевская улица
1, 2, 2/4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 24
Ковильный переулок
1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3а, 7а, 9б, 9, 11, 13, 15, 17
Кольцевая улица
2, 7, 10, 12
Конноармейская улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 19/1, 28, 5А, 21а, 3А, 23а, 23Б, 23В, 10А, 2а, 18А, 7А, 1а, 47/1, 39а, 30А, 37А, 31а, 36А, 34А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
Котляревского улица
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 3в, 8а, 8б, 1б, 1а, 9б, 9в, 23, 5а, 5а1, 12а, 12б, 12в, 12г, 12д, 5б, 13а, 5в, 14а, 5г, 15а, 3а, 6а, 6б, 3б, 21А, 9а
Коцюбинского улица
1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4а, 12А, 12Б, 4б, 14А, 14Б, 8Б, 9А, 9б, 21, 6Б, 6в, 10б
Красная улица
2, 3, 5, 7, 8, 9, 15
Краснослободская улица
2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/5, 21, 14Б, 10/2, 7А, 7Б, 17/4, 18/1, 2А, 80/1, 68а, 53А, 53/Б, 50/1, 23, 28, 37, 41, 43, 45, 52, 58, 59, 60, 62, 64, 78, 84, 86
Краснослободской переулок
1, 3, 4, 5, 6, 5А, 7, 5/1, 9/1, 8, 9, 11, 12, 13, 14
Кривобалковская улица
1, 3232а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 10, 12, 13, 14, 14в, 15, 17, 19, 20, 1а, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 32А, 33, 35, 36А, 36Б, 37, 38А, 38Б, 21
Круговая улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 3А, 14А, 14б, 1Б, 15а, 15Б, 10А, 10Б, 17А, 17Б, 24, 18А, 18Б, 11А, 7А, 12А, 12Б, 22А, 4а, 23а, 23Б, 1А, 56А, 55А, 54А, 53А, 50Б, 50А, 48д, 48В, 33А, 48Б, 35/37, 48А, 40В, 40Б, 40А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 381
Круговой переулок
1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 7в, 6А, 13, 10А, 4А, 7Б, 7А
Крушельницкой улица
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 4А, 2А, 11а, 3а, 12а, 6б, 3Б, 14а, 17, 8А, 16а, 8Б, 35б, 35а, 19а, 30а, 29к, 29а, 22а, 28А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37
Крыжановский переулок
1а, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 7а, 7б, 7В, 4а, 5а, 20а, 18а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
Крылова улица
1, 52А, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 13, а, 14, 14а, 14б, 17, 18, 18/2, 18/4, 19, 19/2, 20, 20/1, 21, 21/2, 22, 22/1, 22/а, 22а, 4, 24, 24А, 24Б, 24в, 25, 25а, 25а1, 26, 26а, 27, 27/, 28, 30, 32, 32/б, 34, 36, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 23
Крымская улица
37, 54, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 72А, 70, 71, 72, 74, 80, 82, 84
Куницы улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6а, 8, 4а, 8а, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17
Курская улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 8а, 16а, 53б, 11а, 44а, 7а, 45а, 18а, 58а, 9а, 19а, 64, 15а, 30а, 51а, 64а, 167б, 161а, 161/1, 67А, 155А, 147а, 69б, 139г, 70А, 123а, 113а, 107а, 99а, 89а, 75а, 81а, 80А, 77а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 165, 167, 671, 672
Лавочная улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 32а, 24б, 14б, 34а, 5а, 35а, 25б, 36а, 20а, 27а, 27б, 45, 29а, 14а, 18а, 18б, 25а
Латвийский спуск
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 3а, 2а, 18а, 18б, 8г, 1а, 20б, 5а, 21б, 27, 15а, 10а, 13б
Льва Симиренко улица
1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 2Д, 29, 11а, 3а, 24а, 3б, 2/1, 28б, 5А, 29б, 51а, 30а, 49б, 31а, 49а, 33а, 33б, 47а, 41а, 37Б, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 57
Левадная улица
1, 5, 7, 8, 9, 1В, 7А, 10, 5А, 1А, 22А, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 26
Левитана улица
123Б
Леси Украинки улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 31А, 35, 32а, 19А, 12А, 1А, 86а, 84А, 82Б, 80Б, 64А, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122
Лесная улица
2, 4, 6, 8, 12
Летняя улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10., 11, 12, 13, 14, 15, 16, 5а, 13а, 13б, 5б, 2а, 15а, 4а, 29а, 18а, 28б, 28а, 27а, 25а, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 39, 41
Лизы Чайкиной улица
1, 19А, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 2, 9а, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 19, 9
Лиманная улица
2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 36А, 16А, 26/2, 69А, 78, 17а, 32А, 43а, 52А, 52Б, 15а, 64А, 18а, 162А, 139а, 135А, 125а, 102А, 93а, 84А, 91А, 87/А, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 150, 160, 162, 164
Лиманный переулок
3, 5, 9, 13, 15, 17, 5А, 19, 3А, 17а, 11А
Лиственный переулок
1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1б, 10б, 10а, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Локомотивная улица
1а, 1, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27
Ломоносова улица
1, 58б, 3, 4, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20, 21, 21а, 21б, 23, 24, 24а, 25, 25а, 25б, 26, 27, 29а, 29б, 30, 31, 32, 32а, 33а, 1а, 34, 35, 36а, 36б, 37, 37а, 38, 39а, 39б, 40а, 40б, 41, 42, 42а, 44, 45, 45б, 47а, 47б, 48а, 48б, 49а, 49б, 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 53а, 53б, 53в, 54, 54б, 55, 56, 56а, 56б, 56в, 58а, 33б
Лузановская улица
2/4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 82, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 82/84, 84а, 84б, 84в, 16А, 37/39, 90А, 20А, 57/1, 94А, 94Б, 20Б, 110, 12А, 18а, 5А, 19А, 35А
Луцкая улица
1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 85А, 135, 59а, 95А, 119а, 97/1, 97/2, 121а, 121б, 41а, 7а, 29а, 129а, 25А, 133а, 61а
Льва Симиренко улица
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Любашевский переулок
1, 19/1, 3, 5, 7, 1А, 13, 15, 17, 19, 11
М. Гефта улица
44
Малая Садовая улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
Маловского улица
3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 14а, 12а, 3А, 18а, 32А, 20а, 28а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 262
Марсельская улица
1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 18/2, 2а, 46/3, 46/2, 32/3, 32/2, 32/1, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 182, 461, 4814
Мастерский переулок
1а, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6б, 3а, 7а, 2а, 4а, 2б, 10а, 10б, 6а
Матюшенко улица
2, 58а, 3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 25, 26, 27, 27а, 28А, 28Б, 29, 29Б, 30, 30б, 31, 31А, 32а, 32б, 33, 2а, 34Б, 35, 35А, 36, 36а, 37, 38, 39, 39б, 39В, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43, 44/46, 44А, 45, 45А, 46, 46А, 48а, 48б, 49, 49б, 50а, 50б, 51а, 51б, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 34А
Махачкалинская улица
1, 2, 3, 5, 4а, 6, 1А, 9, 10, 11, 17, 18
Мациевской улица
1, 25А, 2, 2а, 4, 4а, 5, 7, 9, 10, 10а, 13, 13а, 14, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 25, 27, 1а, 30А, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 41а, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 60а, 28
Мелитопольская улица
1, 58Б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 20, 1б, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 21
Металлистов улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 9, 12а, 10А, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Мечникова улица
2, 2а, 4, 6а, 7, 12, 14
Мирная улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2б, 14, 1а, 19А, 15а, 16а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29
Михаила Грушевского улица
2, 4, 7, 9, 10, 11, 43А, 39-21, 39/23, 39/1, 39/21, 37а, 21а, 30А, 13/А, 6А, 13, 39/13, 39/14, 39/15, 50а, 12а, 45/3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45, 47, 52
Мицкевича улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 2А, 2Б, 5А, 24А, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 35
Мичурина улица
1, 44А, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 4а, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 7Г, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 15а, 15б, 16, 16а, 16б, 17, 1а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25а, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 17а
Молодёжная улица
1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16а, 6А, 9Б, 18/1, 18а, 2а, 10а, 20а, 36А, 21а, 31/1, 29А, 23б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Молодогвардейская улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71
Москети улица
4, 6, 9а, 10, 11а
Москети переулок
6, 6А
Навигационный переулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Наклонная улица
1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 12А, 27а, 18А, 3а, 41А, 174, 29/1, 43Б, 14А, 14б, 46А, 46Б, 4/2, 32А, 15А, 24А, 11А, 51а, 4а, 36А, 56А, 26а, 37А, 59А, 59Б, 59В, 28а
Наливная улица
1, 4, 4А
Неждановой улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 30в, 3а, 9А, 49б, 40А, 50а, 2а, 34а, 42а, 54а, 34б, 43/1, 56А, 43а, 14а, 44а, 61, 11а, 145б, 62А, 143а, 139б, 137а, 65а, 119а, 107а, 67А, 95а, 93а, 69а, 69б, 85а, 79а, 71а, 77А, 75г, 73А, 75в, 75Б, 75А, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147
Нерубайская улица
4, 42а, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 21а, 5, 23, 23а, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 34А, 36, 36А, 40, 42, 22
Нечуя-Левицкого улица
4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 11а, 8а, 16, 10а
Никитина улица
1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 23а, 60а, 12б, 39а, 25а, 65а, 25б, 67а, 41б, 12Б/1, 71а, 7а, 43б, 7б, 4в, 119, 46а, 4а, 47а, 31а, 21а, 32б, 21б, 33а, 52/1, 52а, 4б, 34а, 34в, 55а, 22а, 22Б, 36а, 12А, 59а, 43А
Николаевская дорога
130а3, 132, 168, 183, 185, 187, 201, 203, 207, 209, 219, 221, 229, 239, 241, 245, 247, 249, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 2291, 279/35, 168г, 261/1, 287а, 241А, 289а, 162в, 245а, 245б, 267А, 245В, 2415, 301/2, 271а, 229б, 305А, 273/1, 168в, 309А, 257б, 239/1, 263А
Николая Боровского улица
1б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 9а, 19а, 44, 31а, 20а, 21а, 33а, 33г, 33Д, 33е, 33ж, 33з, 33и, 11/19, 34/1, 22а, 5/8, 36/2, 36а, 36з, 36к, 3а, 2а, 38а, 38б, 38в, 38г, 4/12, 26а, 8а, 27а, 5а, 43а, 1в, 36П, 36Г, 36в/1, 1/8, 1/7, 49а, 1/6, 1/5, 1/24, 1/20, 53а, 1/172, 1/171, 1/169, 56а, 1/168, 1/167, 1/166, 1/165, 1/164, 1/163, 62б, 62в, 62г, 62д, 1/162, 1/1610, 1/161, 92а, 75а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 96, 101, 102
Николая Гефта улица
21
Николая Михновского улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 63, 10д, 10е, 2е, 11а, 1б, 12а, 12б, 3А, 13а, 13в, 13Г, 1г, 14А, 4а, 15а, 15б, 15в, 4б, 16а, 16б, 16в, 4в, 17а, 17к, 4г, 18 з, 18а, 18б, 18в, 1а, 18е, 18Є, 18з, 18р, 4д, 4е, 20а, 20б, 4к, 21а, 21б, 21В, 4м, 22а, 22б, 22в, 81, 23а, 23б, 23в, 5а, 24а, 24б, 2/1, 25а, 25Б, 25в, 6а, 27б, 27в, 27г, 27д, 27ж, 6б, 29а, 29б, 29в, 29г, 29е, 29Е/1, 6в, 31в, 31г, 31ж, 6г, 33А, 2а, 35а, 35ж, 2б, 37а, 8а, 39а, 8б, 8в, 8г, 47а, 47б, 47в, 8д, 49а, 49б, 49в, 2в, 9а, 2г, 10а, 10в, 10г, 18г
Николая Плыгуна улица
5
Новомосковская дорога
19
Новосельского улица
14, 16, 17, 24, 28, 30, 32
Новый переулок
1а, 14а, 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5а, 6, 1, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 12, 12а, 12б, 14, 7
Обрывистая улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7/1, 7а, 7б, 7в, 7г, 10, 3а, 9а, 2а, 10а, 15а, 14а, 12а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Одария улица
7, 16, 18, 20, 24
Одесская улица
1, 58/9, 3, 4, 4а, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 19а, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 2, 34, 35, 35А, 36, 36А, 37, 38, 38/А, 39, 39а, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 58/1, 58/10, 58/12, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 33
Одесский переулок
3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Озёрная улица
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 12-14, 12А, 1г, 29, 16А, 11А, 18А, 1б, 1А, 62А, 54А, 33А, 47А, 46Б, 46А, 41/1, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66
Оранжерейный переулок
1, 43А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 7/А, 7А, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Г, 9Д, 10, 10А, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 2, 16А, 16Б, 17, 18А, 18Б, 18В, 18В1, 18д, 19, 20, 20А, 20В, 22, 22а, 24, 24А, 24Б, 24В, 25, 26, 26А, 27а, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 16
Орловская улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 22а, 48а, 59, 42а, 35а, 23а, 31а, 46А, 12а, 47а, 33а
Осенняя улица
1, 2, 3, 4, 5, 3а, 6, 6а, 7, 9, 10, 12
С 09:00 до 19:00
Отечественная улица
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 4б, 7А, 18, 4А, 26А, 22А, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
С 09:00 до 19:00
Павлодарская улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 8а, 9а, 28а, 29а, 9б, 40, 6а, 2а, 33а, 12а, 22а, 23а, 7а, 37а, 4Б, 38а, 4в, 1а, 72а1, 72а, 42а, 42Б, 42В, 62а, 59а, 58А, 56а, 46а, 54а, 53в, 53б, 53а, 50а, 50б, 50в, 50г, 50д, 50е, 50ж, 50з, 50и, 52е, 52а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76
Парковая улица
4, 59А, 10, 10Б, 11, 11А, 13, 13а, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 9, 30, 30А, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 56, 59, 29
Парковый переулок
1, 2, 3, 8, 62, 65, 66, 67, 68, 2б, 8А, 69, 68А, 3а, 77а, 77/1, 75Е, 75д, 75в, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 79, 81
Пассионарии улица
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 9а, 9б, 3б, 13, 7а, 3а, 17б, 17а, 15а, 15б, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26
Паустовского улица
2, 31гар, 5, 5а, 7, 9, 12б, 13, 15, 17, 19, 21, 3, 23, 23гар, 25, 27, 27/1, 27А, 29, 29гар, 31, 31/1, 31/2, 21гар
Педагогическая улица
46, 46а, 46А
переулок Академика Векслера
1
переулок Александра Пресича
2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 7б, 2а, 24а, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26
переулок Бадаева
1а, 3, 5, 7, 11, 9а, 1б, 13, 15, 17, 19, 21
переулок Бориса Кифоренко
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12а, 15, 4а, 9а, 17б, 16а, 16в, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
переулок Виктора Дихтиевского
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5а, 7а, 11а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
переулок Владимира Терещенко
7, 13а
переулок Державина
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 5а, 7А, 1А, 21А, 19а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
переулок Дунаевского
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 10А, 4А, 3а, 12а, 35, 9Ж, 14/1, 31А, 23Б, 1В, 33А, 24А, 34а, 1Б, 67Б, 61А, 37А, 61/1, 38А, 59А, 57Б, 40 Б, 40А, 40Б, 56А, 41А, 52а, 51А, 49б, 44А, 49А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69
переулок Игоря Киселева
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 12а, 19а, 33, 13а, 14а
переулок Крушельницкой
1, 1а, 2, 3, 5, 5а
переулок Людмилы Гинзбург
1, 3/1, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4б, 5, 5а, 5б, 6, 8, 8а, 9, 10а, 10б, 10в, 10г, 11, 12, 12б, 14, 15, 1а, 17, 19, 19д, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 25, 25а, 27, 27б, 29, 30, 31, 32, 33, 35к, 37, 39, 41, 43, 15а
переулок Матросская Слободка
2
переулок Неждановой
1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 8
переулок Неплия
1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
переулок Нефтяников
3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а
переулок Олега Андрийца
1, 3, 6, 7
переулок Олега Стороженко
2, 6, 8, 8а, 10
переулок Павла Кравцова
2, 2б
переулок Пестеля
5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12
переулок Петра Калнышевского
1а, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2а, 8а, 8в, 4а
переулок Юрия Асеева
1, 57а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 1а, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 31
переулок Юрия Касима
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15
Песочная улица
1, 2, 3, 148А, 138А, 126А, 86Б, 80А, 4, 64а, 60А, 58Б, 58а, 48а, 46а, 42а, 36/38, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
Пестеля улица
1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 20а, 25А, 20б, 49, 6а, 95б, 91А, 81Б, 81А, 71а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105
Петра Ивахненко улица
1, 90а, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33а, 33Б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 3, 42а, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59а, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 66а, 67, 68, 70, 71, 71а, 72, 73, 74, 75, 77, 78а, 78г, 79а, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 86а, 42
площадь Мичурина
2, 29А, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14/1, 14а, 17, 17а, 18, 3, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 19
площадь Молодёжи
2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 9а, 12а, 13, 13а, 17а, 15б, 15а, 14, 15, 16, 19, 21
Победы улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 59А, 87, 45А, 37А, 47б, 21А, 16А, 26а, 26б, 5А, 28а, 79А, 43А, 23А, 44А, 35А
Полевая улица
1, 3, 3а, 5
Посевная улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 21б, 10а, 24, 18а, 50а, 28а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Поселковая улица
1, 35А, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 1-, 18а, 19, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 35, 18
Поселковый переулок
3, 4, 5, 5а, 5Б, 6, 7, 8, 9, 11
Почтовая улица
1, 52А, 2А, 3, 3/3, 3А, 5, 5А, 5Г, 5Д, 6, 6А, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 1а, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 40, 42, 42А, 44, 44/1, 44а, 46, 48, 48А, 50, 52, 26
Почтовый переулок
1, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Прокатная улица
1а, 12а, 1в, 1, 2, 2а, 3, 3а, 1б, 4а, 5, 6, 8, 10, 12, 4
Промышленная улица
1, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 59, 63, 67, 69, 71, 75, 77, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 32а, 32б, 32в, 32г, 107а, 107б, 32д, 32е, 1б, 4б, 4в, 39а, 4г, 19а, 125а, 125б, 45а, 45б, 19б, 1в, 2а, 6а, 57а, 57В, 23а, 61а, 61б, 149а, 149б, 149в, 7а, 63Б, 7б, 28а, 28б, 1а, 8л, 195, 79а, 79б, 30б, 30в, 85а, 85б, 30г, 30д, 3А, 13/19, 95а, 95б, 97а, 97б, 73б
Промышленный переулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12а, 36а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38
Профессора Карышковского улица
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 14А, 23А, 23Б, 8А, 25/27, 17а, 28, 22а, 48а, 47а, А, 30а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60, 1113
Профессора Коровицкого улица
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 49а, 34А, 34б, 51а, 3а, 35а, 53/а, 35б, 11А, 24а, 56а, 71, 57а, 38а, 17а, 39а, 60а, 17в, 12А, 62а, 28А, 63а, 42а, 18а, 9а, 19а, 13а, 4а, 69а, 15а, 34/, 71а, 139а, 138а, 135А, 74а, 134а, 75а, 75Б, 121а, 118а, 77а, 117а/, 78а, 111а, 79А, 100б, 80Б, 100а, 96а, 82А, 82Б, 82В, 82Г, 90а, 89а, 85б, 85а, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 147, 149, 151
Проценко улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 24, 26, 40, 42, 44, 46, 48, 2а, 42а, 501, 44/1, 44а, 1а, 10а, 50/1, 50/2, 50/3, 18/20
Радиальная улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 49, 50, 29в, 30а, 30б, 14б, 21а, 21б, 15а, 34б, 15б, 35б, 53, 37б, 24а, 24в, 13а, 41а, 41б, 41в, 43а, 43б, 43в, 26а, 26б, 46а, 47а, 47б, 48а, 11А, 14а, 51б, 29б, 119А, 113а, 56б, 101А, 97а, 59а, 59б, 93а, 91а, 86а, 63б, 63в, 84б, 84а, 82б, 82а, 68а, 68б, 78а, 77б, 77а, 72б, 75г, 75в, 75а, 75б, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123
Раздольная улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 43а, 2а, 31/А, 53а, 45а, 65/1, 74, 32а, 41/Б, 41А, 69А, 49/А, 3/А, 39а
Ракетная улица
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
Рачкова улица
4, 5, 6, 7, 6а, 5а, 8, 12а, 9, 10, 11, 12, 14
Рельефная улица
1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12А, 5А, 18а, 17А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Республиканская улица
1, 343а, 1б, 1в, 1ж, 2, 2а, 2Б, 2в, 2г, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7б, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27а, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45а, 47, 47а, 49, 53, 54, 54б, 57, 59, 61, 65, 71, 73, 75, 79, 81, 87, 152, 152а, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 168а, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 182а, 185, 186, 190, 1а, 194, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 210а, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 220а, 222, 223, 224, 225а, 226, 227, 228а, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 275а, 277, 281, 283, 285, 285а, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 305а, 307, 307а, 309, 311, 313, 313а, 313б, 315б, 317, 319, 321, 323, 323а, 325, 327, 329, 331, 337, 192
Рождественская улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12
Ростовская улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 52/1, 17А, 31А, 57, 51А, 56а, 19А, 107А/1, 103А, 81/1, 68б, 66А, 62а, 65/2, 64А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 129
Рыночная улица
7
Савранская улица
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 2а, 1а, 13а, 24а, 14а, 22а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
Садовая улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47А, 57А, 47б, 59А, 12/1, 49А, 39А, 65А, 19а, 51А, 1А, 11а, 45А, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71
Салтыкова-Щедрина улица
1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 21а, 25, 22а, 20а, 5б, 24а, 21/26, 25а, 41а, 40а, 27а, 27б, 38а, 36а, 30б, 35а, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44
Самодеятельности улица
1, 34А, 2а, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7а, 8, 9, 9б, 10, 11, 12, 14, 14А, 16, 17, 17А, 2, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 29, 29/А, 30, 30А, 31а, 32, 32А, 34, 19
Сахарова улица
20, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40/1, 40, 42, 44, 46, 48
Саши Хорошенко улица
1а, 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 25б, 4а, 27а, 2а, 12а, 29а, 30А, 30Б, 5а, 32а, 32б, 33а, 13а, 34а, 53, 14а, 6а, 37а, 7а, 39а, 39б, 7б, 40б, 3а, 41а, 8а, 20а, 3Б, 3В, 45а, 10а, 24а, 47а, 47б, 48а, 48б, 24б, 10б, 1б, 25а
Светлая улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12а, 9, 10, 11, 12, 14
Севастопольский переулок
2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18
Семена Палия улица
21, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 83/2, 83/3, 70/1, 84/1, 84/2, 77/1, 77/2, 73/1, 96, 74/1, 72/1, 83/1, 126/1, 125/3, 125/2, 125/1, 113б, 113А, 109/3, 109/2, 109/1, 97, 98, 99, 100, 103, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 134
Сергея Ядова улица
1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 13б, 16а, 41а, 58а, 16Б, 43а, 31б, 61а, 61б, 16в, 24а, 63а, 68, 35а, 33в
Серогодского улица
1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 731, 37а, 69а, 15а, 56/58, 39а
Симферопольская улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
Слободская улица
1, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 24а, 34, 2б, 28а, 23а, 23б, 30а, 14а, 2а, 65а, 62Б, 42а, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 57, 60, 62, 64, 65, 66, 68
Слободской спуск
18, 18и, 27Б, 29, 30
Соляная улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 10а, 2А, 1Б, 21А, 3А, 3Б, 8а, 8В, 25А, 1А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85
Социальная улица
3, 24а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4, 16А, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 16
спуск 8 Марта
1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Старопортофранковская улица
5, 6, 7, 9, 11, 13, 25
Стекольная улица
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 4/Б, 4а, 14а, 21а, 14б, 4в, 10а, 25, 43а, 27А, 28а, 28б, 42г, 42Б, 39б, 39а, 32а, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Стельмаха улица
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 15а, 4А, 7а, 22, 8а, 6а, 14а, 9а, 31а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49
Степовая улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27А, 1а, 6а, 10а, 10б, 9А, 17/1, 16б, 16а, 14, 15, 16., 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31
Ступенчатый переулок
1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 12Б, 5Б, 2А, 7Б, 15А, 9/1, 16А, 16Б, 9/2, 9/3, 27, 3А, 11/1, 21/2, 5А, 1А, 12А
Сумская улица
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6б, 10А, 11, 22А, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 28
Тарутинская улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2а, 9а, 4а, 4а1, 11а, 13, 6а
Тепличная улица
1, 22а, 3, 3б, 4, 4А, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 2, 12, 13, 13а, 14, 15, 16а, 17, 18, 20, 20а, 22, 11
Тихая улица
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 4А, 42а, 27/1, 52, 24а, 45а, 38/1, 16б, 14а, 17а, 25а
Трасса здоровья
5, 5А, 5б, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18
Тульская улица
1, 3, 3а, 13
Тургенева улица
1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10а, 7а, 3А, 6а, 22А, 20а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Украинская улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5а, 15а, 4А, 1а, 17а, 20, 9а
Усатовская улица
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8а, 15а, 2а, 13а, 27а, 18а, 25а, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Училищная улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 23/6, 11а, 17а, 11в, 42А, 35а, 28а, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Февральская улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2а, 23а, 20/6, 32, 13а, 1а, 55а, 33а, 33б, 54а, 34а, 49а, 42Б, 42А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
Флотская улица
2, 29а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 2А, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 13
Хаджибеевская дорога
2, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 59, 67, 69, 79, 87, 93, 99, 105, 133, 135, 137, 143, 145, 147, 151, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 123а, 265а, 267а, 27в, 14а, 271а, 305, 239а, 189/191, 277а, 241а, 241б, 8А, 24/1, 217а, 193а, 17а, 27а, 255а, 151а, 39/1, 107а, 515а, 307а, 493а, 491а, 311а, 487а, 485а, 315а, 315в, 481а, 317а, 473а, 467а, 453а, 429а, 427а, 379а, 377а, 365а, 335а, 361а, 357б, 357а, 341а, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 495, 497, 499, 501, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 523
Химическая улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 29а, 46б, 29б, 47б, 47г, 15а, 30а, 30в, 30г, 31а, 58а, 58б, 31б, 31в, 31г, 32а, 15б, 7а, 24а, 24б, 36б, 4а, 6а, 41а, 27а, 27б, 90а, 90б, 90д, 92, 232а, 96а, 96б, 228а, 226б, 226а, 218б, 218а, 200б, 200а, 114а, 179а, 160б, 160а, 156а, 154б, 154а, 128а, 128б, 142б, 94, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 156, 158, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 179, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 200, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216, 220, 222, 224, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242
Холмистая улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Хуторская улица
1, 105в, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5б, 5в, 6, 6/3, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 9Б, 10, 10а, 10б, 11а, 11б, 11в, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 13б2, 13в, 14, 15а, 15в, 16, 16а, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 25, 25а, 27, 27б, 29, 63, 2а, 2б, 2г, 2д, 2ж, 4а, 4б, 4в, 5а, 7а, 7б, 9а, 11, 12б, 15, 18а, 23, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30, 30А, 31, 32, 32а, 33, 33а, 33б, 34, 34А, 35, 36, 36а, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 42б, 42г, 42д, 43, 44, 44а, 44б, 44в, 44г, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 47б, 47е, 47ж, 47к, 48, 48а, 1а, 49а, 49б, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 57в, 57г, 57Д, 57е, 57з, 58, 58в, 59, 59а, 59б, 60, 60А, 60б, 61, 61а, 61б, 61В, 62, 62а, 63а, 63б, 63г, 63д, 64, 65, 65а, 65б, 66, 67, 69, 69А, 69б, 69в, 69г, 69е, 69ж, 71, 73, 73а, 75, 75а, 75б, 75в, 75г, 75е, 75ж, 77, 77а, 77б, 77в, 77г, 77д, 77ж, 79, 79а, 81, 81а, 81б, 81в, 81г, 81д, 81е, 81з, 81з/1, 81к, 81Л, 83, 83а, 83б, 83в, 83г, 83д, 85, 85а, 85б, 86Г, 87, 87а, 89, 89а, 91, 93, 93б, 93г, 93д, 93е, 93ж, 93к, 94, 94а, 95, 95а, 95б, 95в, 95г, 95Д, 95Е, 95ж, 95з, 97, 97в, 99, 99/Б1, 99а, 103г, 49
Цебриковская улица
1а, 13а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 1, 6г, 7, 7а, 8, 8а, 9, 13, 6
Цементный переулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6А, 5а, 9, 16а, 14б, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17
Центральная улица
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 3А, 3Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
Церковная улица
3, 8, 29
Цимлянская улица
1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 11А, 40А, 20А, 38А, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 46
Черноморского Казачества улица
1, 173/1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 24, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 47, 49, 51, 51-53, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 67, 70, 71, 73, 75, 79/81, 83, 2, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 100/1, 100/3, 100а, 100б, 102, 102а, 104, 106, 107/109, 110, 110/298а, 114, 116, 123, 123/1, 123а, 123б, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 167, 169, 171, 173, 85.