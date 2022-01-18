Блэкаут по-одесски: кому отключат свет в день Крещения

Блэкаут в Одессе: кто останется без света на Старый Новый год Завтра, в пятницу, 14 января 2022 года, на Старый Новый год энергетики запланировали в Одессе массовое отключение света в рамках плановых работ. Блэкаут затронет более 60 улиц в Приморском, Киевском и Малиновском районах. ПОДРОБНЕЕ