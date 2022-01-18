Блэкаут по-одесски: кому отключат свет в день Крещения

Завтра, в среду, 19 января 2022 года, в день Крещения, в Одессе грядет очередной плановый блэкаут: без электричества временно останутся жители Киевского, Приморского районов, а также Слободки.
Об этом информирует сайт «Блэкаут» со ссылкой на данные компании «ДТЭК Одесские электросети».
В частности, света не будет по таким адресам:
- 6-я Пересыпская улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 12/, корп. 2, 16А, 2А, 20, 11А
С 08:30 до 19:30;
- 7-я Пересыпская улица
6, 9, 9А, 11, 13, 13А
С 08:30 до 19:30;
- Академика Вильямса улица
2Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 13А, 3Б, 21В, 15А, 2 лин, корп. 1, 16/1, 16А, корп. 43, 5А, 19А, 19Б, 5Б, 20/, 1А, 1Б, 24Б, 24В, 24Д, 1В, 26/, корп. 3, корп. 6, 26А, 26Б, 26В, 34, 28А, 28Б, 2А, 30А, 3А, 32/1, 32А, 15Б
С 09:00 до 17:00;
- Александровский проспект
33, 35, 37, 39, 41
С 09:00 до 19:00;
- Армейская улица
8
С 09:00 до 20:00;
- Большая Арнаутская улица
56, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91
С 09:00 до 19:00;
- Военный спуск
1, 3, 6, 8, 14, 18
С 09:00 до 19:00;
- Дача Ковалевского улица
56, 89/1, корп. 1, 66А, 68, 70, 78, 81м/, корп. 43, 82, 83/, корп. 4, 84, 85, 66/, корп. 2, 58/2, 64, 74, 80, 81/, корп. 15, 81Д/, корп.27, 81Е/, корп. 30, 81Ж/, 83, 85/
С 09:00 до 17:00;
- Долинская улица
13, 33/1, 14А, 17, 17/, корп. 3, 19, 14, 25, 27, 33, 33/, корп.1, корп.4, 21
С 08:30 до 19:30;
- Екатерининская площадь
6/, корп.8, 8
С 09:00 до 19:00;
- Николая Гумилева улица
5, 26Б, 9, 9/, корп. 2, 9Б, 10, 11, 12, 13, 13А, 13Б, 14, 14А, 14А/, корп.1, 8, 15А, 15Б, 16А, 16Б, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21А, 22, 24А, 26, 26А, 15
С 09:00 до 17:00;
- Николая Гумилева улица
3, 5, 6, 9-9/А, 13, 13/, корп.1, 16, 23, 24
С 09:00 до 17:00;
- Ольгиевская улица
1, 3, 5, 5А, 5В, 7
С 09:00 до 17:00;
- переулок Ониловой
13, 15, 15А, 17
С 09:00 до 19:00;
- переулок Павлова
3
С 09:00 до 17:00;
- Сегедская улица
13, 23А, 15Б, 16, 17, 17А, 19, 15, 21, 21А, 21Б, 23, 23А, 23Б, 19А
С 09:00 до 20:00;
- Фонтанская дорога
9Б, 15, 15/, корп.2, 15А, 15Б
С 09:00 до 20:00;
- Художника Федорова улица
14, 14А, 16, 16Б
С 09:00 до 17:00.
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