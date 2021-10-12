Блэкаут по-одесски: кого ждет среда без света

По данным сайта «Блэкаут», ссылающегося на энергетиков компании «ДТЭК Одесские электросети», без света могут остаться более 60 улиц во всех районах города.

В частности, без электроснабжения временно останутся такие адреса:

1-я линия, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 14а, 23а, 22б, 22а, 19а, 21а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25

С 10:00 по 20:00;

1-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 2, 2а, 3/2, 4, 6

С 10:00 по 20:00;

10-я Линия на жилом массиве, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 15а, 18, 11а

С 09:00 по 17:00;

10-я Линия на жилом массиве, 1, 3, 7

С 09:00 по 21:00;

11-я Линия на жилом массиве, 7, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16

С 09:00 по 17:00;

11-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 32, 34, 36, 22а, 14а, 9а, 24а, 7а, 26а, 30а, 20а, 38, 1а, 17а

С 10:00 по 20:00;

12 линия 6-й станции Черноморской дороги, 18б

С 10:00 по 20:00;

12-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 21а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26

С 10:00 по 20:00;

12-я Суворовская улица, 14, 14а, 16, 17, 17/1, 18

С 09:00 по 17:00;

13-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 16а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12а, 9а, 17, 25а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

С 10:00 по 20:00;

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 12а, 26, 23а, 23б, 10а, 14а, 17а

С 10:00 по 20:00;

16-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 29

С 10:00 по 20:00;

17-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 44а, 4, 4/2, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 23, 23а, 24, 24а, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 33а, 34, 34а, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 22а

С 10:00 по 20:00;

19-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 1а, 3, 5

С 10:00 по 20:00;

2-й Керченский переулок, 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13а, 15

С 09:00 по 17:00;

2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1/2, 1а, 1б, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6а

С 10:00 по 20:00;

3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 5, 6, 7, 8, 1б, 3/3, 3а, 9, 2а, 2б, 2в, 2г, 1а, 13б, 11а, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

С 09:00 по 17:00;

3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 14

С 09:00 по 21:00;

3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 4а, 4б

С 10:00 по 20:00;

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 2/2, 3, 3а, 4, 6, 6б, 8, 8а

С 10:00 по 20:00;

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1б, 26а, 4а, 5, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21а, 22, 22б, 26, 12

С 09:00 по 17:00;

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8

С 10:00 по 20:00;

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 3, 9, 10, 11, 5а, 18а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

С 09:00 по 17:00;

53-я линия, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 42а, 38а, 36а, 23а, 30а, 25а, 20а, 19а, 29а, 17а, 15а, 9а, 2а, 45а, 41а, 39а, 47а, 36/2, 49а, 18, 12/1, 3а, 5/2, 7а, 11а, 15а, 5а, 35в, 21/2, 35а, 22а, 35/1, 24а, 34а, 27а, 32а, 31а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

С 10:00 по 20:00;

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8а, 3а, 15б, 10а, 11а, 10, 11, 13, 15, 17, 19

С 10:00 по 20:00;

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 22а, 17а, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24

С 09:00 по 17:00;

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 5а, 6б, 4а, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

С 09:00 по 21:00;

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 15, 16, 17, 18, 20, 20а, 21, 22, 23, 24

С 09:00 по 17:00;

8-я Линия на жилом массиве, 1, 18а, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 11

С 09:00 по 21:00;

8-я Линия на жилом массиве, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24

С 09:00 по 17:00;

8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 8а, 2а, 2б, 3, 3а, 5, 2, 6, 7, 7/1, 7а, 8, 5а

С 10:00 по 20:00;

9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 10, 10а, 16, 16а, 18, 20, 20а, 22, 24, 26

С 10:00 по 20:00;

9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 17а, 3, 4, 4а, 5, 2, 6, 7, 8, 9, 5а

С 09:00 по 21:00;

9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18а

С 09:00 по 17:00;

Авиационная улица, 38, 40, 42, 44, 46, 38а, 38б, 38/40, 54а, 48, 50, 52, 56, 58

С 08:00 по 17:00;

Академика Заболотного улица, 41а, 43, 45, 47, 49, 51

С 09:00 по 21:00;

Академика Заболотного улица, 55

С 09:00 по 17:00;

Академика Королёва улица, 1, 48/1, 3, 5/1, 2, 6, 1а, 10, 18, 42, 44, 8

С 10:00 по 20:00;

Балковская улица, 1, 3/1, 7, 7а, 9, 31

С 09:00 по 18:00;

Гайдара улица, 24, 30

С 09:00 по 20:00;

Генерала Бочарова улица, 18а, 22, 22а, 24/26, 28

С 09:00 по 19:00;

Генерала Петрова улица, 26, 28, 30

С 09:00 по 20:00;

Геологическая улица, 9, 9а, 23а

С 09:00 по 19:00;

Гераневая улица, 2

С 08:00 по 20:00;

Героев обороны Одессы улица, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34

С 09:00 по 17:00;

Героев-Пограничников улица, 4

С 08:00 по 20:00;

Десантный бульвар, 14

С 09:00 по 21:00;

Добровольского проспект, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82

С 09:00 по 17:00;

Жолио-Кюри улица, 26

С 09:00 по 19:00;

Зелёная улица, 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 13б, 12б, 21, 19а, 13а, 1а, 40а, 36б, 36а, 32б, 32а, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 243

С 08:00 по 17:00;

Инглези улица, 1, 3, 5, 3а

С 10:00 по 20:00;

Капитана Кузнецова улица, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 92, 94, 98, 100, 39а, 32а, 26а, 33а, 42а, 54а, 29а, 55б, 102, 30а, 22в, 31а, 32/1, 48а, 37а

С 09:00 по 17:00;

Капитана Кузнецова улица, 61, 62, 63, 64, 67, 67а

С 09:00 по 21:00;

Керченская улица, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 77а, 59а, 83, 72а, 76а, 82а, 63а, 118а, 84а, 109а, 105а, 84, 85, 86, 88, 90, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 131

С 09:00 по 17:00;

Керченская улица, 81, 108а, 87б, 89, 91, 91б, 92, 93, 94, 95, 87, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 106а, 96

С 09:00 по 21:00;

Кишинёвская улица, 10

С 09:00 по 17:00;

Костанди улица, 174, 227а, 176а, 178а, 180, 182, 184, 184а, 186, 187, 187/1, 188, 189, 190, 176, 194, 196, 205а, 211, 213, 215, 217, 217а, 219, 221, 223, 225, 227, 192

С 10:00 по 20:00;

Кристаловского улица, 1а, 3, 26

С 08:00 по 17:00;

Левитана улица, 70, 10015л, 74, 74а, 80, 80а, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 96а, 98, 100а, 100, 101, 101а, 101г, 102а, 104, 105, 72, 106, 106а, 108, 110, 112, 114, 116, 131, 133, 135, 137, 137а, 139, 139а, 143, 143а, 145, 145а, 145б, 147, 1022, 105б

С 10:00 по 20:00;

Леси Украинки улица, 36, 38, 40, 42, 44, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 64а

С 09:00 по 17:00;

Леси Украинки улица, 31, 31а, 33, 35

С 09:00 по 21:00;

Лесная улица, 2, 4, 6, 8, 12

С 09:00 по 17:00;

Марсельская улица, 25, 27, 29

С 09:00 по 21:00;

Марсельская улица, 23, 31

С 09:00 по 17:00;

Небесной Сотни проспект, 3, 43, 3/2, 5, 5а, 7, 9, 11

С 10:00 по 20:00;

Ольгиевский спуск, 8а

С 09:00 по 18:00;

Пилотный пер., 1, 2, 4, 3/1, 3/2, 3а, 5, 2/1, 5/20, 7/13, 6а, 6, 7, 8, 9

С 08:00 по 17:00;

Преображенская улица, 1, 5, 7

С 09:00 по 23:00;

Ростовская улица, 2, 4, 82, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 107а/1, 103А, 103, 105, 107, 109, 111

С 09:00 по 21:00;

Ростовская улица, 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81/1, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 129

С 09:00 по 17:00;

Садовая улица, 1, 2

С 09:00 по 21:00;

Садовая улица, 4, 5, 6, 8, 9, 11а, 13, 16, 18

С 09:00 по 17:00;

Семена Палия улица, 66, 68, 70, 72, 72/1, 74, 76, 78, 84/1, 88

С 09:00 по 17:00;

Семена Палия улица, 60, 62, 64, 74/1, 80, 70/1, 82, 84, 86, 90, 92, 94

С 09:00 по 21:00;

Скворцова улица, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 24а, 31б, 24в, 51, 26/3, 24б, 28а, 24а, 43а, 30а, 24б, 47а, 31/2, 31а

С 08:00 по 17:00;

Скидановская улица, 3, 5, 7, 7-11

С 09:00 по 18:00;

Софиевская улица, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 32

С 09:00 по 23:00;

Степовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 6а, 15, 10а, 10б, 1а, 27а, 17/1, 16а, 16б, 16., 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31

С 09:00 по 19:00;

Тульская улица, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 231, 232, 241, 244, 253, 331, 100а, 18/2, 36а, 37а, 26в, 73а, 105а, 77а, 861, 39а, 39б, 90а, 49а, 27а, 28а, 94а, 94б, 41в, 52а, 96а, 28б, 18а, 43а, 43б, 57а

С 10:00 по 20:00;

Фруктовый переулок, 1, 3, 5, 7, 9

С 08:00 по 17:00;

Южная дорога, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89

С 09:00 по 17:00;

Якова Бреуса улица, 4, 35/2, 6, 8, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 15б/1, 17, 17а, 4а, 19, 19/3, 21/2, 23, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 33, 35, 17б

С 08:00 по 17:00.