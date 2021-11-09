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Блэкаут по-одесски: какие улицы обесточат в среду 10 ноября

Блэкаут по-одесски: какие улицы обесточат в среду 10 ноября

Завтра, в среду, 10 ноября, одесситов ждет очередное отключение электроснабжения из-за плановых работ.

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Об этом информирует сайт “Блэкаут”, ссылаясь на данные компании “ДТЭК Одесские электросети”.

В частности, света не будет по таким адресам:

  • 2-я Лагерная улица

2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 3а, 8/1, 3б, 22, 2в, 2а, 36а, 35а, 26а, 30б, 28а, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40

С 08:00 до 17:00;

  • 2-й переулок Черепановых

С 09:00 до 17:00;

  • 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

26, 28, 30а, 32, 34

С 09:00 до 19:00;

  • 3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

30, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37а, 37, 38, 39, 41

С 09:00 до 19:00;

  • 3-я линия Марии Демченко

39

С 09:00 до 19:00;

  • 38-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

12

С 09:00 до 19:00;

  • 39-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

2, 4а1, 6, 8, 8а, 30

С 09:00 до 19:00;

  • 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

29, 30, 31, 32, 33, 34, 33а, 32а, 34а, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

С 09:00 до 19:00;

  • 40-я Линия на жилом массиве

5

С 09:00 до 19:00;

  • 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 45а, 41а, 47а, 44а

С 09:00 до 19:00;

  • 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

12, 47а, 16, 16а, 18, 14, 41, 43, 45, 47, 18а

С 09:00 до 19:00;

  • 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

9, 10, 11, 12, 13, 11а, 10а, 10а2, 13а, 13б, 17а, 14, 16, 18

С 09:00 до 19:00;

  • Академика Глушко проспект

11г, 11д, 11е

С 09:00 до 19:00;

  • Александра Тимошенко улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 18а, 29а, 12а, 24, 26, 31а, 31б, 31в, 5а, 15а, 10а, 7а, 35а, 17а, 25-27, 8а, 28а, 19/21

С 08:00 до 17:00;

  • Багрицкого улица

13, 71б, 14/1, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 37а, 38, 39, 39а, 9, 9в, 24, 24а, 26, 28, 30, 14, 34, 36, 36а, 40, 40а, 40б, 41, 42, 43, 44, 45, 45-47, 46, 46а, 48, 48а, 48б, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59, 59а, 61, 63, 65, 65а, 67, 67б, 69, 71, 71а, 32а

С 08:00 до 17:00;

  • Веры Фигнер улица

1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 7а, 7б

С 08:00 до 17:00;

  • Весенняя улица

1, 2, 3, 5, 5А, 7, 9, 9/2, 9а, 11

С 08:00 до 17:00;

  • Гайдара улица

24, 30

С 07:00 до 20:00;

  • Генерала Петрова улица

26, 28, 30

С 07:00 до 20:00;

  • Глиняная улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2а, 7а, 4а, 8а, 22а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

С 08:00 до 17:00;

  • Кедровый переулок

1, 1а, 1в, 15, 17

С 08:00 до 17:00;

  • Кибальчича улица

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 8а, 19а, 27, 9а, 3а, 7а, 24б, 5а, 11а

С 08:00 до 17:00;

  • Кирпичнозаводская улица

1, 4, 12, 10а, 14, 12а, 4/3, 16, 18, 20, 21, 22

С 08:00 до 17:00;

  • Компасный переулок

С 07:00 до 20:00;

  • Костанди улица

126, 167а, 130, 132, 132а, 134, 136, 136а, 136б, 139, 141, 141а, 143, 147, 147а, 128, 151, 153, 153/1, 155, 155а, 157, 157а, 159, 161, 163, 165, 165б, 167, 149

С 09:00 до 19:00;

  • Кристаловского улица

1а, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 3а, 3б, 17а, 13а, 33а, 20а, 31а, 30а, 29а, 26а, 27а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 36, 37, 40

С 08:00 до 17:00;

  • Левитана улица

34, 69, 71, 73, 75, 77, 79

С 09:00 до 19:00;

  • Луганская улица

2, 4, 6, 8, 10, 6а, 12, 12а, 14а, 14, 16, 18, 20

С 08:00 до 17:00;

  • Люстдорфская дорога

142, 143, 142/2, 148, 144/1, 144/2, 142/1, 144/4, 144/5, 144/6, 146/1, 144/3

С 09:00 до 19:00;

  • Маршала Малиновского улица

28, 18г/1, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52, 30, 54, 56, 58, 60, 62, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 52/1

С 08:00 до 17:00;

  • Мицкевича улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 2а, 2б, 5а, 24а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 35

С 09:00 до 19:00;

  • Овражный переулок

4, 18а, 6а, 8, 10, 6, 12, 14, 16, 18, 10/3

С 08:00 до 17:00;

  • переулок Александра Юрженко

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1а, 2а, 2в, 9, 2/2, 10а, 19/2, 17а, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20

С 08:00 до 17:00;

  • Песочная улица

1, 2, 3, 148а, 138а, 126а, 4, 86б, 60а, 58б, 58а, 46а, 42а, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 32, 34, 42, 44, 46, 52, 58, 60, 64, 66, 74, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172

С 09:00 до 19:00;

  • Пироговская улица

7/9

С 09:00 до 19:00;

  • Рельефная улица

1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 12а, 5а, 18а, 17а, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 27

С 09:00 до 19:00;

  • Республиканская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

С 08:00 до 17:00;

  • Симферопольская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15а, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24

С 09:00 до 19:00;

  • Соляная улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 10а, 2а, 1б, 21а, 3а, 3б, 8а, 8в, 25а, 1а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85

С 09:00 до 19:00;

  • Софьи Перовской улица

1а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 7а, 3а, 3б, 1б, 28а, 24/26, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30

С 08:00 до 17:00;

  • Степовая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 9, 10, 11, 12, 14

С 09:00 до 19:00;

  • Фонтанская дорога

71д

С 07:00 до 20:00;

  • Цветочный переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6в, 6е, 12, 5/2, 5а, 4б, 6а, 6б, 24б, 24а, 21а, 16а, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 34, 36, 38

С 08:00 до 17:00;

  • Черепановых улица

12

С 09:00 до 17:00;

  • Якова Бреуса улица

7, 7а, 37, 39, 43а

С 08:00 до 17:00.

Как сообщалось ранее, сегодня, 9 ноября, в Одессе были обесточены десятки улиц. Большая часть отключений пришлась на Киевский район: так, на Таирова было обесточено множество светофоров, что привело к многочисленным пробкам на дорогах.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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