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Блэкаут по-одесски – где отключат свет 11 октября

Блэкаут по-одесски – где отключат свет 11 октября

Завтра, 11 октября, в Одессе планируется обесточить несколько десятков улиц.

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По сообщению компании “Одессаоблэнерго”, без света могут остаться жители таких адресов:

С 07:00 до 20:00

  • 1-й Хрустальный переулок, 6, 10, 13, 1/2, 1а, 1/7, 1/1, 2, 2б;
  • Академическая улица, 5г, 1, 5 корп. Г, 5б, 5а, 9а-9б, 6д, 6а, 11е, 9а, 5в, 11г, 11б, 11а, 11в, 6, 9, 11, 14, 9б;
  • Аркадиевский переулок, 14/5;
  • Армейская улица, 12/1, 17а, 12/2, 14/1, 12, 14, 17, 10, 9, 7, 15, 15а, 13, 8;
  • Ботанический переулок, 6;
  • Волна тупик, 7а, 7, 10;
  • Гагаринский переулок, 31;
  • Гвоздичный переулок, 4;
  • Зоопарковая улица, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 5а, 7а, 7б, 9б, 13б, 17г, 13в, 15в, 15а, 13а, 21, 11а, 9а, 17а;
  • Ивана Франко улица, 39а, 28, 29, 31, 40в2, 40в, 38б, 36а, 33а, 34а, 29/2, 29б2, 37/2, 29б1, 32, 40а, 28а, 40б, 40б1, 35а, 29а, 33, 34, 35, 37, 38;
  • Каманина улица, 22/8, 23д, 1, 1б, 1е, 22, 1а, 22/1, 22а, 22/4, 22/9, 22н, 20а, 22в, 1/27, 25, 24/1, 23б, 24а, 21, 24б, 19а, 19а/1, 23/3, 23в, 24, 23;
  • Кленовая улица, 2, 2а, 4, 6, 11, 13, 2а;
  • Клубничная улица, 6;
  • Клубничный переулок, 1, 3, 4, 5, 6а, 12а, 6, 7а, 3/1, 5а, 1а, 8а, 15а, 6б, 6а, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 21, 23;
  • Кольцевая улица, 9а, 9, 8а, 8, 8/8, 1;
  • Кондрашина улица, 31а, 43а, 25, 35, 33, 27, 37, 43, 41, 29, 39а, 31;
  • Лунный переулок, 1;
  • Маршала Говорова улица, 2, 10б, 18б, 18., 5а, 5б;
  • Морской переулок, 2, 29а, 12, 25, 29;
  • Педагогическая улица, 2, 5, 7, 11, 13, 15, 11а, 15а, 17, 18, 19, 34а, 23, 23/2, 23а, 30в, 23/4, 23/7, 23/6, 23д, 30а, 44, 34, 23/9, 52, 23/8, 236, 40, 20а, 38, 36, 30б, 32, 32б, 42, 23/5;
  • Педагогический переулок, 5а, 5, 3а;
  • переулок Ивана Франко, 12, 14, 15, 16, 17, 19;
  • переулок Каманина, 2, 3, 2в, 1/2, 4;
  • Петрашевского улица, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19;
  • Посмитного улица, 7, 7а, 9в, 9/, 92, 9а, 5, 91/121;
  • Светлый переулок, 1, 1б, 2, 2а, 3, 5, 7, 7/1;
  • Северная улица, 14;
  • Северный переулок, 3, 8, 10, 14, 4а, 12;
  • Сегедская улица, 5, 7, 9, 11, 5а, 5б, 23а, 21а, 21б, 15б, 23б, 7а, 17а, 19а, 13, 9а, 15, 17, 19, 21, 23, 523, 539, 554, 561, 589, 596, 5100, 5111, 5122, 5127, 5155, 5160;
  • Солнечная улица, 2, 2а, 3/1а, 3/1, 10, 16, 7/9, 1б;
  • Тенистая улица, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 24, 6/6, 6б, 26, 6/7, 6/11, 6/15, 6/4, 13а, 6/16, 6/5, 6/2, 6/12, 2а, 6/3, 6/10, 30б, 6/14, 6/9б, 6/13, 6\21, 9/12, 6а/14, 6/10а, 6/8, 6а, 6/1а, 911а, 6/9, 6/4а, 28, 32, 612, 617, 4а;
  • Тополевая улица, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17;
  • Университетский переулок, 2, 6б, 1, 4б, 4;
  • Фонтанская дорога, 16/3, 15, 31, 15/2, 15а, 39, 15б, 16/8, 16/6, 47б, 16/4, 16/2, 16/5, 25г, 25д, 41, 43, 45, 47, 16/1;
  • Хрустальный переулок, 1/8, 2, 3, 9, 2а, 4, 8а;
  • Черняховского улица, 1, 1а, 9, 7, 13, 11, 5, 20, 20а, 20б, 14, 3, 4., 7а
  • Шевченко проспект, 8/3, 8/8, 8а/1, 8а, 8б, 8а1, 8/4, 8/11, 8/9, 8/6, 8в, 8/7, 8/10;
  • Штурвальная улица, 11а, 9/1, 3, 9, 13а, 5, 7, 11, 13;
  • Экономический переулок, 1, 2, 3, 5.

 

С 08:00 до 20:00

  • Аркадиевский переулок, 4/6, 4;
  • Бригадная улица, 62, 123/2, 58, 60, 129, 56, 129а, 133, 141, 123, 137б, 141г, 56/1, 119, 131, 123/1, 125, 139, 135, 127, 141б, 137, 121, 141а, 141в;
  • Ванцетти улица, 21, 18а, 18, 21а, 16, 20;
  • Венгерская улица, 2, 3;
  • Доковая улица, 13а, 1, 3, 4, 5, 9/1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17;
  • Жаботинского улица, 69;
  • Жасминная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5/1, 13, 13а, 5а, 16а, 14а, 13б, 11а, 14, 15, 16, 15/1;
  • Контр-адмирала Лунина улица, 2, 4;
  • Левкойная улица, 32в, 25а, 20, 14а, 26, 18а, 32, 16, 15, 32б, 22, 32а, 21, 30, 13, 21а, 13а, 23, 25, 28, 14, 18;
  • Палубная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
  • Палубный переулок, 1, 2, 3, 4, 5;
  • Педагогическая улица, 58, 541, 542, 543;
  • Педагогическая улица, 29, 56, 562, 52а, 52, 58, 563;
  • переулок Леваневского, 9, 1а, 2, 24, 2/3;
  • Петрашевского улица, 23, 62, 64;
  • Петрашевского улица, 31, 33, 39, 52, 39/1, 54, 56, 58, 60, 66, 68;
  • Посмитного улица, 10, 9а, 12а, 16, 18, 10/12, 9, 12;
  • Посмитного улица, 19, 25/3, 9, 25/2, 25/1, 19а, 10/12/37, 10, 10/12, 25/4, 9діл.3;
  • Посмитного улица, 10/12;
  • Прорезной переулок, 27;
  • Ромашковая улица, 27а, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 21а, 30а, 38, 40в, 40б, 17а, 34а, 31/2, 36а, 40г, 40, 42, 44, 46, 32а;
  • Судостроительная улица, 5, 7, 9;
  • Танкерная улица, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 9/2а, 6а, 6/1, 13, 14;
  • Трудовая улица, 7, 9;
  • тупик Леваневского, 9а, 2/1а, 7/5, 7/7, 7, 5, 1/3, 1, 15, 14, 16, 17, 1/3б, 22, 2а, 32, 11, 12, 2, 24, 32а, 222, 19, 27, 31, 28а, 23, 23а, 20, 8, 34, 28, 25, 33, 30, 27а, 9, 36, 4/17, 6, 29, 38, 12а, 26, 4/172, 15а, 216, 2б, 2/4, 2/23, 2/1, 2/6, 5а, 2/10, 10;
  • Шклярука улица, 15а, 15в, 13, 15б, 15;
  • Щоголева улица, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 101.

 

С 09:00 до 18:00

  • 10 Апреля улица, 2, 3, 4, 5, 6, 8;
  • Дидрихсона улица, 5а, 3, 5, 9, 11;
  • Мечникова улица, 36, 36а.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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