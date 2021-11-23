Блэкаут по-одесски: чьи дома обесточат 24 ноября

Завтра, в среду, 24 ноября, в Одессе ожидается очередной блэкаут из-за плановых работ на электросетях.

По информации сайта “Блэкаут”, ссылающегося на данные “ДТЭК Одесские электросети”, без света временно останутся более 100 улиц и около 3000 домов.

В частности, электроэнергии не будет до таким адресам:

1-й Орловский переулок

2, 4, 6

С 09:00 до 19:00;

1-й переулок Сурикова

1, 2, 2А, 3, 3А, 5А

С 09:00 до 18:00;

1-я Проектируемая улица

1/15, 12/1

С 09:00 до 17:00;

10-я Линия на жилом массиве

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 35А, 18, 15А, 11А, 29А, 34А, 13А, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37

С 09:00 до 19:00;

11-я Линия на жилом массиве

7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 28А, 9А, 35, 26А, 33А, 33Б, 33В, 26Б

С 09:00 до 19:00;

12-я Суворовская улица

14, 14А, 16, 17, 17/1, 18

С 09:00 до 19:00;

13-я Линия на жилом массиве

1, 2, 3, 4, 4А, 6, 6А, 8, 10, 12

С 09:00 до 19:00;

15-я Линия на жилом массиве

1, 3, 5, 7, 9

С 09:00 до 19:00;

19-я Линия на жилом массиве

1, 2, 3, 3А

С 09:00 до 19:00;

2-й Керченский переулок

1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13А, 15

С 09:00 до 19:00;

2-й переулок Сурикова

1, 2, 2А, 2Б, 3, 5, 7

С 09:00 до 18:00;

2-й переулок Черепановых

9, 9А

С 08:30 до 19:00;

2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6А, 20Б, 20А, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22

С 09:00 до 19:00;

3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1б, 3/3, 3А, 9, 2А, 2Б, 2В, 2г, 1А, 13Б, 11А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

С 09:00 до 19:00;

3-я Садовая улица

1, 25В, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 9Б, 2, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 25Б, 9В

С 08:00 до 20:00;

4-й переулок Александра Невского

36А, 58А, 37, 38, 38А, 38Б, 39, 40, 40А, 40б, 42, 42А, 42Б, 44, 44А, 46, 46А, 46Б, 46В, 48, 48А, 48Б, 48В, 50, 50А, 50Б, 50В, 50Г, 52, 1А, 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 6А, 7, 8, 8А, 9, 36Б, 12, 12А, 14, 14А, 16, 16А, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 24Б, 25, 25А, 26, 26А, 26Б, 27, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 32Б, 32В, 33, 33А, 33Б, 34, 34А, 35, 35А, 36, 58, 10

С 08:00 до 20:00;

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 11А, 14, 14А, 20А, 16, 18, 20, 22, 24

С 09:10 до 16:10;

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1Б, 26А, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26, 12

С 09:00 до 19:00;

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 19А, 21А, 9А, 38А, 24А, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

С 09:10 до 16:10;

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5А, 18А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

С 09:00 до 19:00;

5-я линия Марии Демченко

61А

С 09:00 до 17:00;

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

23, 39А, 27, 31, 31А, 25, 35, 35А, 37, 39, 33

С 09:10 до 16:10;

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 22А, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24

С 09:00 до 19:00;

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1А, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 7А, 11, 5А, 6б, 4А, 20А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24

С 09:00 до 19:00;

8-я Линия на жилом массиве

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 16А, 23/, 5А, 13А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 18А

С 09:00 до 19:00;

9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17А, 5А, 4А, 16А, 34, 38, 18А

С 09:00 до 19:00;

Агрономическая улица

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 207, 208, 210, 212, 214, 221, 223, 16А, 66А, 83А, 112А, 72А, 118/3, 118А, 118А/, 118Б, 118В, 118Г, 22А, 22Б, 122А, 122Б, 122В, 122Г, 122Д, 122Е, 122Н, 99А, 124А, 124Б, 124Г, 23А, 126А, 126Б, 126В, 23А, 128А, 128Б, 23Б, 130А, 114А, 132А, 132Б, 132Г, 24А, 24Б, 89А, 25А, 25Б, 138А, 138Б, 138Г, 25В, 115А, 140/1, 140А, 140Х, 1181, 27А, 142А, 116/1, 143А, 143Б, 29А, 144А, 29В, 29Б, 29Г, 147/А, 29Е, 148А, 116/2, 149А, 30А, 116/3, 151А, 31А, 152А, 31А, 153А, 154А, 31Б, 116А, 116Б, 116В, 116Г, 160А, 160Б, 160В, 35А, 70А, 117А, 163А, 37А, 164/А, 164Б, 102А, 119Б, 166/Б, 166А, 119В, 102Б, 103А, 169А, 169В, 43б2, 43А, 171А, 171Б, 84А, 125А, 173А, 173В, 173Г, 45А, 174А, 174Б, 174В, 174З, 76А, 105А, 176А, 176Б, 47А, 177/2, 86А, 106А, 179А, 179В, 86Б, 51А, 2А, 107А, 183А, 183Б, 54А, 4А, 76Б, 187А, 57А, 189А, 189Б, 189В, 108А, 6А, 59А, 87А, 61А, 61Б, 195А, 97А, 196А, 110А, 197А, 197Б, 9А, 65А, 199Б, 9Б, 110В, 69А, 110Г, 110Д, 73А, 210А, 73Б, 212Б, 14А, 97Б, 16А, 63Б

С 08:00 до 20:00;

Агрономический переулок

1, 8А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 1А, 4, 5, 6, 6А, 8, 3

С 08:00 до 20:00;

Академика Вавилова улица

5, 7, 9, 11, 13, 15, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 50Б, 50В1, 50В2, 5А1, 52А, 52Б, 52В, 52Г, 52Г, 9А, 54А, 5А, 54Б, 54В, 9Б, 56А, 56Б1, 56В, 5Б/31, 58А, 11А, 60А, 60А1, 60Б, 60В, 5В, 13А, 64А, 762, 44А, 68А, 44В, 7А, 72А, 50/1, 74А, 74Б, 50/2, 76/1, 76А, 76Е, 76С/1, 50/А, 54А/1

С 09:00 до 17:00;

Академика Вильямса улица

74, 74/1

С 09:00 до 20:00;

Академика Заболотного улица

55, 41А, 43, 45, 47, 49, 51

С 09:00 до 19:00;

Александра Невского улица

53

С 09:00 до 18:00;

Ананьевская улица

1, 26А, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 10, 11, 12А, 13, 2, 14А, 15, 16, 16А, 16Б, 18, 18/А, 20, 20А, 22, 22А, 24, 24Б, 26, 14

С 08:00 до 20:00;

Базарная улица

74

С 09:00 до 19:00;

Безымянный переулок

22А

С 08:00 до 20:00;

Белорусская улица

24, 30

С 09:00 до 17:00;

Бунина улица

2

С 10:00 до 17:00;

Героев обороны Одессы улица

14, 16, 18, 20, 22, 14/1, 26, 28, 30, 32, 34

С 09:00 до 19:00;

Гетманский переулок

2, 4А, 6, 6/2, 10/1, 81, 102

С 09:00 до 17:00;

Греческая улица

23, 26/28, 30, 32

С 08:00 до 20:00;

Дворянская улица

18, 20, 21, 22, 25

С 06:00 до 23:00;

Десантный бульвар

14

С 09:00 до 19:00;

Добровольского проспект

63, 65, 67, 69, 77А, 75А, 73А, 70, 81А, 79А, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 92, 96

С 09:00 до 19:00;

Дружный переулок

2А, 12, 13, 18В, 44А, 18б, 14, 18В/1, 16, 30, 34, 35, 36, 39, 42, 48, 51

С 09:00 до 17:00;

Екатерининская улица

19, 21

С 08:00 до 20:00;

Елисаветинская улица

1, 21А, 6, 7, 7А, 9, 9А, 10, 3, 13, 15, 17, 17гар, 18, 19, 21, 11

С 06:00 до 23:00;

Жолио-Кюри улица

15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 17а/с5, 32а/с, 50, 33а/с524, 33а/c, 31/1, 31/2, 31А, 31Б, 37А, 31Г, 31Д, 17А, 31Ж, 44А, 31З, 31К, 31Е

С 09:00 до 19:00;

Звёздная улица

43, 46/47

С 09:00 до 17:00;

Ильфа и Петрова улица

31

С 09:00 до 20:00;

Канатная улица

7, 9, 10, 11, 13, 13/1, 15, 19/21, 16, 17, 19, 21, 1921

С 10:00 до 17:00;

Капитана Кузнецова улица

8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 31А, 32/1, 42А, 32А, 67А, 33А, 61, 55Б, 29А, 48А, 37А, 22В, 30А, 39А, 26А, 54А, 62, 63, 64, 67, 92, 94, 98, 100, 102

С 09:00 до 19:00;

Керченская улица

51, 108А, 55, 57, 59, 59А, 61, 63А, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 76А, 77, 77А, 78, 79, 80, 82, 82А, 83, 84, 84А, 85, 86, 88, 90, 101, 103, 105, 105А, 53, 108, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 121, 123, 125, 131, 81, 87, 87Б, 89, 91, 91А, 91Б, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 106А, 107

С 09:00 до 19:00;

Килевой переулок

1, 9А, 2А, 2Б, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 9, 4А

С 08:00 до 20:00;

Кишинёвская улица

10

С 09:00 до 19:00;

Кольцевая улица

2, 7, 10, 12

С 08:00 до 20:00;

Конная улица

2/4, 6, 8/10, 12, 14

С 06:00 до 23:00;

Кордонный переулок

1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 29, 15А, 35, 7А, 101

С 09:00 до 17:00;

Котляревского улица

12Б

С 08:00 до 20:00;

Круговая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 3А, 10А, 16, 11А, 7А, 12А, 12Б, 4А, 14А, 14Б, 1Б, 15А, 15Б, 1А, 35/37, 17А, 17Б, 33А, 18А, 18Б, 23Б, 23А, 22А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36

С 08:00 до 20:00;

Круговой переулок

1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 7В, 6А, 13, 10А, 4А, 7Б, 7А

С 08:00 до 20:00;

Крушельницкой улица

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 4А, 2А, 11А, 3А, 12А, 6Б, 3Б, 14А, 17, 8А, 16А, 8Б, 35Б, 35А, 19А, 30А, 29К, 29А, 22А, 28А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37

С 08:00 до 20:00;

Курская улица

97, 99, 101, 103, 105, 107, 99А, 107А, 113А, 109, 111, 113, 115

С 09:00 до 19:00;

Левитана улица

43, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 91, 93, 581, 601, 602, 58А

С 09:10 до 16:10;

Леси Украинки улица

31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 31А, 64А, 64, 66, 68, 72, 74, 76

С 09:00 до 19:00;

Лесная улица

2, 4, 6, 8, 12

С 09:00 до 19:00;

Люстдорфская дорога

121, 121а, 123, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 123/5

С 09:00 до 18:00;

Малиновский переулок

7

С 09:00 до 17:00;

Марсельская улица

1, 3, 23, 25, 27, 29, 31

С 09:00 до 19:00;

Маршала Бабаджаняна улица

42, 44, 44А, 44Б, 46, 48, 50, 52, 54

С 09:00 до 17:00;

Маршала Бабаджаняна улица

70, 72, 74

С 09:00 до 18:00;

Маршала Малиновского улица

79, 83, 85, 87, 89, 85а, 91, 81Д, 81А, 91А, 93, 95, 97, 99, 100, 101, 103

С 09:00 до 17:00;

Мастерский переулок

1А, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6Б, 3А, 7А, 2А, 4А, 2Б, 10А, 10Б, 6А

С 08:00 до 20:00;

Минская улица

3, 3А, 4, 4А, 5, 5А

С 09:00 до 18:00;

Минская улица

7, 8, 9, 10, 11, 13, 7А, 9В, 14, 8А, 12А, 7Б, 9А

С 09:00 до 17:00;

Мичурина улица

1, 44А, 1б, 1В, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 7Б, 7Г, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 13Б, 1А, 14А, 15А, 15Б, 16, 16А, 16Б, 17, 17А, 18, 20, 20А, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 14

С 08:00 до 20:00;

Молодёжная улица

1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16А, 6А, 9Б, 18/1, 18А, 2А, 10А, 20А, 36А, 21А, 31/1, 29А, 23Б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49

С 08:00 до 20:00;

Москети улица

4, 6, 9А, 10, 11А

С 08:00 до 20:00;

Москети переулок

6А

С 08:00 до 20:00;

Нежинская улица

37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

С 06:00 до 23:00;

Николая Михновского улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 53, 10А, 10В, 10Г, 10Д, 10Е, 2Е, 11А, 1Б, 12А, 12Б, 3А, 13А, 13В, 13Г, 1Г, 14А, 4А, 15А, 15Б, 15В, 4Б, 16А, 16Б, 16В, 4В, 17А, 17К, 4Г, 18З, 18А, 1А, 18В, 18Г, 18Е, 18Є, 18З, 18Р, 4Д, 4Е, 20А, 20Б, 4К, 21А, 21Б, 21В, 4М, 22А, 22Б, 22В, 63, 23А, 23Б, 23В, 5А, 24А, 24Б, 2/1, 25А, 25Б, 25В, 6А, 27Б, 27В, 27Г, 27Д, 27Ж, 6Б, 29А, 29Б, 29В, 29Г, 29Е, 29Е/1, 6В, 31В, 31Г, 31Ж, 6Г, 33А, 2А, 35А, 35Ж, 2Б, 37А, 8А, 39А, 8Б, 8В, 8Г, 47А, 47Б, 47В, 8Д, 49А, 49Б, 49В, 2В, 9А, 2Г, 18Б

С 08:00 до 20:00;

Новый переулок

1А, 14А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 1, 8, 8А, 8Б, 8В, 10, 12, 12А, 12б, 14, 7

С 08:00 до 20:00;

Оранжерейный переулок

1, 20А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 7/А, 7А, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Г, 9Д, 2, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16, 16А, 16Б, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 13, 15, 17, 19, 10

С 08:00 до 20:00;

Орловская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12А, 9, 10, 11, 12, 13

С 09:00 до 19:00;

Отважных улица

1/12А, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 34А, 40, 44А, 42А, 42, 44, 46, 48, 50

С 09:00 до 17:00;

Пастера улица

17, 19, 21, 23, 25, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 58, 60, 62, 64, 48А, 46А, 44А

С 06:00 до 23:00;

переулок Вице-адмирала Жукова

2, 4

С 06:00 до 23:00;

переулок Крушельницкой

1, 1А, 2, 3, 5, 5А

С 08:00 до 20:00;

переулок Людмилы Гинзбург

3/1, 12Б, 1Б, 1, 2, 3, 3А, 3Б, 1А, 4Б, 5А, 5Б, 6, 8, 8А, 9, 4

С 08:00 до 20:00;

переулок Нахимова

3

С 10:00 до 17:00;

переулок Петра Калнышевского

1А, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2А, 8А, 8В, 4А

С 08:00 до 20:00;

Преображенская улица

15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 32

С 06:00 до 23:00;

Промышленная улица

8Л

С 08:00 до 20:00;

Просвещения улица

42, 43, 44, 47, 421, 531, 532, 551, 552

С 09:00 до 17:00;

Профессора Коровицкого улица

9

С 08:00 до 20:00;

Пушкинская улица

42

С 09:00 до 19:00;

Ришельевская улица

44, 44/46, 48

С 09:00 до 19:00;

Ришельевская улица

12, 14

С 08:00 до 20:00;

Ростовская улица

2, 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 107А/1, 103А, 81/1, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 129

С 09:00 до 19:00;

Савранская улица

1, 2, 3, 5, 6, 7, 1А, 14А, 2А, 24А, 13А, 8, 22А, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

С 08:00 до 20:00;

Садовая улица

4, 5, 6, 8, 9, 11а, 13, 16, 18

С 09:00 до 19:00;

Садовая улица

11, 13, 15, 17, 19, 21

С 06:00 до 23:00;

Садовая улица

1, 2, 5

С 09:00 до 19:00;

Сельская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 10

С 09:00 до 18:00;

Семена Палия улица

60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 84/1, 74/1, 88, 72/1, 70/1, 90, 92, 94

С 09:00 до 19:00;

Семёна Яхненко улица

1, 2/3/Г, 2/11А, 2/11б, 2/11в, 2/12, 2/12а, 2/14, 2/14А, 2/15, 2/18, 2/11, 2/18Б, 2/19/А, 2/19/Б, 2/19/В, 2/19/Г, 2/19/Д, 2/19/Е, 2/3/А, 2/3/Б, 2/3/В, 2/18А

С 09:00 до 16:30;

Сиреневая улица

33, 31Б, 55

С 09:00 до 17:00;

Соборная площадь

2, 4, 6

С 06:00 до 23:00;

Спартаковская улица

22, 24, 26, 37, 24А, 22Б, 26А, 28А, 22А, 47-49, 43А, 39, 41, 43, 45, 49, 51

С 09:00 до 17:00;

Сурикова улица

АРА2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 5А, 5Б, 10А, 4А, 6А, 6Г, 19, 15А, 7А, 16/1, 16А, 3/2, 8А, 3А, 19А, 19В, 37А, 35Б, 22А, 32/2, 23А, 31А, 29А, 28А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 49

С 09:00 до 18:00;

Тарутинская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2А, 9А, 4А, 4А1, 11А, 13, 6А

С 08:00 до 20:00;

Торговая улица

20

С 06:00 до 23:00;

Успенская улица

65, 67, 73, 75, 77

С 09:00 до 19:00;

Хуторская улица

1, 95Г, 2А, 2Б, 2Г, 2Д, 2Ж, 3, 4, 4А, 4Б, 4В, 5, 5А, 5Б, 6, 7А, 7Б, 8, 9, 9А, 1А, 10А, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 16, 16А, 18, 18А, 20, 20А, 22, 24, 24А, 81З/1, 93, 94, 94А, 10

С 08:00 до 20:00;

Цебриковская улица

1А, 13А, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 1, 6Г, 7, 7А, 8, 8А, 9, 13, 6

С 08:00 до 20:00;

Черепановых улица

12

С 08:30 до 19:00;

Шахтинский переулок

18, 20, 21, 22, 23, 21А, 40А, 38А, 32А, 28Б, 24, 29А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

С 08:00 до 20:00;

Шебелинский переулок

13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 15А, 13А, 27, 18А

С 08:00 до 20:00;

Шишкина улица

51А

С 09:10 до 16:10;

Щорса улица

2Б, 4, 4А

С 09:00 до 18:00;

Эстафетная улица

3, 3А, 3А1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 13Г

С 09:00 до 17:00;

Южная дорога

67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89

С 09:00 до 19:00;

Юрия Олеши улица

1, 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 8

С 10:00 до 17:00.