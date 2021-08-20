Блэкаут по-одесски: 21 августа обесточат 6 улиц – адреса

Новые тарифы на электроэнергию: сколько будем платить? Кабмин принял постановление о снижении тарифа на электроэнергию для населения. Коснется это не всех. Изменения вступят в силу с 1 октября 2021 года. ПОДРОБНЕЕ

Где в Одессе отключат свет в пятницу 20 августа Завтра, в пятницу, 20 августа, в Одессе запланировано очередное плановое отключение электричества – без света останутся более сотни улиц и несколько тысяч домов. ПОДРОБНЕЕ