Блэкаут по-одесски: 21 августа обесточат 6 улиц – адреса

Завтра, в субботу, 21 августа, в Одессе останутся на день без электроснабжения шесть улиц в Киевском районе города.
Об этом сообщили в компании «ДТЭК Одесские электросети».
В частности, из-за плановых работ на электросетях с 09:00 до 19:00 часов света не будет по таким адресам:
- Амбулаторный переулок, 2, 4, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11/а, 11/1, 11/2, 13;
- Дача Ковалевского улица, 1а, 2, 2/1, 2/2, 4;
- Золотой Берег улица, 1а, 2, 4, 4б, 5а, 7;
- переулок Всеволода Змиенко, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 2б, 4/1а, 22, 2а, 3а
- Узкий переулок, 5б
- Фонтанская дорога, 114, 118, 165, 173, 173/2.