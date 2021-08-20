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Блэкаут по-одесски: 21 августа обесточат 6 улиц – адреса

Блэкаут по-одесски: 21 августа обесточат 6 улиц – адреса

Завтра, в субботу, 21 августа, в Одессе останутся на день без электроснабжения шесть улиц в Киевском районе города.
Об этом сообщили в компании «ДТЭК Одесские электросети».

В частности, из-за плановых работ на электросетях с 09:00 до 19:00 часов света не будет по таким адресам:

  1. Амбулаторный переулок, 2, 4, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11/а, 11/1, 11/2, 13;
  2. Дача Ковалевского улица, 1а, 2, 2/1, 2/2, 4;
  3. Золотой Берег улица, 1а, 2, 4, 4б, 5а, 7;
  4. переулок Всеволода Змиенко, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 2б, 4/1а, 22, 2а, 3а
  5. Узкий переулок, 5б
  6. Фонтанская дорога, 114, 118, 165, 173, 173/2.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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