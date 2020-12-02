Блиставшая в Одесском оперном театре Оксана Лынив названа лучшим дирижером 2020 года

Уроженка Львовской области Оксана Лынив, которая работала несколько лет в Одесском национальном академическом театре оперы и балета, получила престижную награду Oper!Award как лучший дирижер 2020 года. Награду основал оперный журнал Oper! Das Magazin.

О награде Оксана сообщает на своей странице в Facebook.

«Очень горжусь получить награду из рук известного музыкального журналиста Германии Мануэля Бруґа и основателя награды доктора Ульриха Рунко», — пишет дирижер.

Оксана сообщает, что жюри отметило ее постановку оперы Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» в Баварской государственной опере.

Оксана Лынив работала в престижнейших театрах мира, в том числе в Gran Teatre del Liceu Barcelona и Theater an der Wien. С 2009 по 2013 годы была дирижером в Одесском оперном театре. В 2017 году она стала дирижером Грацской оперы.

Фото с Facebook-страницы Оксаны Лынив