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Новости Одессы и Одесской области

Благодаря одесситам в Минздраве усовершенствуют программу для детей с сахарным диабетом

Благодаря одесситам в Минздраве усовершенствуют программу для детей с сахарным диабетом

Родители детей-диабетиков из Одессы добились встречи с представителями МОЗ

Ребенок одесской активистки Натальи Тереховой болен сахарным диабетом первого типа. Когда в Украине разработали программы “Здоровье” и “Доступные лекарства”, появилась надежда на то, что они облегчат жизнь таким же родителям малышей, как она.

Однако на деле горожанка столкнулась с тем, что программы не всегда работают. Об этом Наталья Терехова написала на ее странице в Facebook.

“Все лекарства по государственным программам “распределялись” только на бумаге, – отметила активистка. – Такое впечатление, что все эти программы – просто коррупционная схема, а не подспорье для родителей детей с инвалидностью”.

Собрав еще несколько инициативных горожан, Наталья решила ехать в столицу – напрямую в офис президента. Там одесситов приняли и предложили обсудить все с официальными лицами Минздрава. В итоге одесситы встретились с представителями МОЗ.

В ходе встречи постановили создать рабочую группу и пригласить туда активистов, а также специалистов профильных сфер. Общественники рассказали властям об их предложениях. А уже на следующей неделе, по словам Натальи Тереховой, начнется продуктивная работа по усовершенствованию программы для детей с сахарным диабетом первого типа.

Фото: liki.wiki

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