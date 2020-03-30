Бюветы в Одессе перевели на особый режим работы (видео)

На территорию бюветных комплексов в городе теперь нужно заходить, соблюдая меры предосторожности. Точки с питьевой водой перевели на спецрежим обслуживания.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Во избежание распространения инфекции COVID-19 одесситам необходимо пребывать в любом бюветном комплексе в масках и перчатках.

Дистанция между пользователями должна быть не меньше метра. При этом рекомендуется не подходить к кранам ближе, чем находится специальная желтая отметка.

Набирая воду, можно подходить к кранам только по одному.

Также в горсовете отметили, что бюветный комплекс будут часто дезинфицировать, горожан просят находиться в этом время за границами желтой отметки.

Фото: radar24.info

Видео: Simona online

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