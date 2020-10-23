Новости Одессы и Одесской области

Бюджет Одессы недополучит миллиард

Бюджет Одессы недополучит миллиард

Поступления в бюджет Одессы в 2020 году будут меньше запланированных почти на миллиард грн.

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Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в ходе заседания исполкома Одесского горсовета, пишет izbirkom.

По словам Труханова, об этом свидетельствуют доклады его заместителя и по совместительству директора департамента финансов городского совета Светланы Бедреги.

При этом городской голова заявил, что социальные выплаты горсовет продолжит выплачивать.

Ранее стало известно, что за 9 месяцев текущего года бюджет Одессы недополучил 596,2 млн грн – за 3 квартал сумма недопоступлений в бюджет увеличилась на 100 млн грн.

В августе финансовый департамент муниципалитета констатировал, что впервые за 5 лет в бюджет Одессы за первое полугодие поступило 87,9% от запланированных на этот период доходов, и фактически в городскую казну недополучены 494 млн 605,9 тыс. грн.

В мае директор департамента финансов спрогнозировала, что одесский бюджет недополучит за полгода от 500 до 700 млн грн.

В марте исполком решил освободить от платы за аренду твердого покрытия и помещений горсовета тех предпринимателей, которым пришлось закрыться из-за карантина.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что доходы города Одессы в 2020 году составят около 10 млрд грн.

Фото иллюстрационное

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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