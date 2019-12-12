Бюджет Одеси у 2020 році: доходи міста становитимуть понад 10 мільярдів

Витрати складуть майже дев’ять мільярдів – найбільше грошей витратять на соціальну сферу.

Про це повідомляє Перший міський.

Депутати Одеської міськради на сесії затвердили бюджет на 2020 рік.

Так, в 2020 році доходи міста становитимуть 10 мільярдів 452 мільйони гривень. Це на 250 мільйонів більше, ніж планувалося тижнем раніше – через зміни в законодавстві місту повернули суму з акцизного збору.

Витрати складуть майже дев’ять мільярдів – найбільше грошей витратять на соціальну сферу, ще 700 мільйонів на розвиток транспорту, півтора мільярда – на будівництво.

Фото: 5 канал

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