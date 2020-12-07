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Биндюжники Одессы: те, о ком слагали легенды (видео)

Биндюжники Одессы: те, о ком слагали легенды (видео)

«Одесская жизнь» продолжает знакомить своих читателей с одной из самых редких и в то же время самых «одесских» профессий, о представителях которой слагали песни и легенды – профессией биндюжника.
Об этом вторая часть нашего видео.

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Самый большой доход биндюжники получали во время хлебного бума – их заработки были огромными. С началом осени со всей страны в одесский порт ехали телеги, груженные зерном. Но пускать такое количество лошадей и поводок в Одессу было просто опасно. Поэтому до окончания хлебного сезона въезд в город был разрешен только платформам биндюжников.

У городской черты товар с хлебных обозов погружали на платформы одесских биндюжников, которые везли его в порт, на рынки и на склады. Чтобы довезти товар от склада в порт биндюжник брал по 75 копеек за четверть пшеницы. На телегу помещалось около 20-ти четвертей. То есть за один рейс биндюжник зарабатывал около 15 рублей, по нынешним меркам равняется примерно 14 тыс. гривен.

Огромные заработки порождали у биндюжников и особое отношение к деньгам. При этом часто они зарабатывали не только честным трудом…

О том, как появилось слово «биндюжник», «Одесская жизнь» рассказывала ЗДЕСЬ.

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Одесские биндюжники Ч.2

О них слагали песни и легенды. Одесские биндюжники – продолжение истории

Опубликовано Одесская жизнь Суббота, 5 декабря 2020 г.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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