Одесские биндюжники: кто они? (видео)

Профессию биндюжника, появившуюся более 200 лет назад, смело можно отнести к числу самых редких. Она появилась с введением в Одессе порто-франко. А редких ее представителей можно было встретить в 1960-х годах.

Есть несколько версий, как появилось слово «биндюжник». По одной, оно произошло от названия ломовой лошади «битюг», которую запрягали в огромные грузовые подводы. По другой, оно произошло от названия телеги «бинтюх» и места, где восседал возница, которое называлось «бинда». Однако одесские краеведы считают, что это не так…

Об одной из самых «одесских» профессий – в первой части видео от «Одесской жизни».

Продолжение следует…

Более подробно об одесских биндюжниках можно прочитать ЗДЕСЬ.