Одесские биндюжники: кто они? (видео)

Профессию биндюжника, появившуюся более 200 лет назад, смело можно отнести к числу самых редких. Она появилась с введением в Одессе порто-франко. А редких ее представителей можно было встретить в 1960-х годах.
Есть несколько версий, как появилось слово «биндюжник». По одной, оно произошло от названия ломовой лошади «битюг», которую запрягали в огромные грузовые подводы. По другой, оно произошло от названия телеги «бинтюх» и места, где восседал возница, которое называлось «бинда». Однако одесские краеведы считают, что это не так…
Об одной из самых «одесских» профессий – в первой части видео от «Одесской жизни».
Продолжение следует…
Более подробно об одесских биндюжниках можно прочитать ЗДЕСЬ.
Одесские биндюжники. Разбираемся в названии одной из самых “одесских” профессий
Опубликовано Одесская жизнь Суббота, 5 декабря 2020 г.