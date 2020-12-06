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Одесские биндюжники: кто они? (видео)

Одесские биндюжники: кто они? (видео)

Профессию биндюжника, появившуюся более 200 лет назад, смело можно отнести к числу самых редких. Она появилась с введением в Одессе порто-франко. А редких ее представителей можно было встретить в 1960-х годах.

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Есть несколько версий, как появилось слово «биндюжник». По одной, оно произошло от названия ломовой лошади «битюг», которую запрягали в огромные грузовые подводы. По другой, оно произошло от названия телеги «бинтюх» и места, где восседал возница, которое называлось «бинда». Однако одесские краеведы считают, что это не так…

Об одной из самых «одесских» профессий – в первой части видео от «Одесской жизни».

Продолжение следует…

Более подробно об одесских биндюжниках можно прочитать ЗДЕСЬ.

Одесские биндюжники: кто они?

Одесские биндюжники. Разбираемся в названии одной из самых “одесских” профессий

Опубликовано Одесская жизнь Суббота, 5 декабря 2020 г.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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