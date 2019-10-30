Більше жодних підробок: Кабмін створить електронний облік лікарняних

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет в інтерв’ю «Економічній правді».

– Повністю перевести їх в електронну форму поки не вийде, але ми зможемо зробити електронний облік лікарняних і за рахунок цього позбудемося їх підробок. Через підробки роботодавці і держава витрачають зайві гроші на виплати, – сказав Дубілет.

Приємний бонус для українців буде полягати в тому, що закрити лікарняний можна буде віддалено, до лікаря для цього не треба буде йти.

– Зараз, якщо людина одужала і хоче повернутися на роботу, йому потрібно йти в лікарню і забирати медичну довідку зі штампом, а так він зможе зробити це віддалено. Ми зможемо позбутися від бланків суворої звітності, на яких ці лікарняні робляться. З ними ціла епопея: з 1990-х років кожен регіон закуповує ці бланки і поширює по лікарнях. Якщо ми зробимо електронну систему, можна буде на будь-якому аркуші А4 все це виписувати, бо меддовідки буде доступна в електронній формі, – додав Дмитро Дубілет.

Фото: zoda.gov.ua