fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Більше жодних підробок: Кабмін створить електронний облік лікарняних

Більше жодних підробок: Кабмін створить електронний облік лікарняних

Через підробки паперових лікарняних роботодавці і держава витрачають зайві гроші на виплати.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет в інтерв’ю «Економічній правді».

– Повністю перевести їх в електронну форму поки не вийде, але ми зможемо зробити електронний облік лікарняних і за рахунок цього позбудемося їх підробок. Через підробки роботодавці і держава витрачають зайві гроші на виплати, – сказав Дубілет.

Приємний бонус для українців буде полягати в тому, що закрити лікарняний можна буде віддалено, до лікаря для цього не треба буде йти.

– Зараз, якщо людина одужала і хоче повернутися на роботу, йому потрібно йти в лікарню і забирати медичну довідку зі штампом, а так він зможе зробити це віддалено. Ми зможемо позбутися від бланків суворої звітності, на яких ці лікарняні робляться. З ними ціла епопея: з 1990-х років кожен регіон закуповує ці бланки і поширює по лікарнях. Якщо ми зробимо електронну систему, можна буде на будь-якому аркуші А4 все це виписувати, бо меддовідки буде доступна в електронній формі, – додав Дмитро Дубілет.

Фото: zoda.gov.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить