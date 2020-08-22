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Біля мосту через Хаджибейський лиман горів автомобіль (відео)

Біля мосту через Хаджибейський лиман горів автомобіль (відео)

Патрульні поліцейські допомогли загасити палаючу автівку на трасі Одеса – Київ.

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Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Вчора, 21 серпня, на лінію 102 надійшло повідомлення про займання автівки на автомобільній дорозі М-05 Київ-Одеса, в районі мосту через Хаджибеївський лиман.

В лічені хвилини патрульні прибули на місце виклику та виявили автомобіль Mini Cooper, у якого під капотом почалось займання двигуна. Також стало відомо, що автомобіль був обладнаний під газове пальне, тож була велика можливість вибуху палива та поширення пожежі на інші автомобілі.

Інспектори огородили місце пожежі, забезпечили відвід транспорту та разом з іншими водіями потушили за допомогою вогнегасників палаючу автівку.

Патрульні поліцейські допомогли загасити палаючу автівкуВчора на лінію 102 надійшло повідомлення про займання автівки …

Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Samstag, 22. August 2020

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Редакция ПРОФИЛЬ

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