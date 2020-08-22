Біля мосту через Хаджибейський лиман горів автомобіль (відео)

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Вчора, 21 серпня, на лінію 102 надійшло повідомлення про займання автівки на автомобільній дорозі М-05 Київ-Одеса, в районі мосту через Хаджибеївський лиман.

В лічені хвилини патрульні прибули на місце виклику та виявили автомобіль Mini Cooper, у якого під капотом почалось займання двигуна. Також стало відомо, що автомобіль був обладнаний під газове пальне, тож була велика можливість вибуху палива та поширення пожежі на інші автомобілі.

Інспектори огородили місце пожежі, забезпечили відвід транспорту та разом з іншими водіями потушили за допомогою вогнегасників палаючу автівку.